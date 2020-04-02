В апреле 2019 года Владимир Зеленский заявил в одном из интервью, что уйдет в отставку, если в его окружении найдут "такого как Свинарчук". Меньше, чем через год друг Зеленского и глава Офиса президента Андрей Ермак стал частью коррупционного скандала. Нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат Ермака Денис якобы обсуждает кадровые назначения за деньги.

LIGA.net решила собрать в одном месте все, что известно об этом скандале, и узнать, что ждет Ермака и кто стоит за появлением этих записей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ

13 марта Лерос поддержал обращение "слуг народ" к президенту о консультативном совете с представителями ОРДЛО. В тот же день Ермак встретился с инициативной группой. "Встреча длилась порядка двух часов, из которых час Ермак рассказывал, кто какой плохой, что стены "дышат"…Какая-то паранойя началась", - рассказал Лерос в интервью УП.

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Объяснения Ермака явно не переубедили Лероса и он продолжил открыто выступать против инициатив Офиса президента. "Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО… Мы с Президентом одна команда, но есть люди, которые его подставляют", - заявил Лерос 19 марта в интервью Цензор.нет.

Ермак начал выдавливать любое окружение, которое может доносить президенту альтернативную мысль

На следующий день Зеленский подписывает указ об увольнении Лероса с должности внештатного советника президента. "Вижу, что Ермак прочитал мое интервью", - отреагировал на решение Зеленского Лерос.

"Видимо, Андрей Ермак посчитал, что его опыт лучше и сильнее всех других. Именно поэтому он начал выдавливать любое окружение, которое может доносить президенту альтернативную мысль", - говорит Лерос в комментарии LIGA.net.

26 марта нардеп пошел в открытую атаку, обвинил Ермака в "торговле государством в Минске". "...человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента", - написал нардеп в Facebook. В этом же посте он попросил присылать ему на почту информацию о Ермаке.

Не прошли и сутки, как на призыв Лероса материализовался, он получил флешку с "пленками Ермака". Нардеп отказался рассказать LIGA.net, как и от кого он получил запись, сославшись на тайну следствия.

ЧТО НА ЗАПИСЯХ

Расшифровку видеозаписей от LIGA.net вы можете найти, перейдя по этой ссылке. Приведем здесь лишь самые яркие цитаты из первой порции "пленок".

"45 миллионов, извините. Я как бы эти деньги видел. Мне очень нравится эта сумма - Сейчас приедет брат. Я поеду на Банковую. Мы все обстоятельства переговорим".

Позже Лерос также опубликовал документы, которые могут свидетельствовать о том, что брат Ермака якобы лоббировал назначение Владимира Купчака на должность президента НАЭК "Энергоатом".

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Кроме того, нардеп передал 30 часов записей журналистам Bihus.info. По словам журналистов, во время "собеседований" Ермак-младший заявлял о том, что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности в тех или иных отраслях. Диапазон этих отраслей оказался довольно широким - от налоговой в районном центре Ровенской области до Мининфраструктуры.

Значительная часть встреч "команды Ермака" посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании ТИС и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk. Делал это Денис Ермак, по данным Bihus.info, в интересах одесской фирмы КТЛ Украина, где сам раньше работал.

ОБОРОНА

Ответом Андрея Ермака стали заявления в СБУ и ГБР. При этом не с просьбой расследовать содержимое видеозаписей, а "кто и по чьему заказу это делал, и как эти записи оказались у Лероса".

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В итоге после публикации Лероса было открыто пять производств. Из них только одно по заявлению самого нардепа открыли САП и НАБУ. Еще три открыло ГБР, а одно – СБУ. При этом дела ГБР и СБУ не касаются сути видеозаписей, а лишь того, о чем просил расследовать Ермак.

По словам адвокатов Лероса, производства ГБР были внесены в ЕРДР лично генпрокурором Ириной Венедиктовой. А ведомство давнего друга Зеленского Ивана Баканова 1 апреля приехало домой к Леросу, чтобы вручить ему повестку на допрос. В добавок к этому 3 апреля Лероса ждут на допросе в ГБР.

"Я считаю, что он (Гео Лерос – ред.) является инструментом, который используют люди, которые борются не только со мной - они борются с украинской властью, с командой президента", - заявил на брифинге 31 марта Андрей Ермак.

По его словам, Лерос пытался протолкнуть своего человека в Кабмин, но Ермак это остановил. Как стало позже известно, речь о возможном назначении депутата Киевсовета Ильи Сагайдака на должность замминистра инфраструктуры.

"Сагайдака хотел лично взять Криклий. Какое отношение имеет Андрей Ермак к министру? Почему он сбивает министров? Он вообще в другой ветви власти. Он лишний раз показал, что он имеет полное влияние на назначения в любых сферах", - отреагировал Лерос в комментарии LIGA.net.

