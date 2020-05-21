Первый сезон Слуги Народа и возобновление работы транспорта. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 20 мая. Температура от +4 до +14, курс доллара 26.59

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский о президентском сроке: Одного не хватит

Никогда такого не было и вот опять: политик во время выборов обещает, что он только на один срок, быстро наведет порядок и назад к нормальной жизни. А потом с высокого кабинета не выкуришь. По этому пути пошел и Владимир Зеленский. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной году президентства, он сообщил, что подумает, посмотрит, каким будет уровень поддержки. Мол, если народ попросит и поддержит, то можно и согласится. А дел и планов ему на два срока точно хватит. Власть затягивает и мало кто хочет возвращаться в обычную жизнь по своей воле (посмотрите на Петра Порошенко, год как не президент, а все не поверит и ведет себя как гарант). Но зачем же кандидаты все время врут, что я точно только на один срок? Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Слуга Народа. Сезон первый

Мы честно посмотрели каждую "серию" первого "сезона” Владимира Зеленского на посту президента. И пришли к выводу, что за год из 22 обещаний своей предвыборной программы он выполнил лишь два. Много это или мало? Рынок земли - однозначная большая победа. Остановка медреформы - однозначный провал. Неоднозначный год. Во многом - просто потерянное время. Но прочтите наш спецпроект и попробуйте сами решить, что к чему. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Возобновление работы транспорта. Что решил Кабмин: инфографика

Наконец-то хорошая новость: Кабмин назвал дату запуска транспорта в городах и на междугороднем сообщении. Плохая: разрешат не все и не сразу. Послабления возможны только в регионах, где эпидемиологическая ситуация идет на спад. Что это значит на практике, пока неясно. Нисходящая динамика наблюдается только в шести областях, рассказал на вчерашней пресс-конференции Владимир Зеленский. А значит, скорее всего решение Кабмина будет дополняться.По-настоящему важным маркером окончания «жесткого карантина» станет открытие продажи билетов на поезда. Пока что этого не произошло. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Замглавы Минцифры - о кибербезопасности, деньгах министерства и электронном резидентстве

После скандала с массовой утечкой персональных данных у многих украинцев возникли вопросы к министерству цифровой трансформации. Насколько хорошо защищены данные пользователей Дії? Почему в команде разработчиков нет специалистов по кибербезопасности? Мы задали эти вопросы заместителю министра Александру Борнякову. Также он рассказал о финансировании министерства и о его ближайших планах. Больше по ссылке.

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