1 апреля на обвинения в свой адрес отреагировал сам Денис Ермак. Он назвал видеозаписи "вырванным контекстом", но не отрицал того факта, что на них именно он. По словам брата Ермака, на записях он обсуждал не назначения, а "проекты", которые потом намеревался отправить на рассмотрение органам власти через возглавляемую им общественную организацию Украинское бюро национального развития.

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ ЗЕЛЕНСКИЙ

Сразу после появления видео журналисты пытались получить реакцию президента. Однако, его пресс-секретарь Юлия Мендель ответила, что Зеленский "не обязан реагировать на каждый пост в Facebook".

Нардеп от Слуги народа Никита Потураев предполагает, что президент ожидает предварительной оценки правоохранителей. "Следствие должно ответить на ключевой вопрос – аутентичны ли записи и нет ли там монтажа", - считает нардеп.

Отсутствие реакции президента ложится большим пятном на всю команду

Собеседник в руководстве ОП подтвердил LIGA.net слова Потураева. "Половина записей выглядит провокативно. Ждем подтверждений от следствия, что это не склейка".

Лерос считает, что президент должен как можно скорее уволить Ермака. "Отсутствие реакции президента ложится большим пятном на всю команду", - отметил он.

КТО ЗА ЭТИМ МОЖЕТ СТОЯТЬ

Глава ОП на брифинге намекнул, что за видеозаписями могут стоять "поклонники дефолта". Три не связанных между собой собеседника LIGA.net из команды президента заявили, что в этой истории узнается почерк экс-главы ОП Андрея Богдана.

"Цель Богдана – расшатать по максимуму и показать, что без него все плохо. Его сбивали такими же методами, поэтому он отвечает тем же", - отметил собеседник в руководстве ОП.

"Богдан знал про записи раньше, но не реагировал. Но сейчас, может, и отреагировал", - добавляет второй собеседник из руководства СН.

В свою очередь Потураев сомневается, что в этой истории замешан Богдан. "Я убежден, что никакого заказа по Андрею Ермаку не было. Вспомните, сколько было задержаний, когда мошенники выдавали себя за сотрудников ОП и предлагали купить должность… В истории было масса примеров, когда люди, собирающую определенную информацию, решают обнародовать подобные материалы через политиков и СМИ. Поскольку имеют сомнения, что следствие будет проведено", - считает нардеп.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве СН, "пленки Ермака" – это работа уволенных сотрудников департамента контрразведки СБУ, которых продолжали заниматься "самоволкой". "Они собирали, а потом, может, продали или передали кому-то. Лерос – просто рупор. Кто-то другой вытащил в нужный момент", - отметил он.

ЕРМАКА КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

По мнению Потураева, если следствие подтвердит аутентичность записей, то реакция должна быть однозначной. "Должно быть проведено серьезнейшее очищение команды", - считает нардеп. При этом, он считает, что об отставке президента речи не может идти.

"Кто бы не был признан виновным, это не может ложится на президента. Потому что знаю точно, что это честный и порядочный человек. И если кто-то из близких ему людей оказался не таким порядочным, то это не означает, что президент должен нести за это ответственность", - уверен Потураев.

Свинарчуки – совсем другая история. Там была вертикаль: делили, заносили. У нас здесь такого точно нет

Нардеп от СН Александр Качура считает, что это все похоже на "межвидовую борьбу". "Пока не доказана вина и нет обвинительного приговора, ничего не имеет никакой силы. У меня возникают сомнения касательно того, что было опубликовано", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Собеседник в руководстве СН рассказал LIGA.net, что об этом видео было известно еще полгода назад. "Но из, тех кого "собеседовал" брат Ермака, никого так и не назначили. Мы поставили на мониторинг этих людей. И если бы кого-то назначили, то это бы доложили президенту. С тех пор информация о видео исчезла", - сообщил он. Собеседник допускает, что брат Ермака мог взять от кого-то деньги, при этом ничего не сделав.

"Если такая версия подтвердится, то Андрей Ермак не виноват. Потому что до назначения в ОП он семь лет не поддерживал отношения с братом. Близких отношений у них не было. Как только тебя назначают, вокруг куча близких людей пытаются это монетизировать, не спрашивая тебя", - отметил он.

При этом, если подтвердится, что Денис Ермак работал в интересах брата, то президент его мгновенно уволит, уверен собеседник из команды президента. "Нам нужно подтверждение, что эти разговоры – часть транзакции. И существует группа, которая продает должности", - добавляет он.

Лерос уверен, что это дело громче, чем история соратника Петра Порошенко Олега Гладковского. "Ермак - это один из самых приближенных к президенту людей. Реакция должна быть жесткая и конкретная: уволить и расследовать. А если следствие докажет, что глава ОП имел отношение к своему брату при назначении на должности, они оба должны сесть", - уверен нардеп.

"Свинарчуки – совсем другая история. Там была вертикаль: делили, заносили. У нас здесь такого точно нет. Я гарантирую. Президент накажет сразу. Ему, конечно, будет очень больно это делать, но он это сделает", - парирует собеседник LIGA.net в руководстве офиса Зеленского.

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