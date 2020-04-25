"Пик эпидемии сдвинулся на май". Как долго и почему могут продлевать карантин в Украине

Карантин в Украине продлится минимум до 11 мая. Такое решение Кабинет министров принял, ссылаясь на прогнозы Национальной академии наук: о том, что пик новых случаев COVID-19 в день выпадет на 2-5 мая, а пик летальных случаев - на 3-8 мая.

Почему украинцев еще на месяц закрыли в квартирах, кто и как составлял этот прогноз, можно ли отменить карантин быстро - разбор LIGA.net.

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МОЗ генерирует простые числа

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил продление карантина тем, что ожидаемый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине сместился на майские праздники. При этом он сослался на недавний прогноз Национальной академии наук Украины, согласно которому пик новых случаев COVID-19 в день должен выпасть на 2-5 мая, а пик летальных случаев - на 3-8 мая.

Фактически это первый раз, когда продление или ужесточение карантина основано на попытке прогноза. Перед этим в МОЗ несколько раз просто стреляли в молоко, прогнозируя пики то 14-го, то 17 апреля, потом в конце месяца. Ни разу в МОЗ не объяснили, откуда эти даты.

"Откуда такие цифры взялись, я даже не знаю", - рассказал LIGA.net врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Еще в марте эпидемиологи четко говорили, что пик будет фиксироваться в Украине в конце апреля или начале мая.

"У нас есть группа адекватных ученых, эпидемиологов, инфекционистов. Наши прогнозы могут корректироваться - ситуация развивается, мы не ванги. Но в случае МОЗ это просто рандомные цифры... Я это называю - судороги власти. Все, что у нас происходит с начала эпидемии. Если у людей мало знаний и опыта, понятно, что они говорят глупости, потом осознают это - и бросаются делать другие глупости", - объясняет он.

В апреле уровень распространения вируса в Украине рос, но больницы не были перегружены, в основном благодаря карантину. Поэтому у многих украинцев возникает вопрос: зачем было его продлевать, если вроде Украине не грозят масштабы вспышки как в Италии или Испании.

У нас нет других эффективных способов предупредить и минимизировать заболеваемость COVID-19. Мы четко видим тенденцию к росту количества случаев в апреле

"Во-первых, у нас нет других эффективных способов предупредить и минимизировать количество случаев COVID-19. Мы четко видим тенденцию к росту количества случаев. По ежедневной статистике это видно", - сказал LIGA.net врач-иммунолог Федор Лапий. По его словам, можно списывать это на больший охват диагностикой, но есть более объективный фактор: поступление больных в реанимации тоже растет.

Во-вторых, в апреле украинцы праздновали Вербное воскресенье, Пасху, дальше будет поминальная неделя. Все это - факторы риска.

"С учетом инкубационного периода около недели от момента попадания коронавируса в организм до развития COVID-19, а развития тяжелого течения - от полутора недель, как раз через неделю мы получим рост", - считает Лапий. Поэтому украинцам придется держать карантин дальше.

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Кто и как делал новый прогноз

В развитых странах прогнозы для COVID-19 базируются на четких моделях, объяснил LIGA.net экс-глава Центра общественного здоровья, инфекционист Владимир Курпита. В них должно учитываться большое количество факторов: эпидемиологических, социальных, экономических.

Например, прогноз может значительно меняться от того, хватит ли у людей денег сидеть дома и не выходить на подработки.

Такими детальными данными от МОЗ ученые, которые подготовили прогноз пика на 3-8 мая, не получили. "Этот прогноз - наша собственная инициатива. Запроса на него от правительства не было. Мы сами его подготовили и отправили в СНБО и МОЗ", - рассказал LIGA.net замдиректора Института проблем математических машин и систем НАН, доктор физико-математических наук Игорь Бровченко.

Для составления прогноза ученым пришлось опираться только на открытые данные. В финальном варианте модель учитывает 14 факторов о COVID-19 в Украине, включая бессимптомные случаи, три уровня тяжести заболевания, количество пациентов в больницах, смертность.

"Мы отправили запрос в ЦОС МОЗ о предоставлении более подробных данных (даты, продолжительность, зарубежные поездки, контакты с родственниками и т.д.), что позволило бы уточнить прогнозы, но ответа пока нет", - рассказал Бровченко.

"Конечно, математическая модель - это весьма приблизительный способ описать реальный мир. Но он более серьезный, чем методы сравнения или регрессионный анализ. Именно потому, что в него заложены правильные механизмы", - добавляет ученый.

Использованная НАН математическая модель принадлежит к классу детерминированных SEIR-моделей.

Прогноз украинских ученых говорит о том, что в конце апреля - начале мая в Украине будут фиксироваться максимальные значения заболеваемости в день, после чего должно начаться постепенное снижение. На пике ожидается от 400 до 700 случаев инфицирования COVID-19 в день и до 20-25 летальных случаев. Но вообще эти пики размыты и зависят от сопутствующих факторов.

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После пика начнется выход из карантина. Но не сразу

Есть еще три фактора, которые могут сдвинуть прогноз, отмечает старший научный сотрудник Института физики НАН Антон Сененко.

Фактор данных. Они неполные и неоднородные, констатируют в НАН. Более точных Кабмин не предоставил. "Я вообще удивляюсь, как ученым еще хватает мужества что-то прогнозировать. Потом еще и виноватыми останутся - не президент же у нас виноват", - отметил Сененко.

Я вообще удивляюсь, как ученым (в таких условиях) еще хватает мужества что-то прогнозировать. Потом еще и виноватыми останутся - не президент же у нас виноват

Фактор возвращенцев. "Мы вообще не знаем, что с теми людьми, которых толпами прогоняли через пограничные пропускные пункты, перед тем устроив шоу в Новых Санжарах", - говорит Антон Сененко. Прогноз длиннее недели может иметь значительные погрешности.

Фактор нарушителей карантина. При расчетах считалось, что карантинные меры не будут нарушаться во время Пасхи. "Я не понимаю толерирования со стороны МВД, я не понимаю людей, которые продолжают целовать иконы и причащаться", - отмечает Сененко.

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Невозможно предсказать, насколько большим будет всплеск заболеваемости после Пасхи, добавляет Бровченко. Самое главное тут - даже не количество инфицированных, а количество дальнейших контактов. Если количество контактов снизится после праздников, эпидемия затухнет.

"Именно поэтому мы даем ансамбль кривых, выражающих собой эту неопределенность. Это прогноз на неделю, о более долгом прогнозе мы говорим как о более вероятном, учитывая предположения. Он уточняется каждую неделю подобно долгосрочному прогнозу погоды", - сказал он.

Как объяснял Шмыгаль, с 12 мая может начаться смягчение ограничений. Для этого нужно, чтобы в течение как минимум 10 дней процент выявленных случаев инфицирования не менялся и колебался в пределах 5%, а больницы были заполнены пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 менее чем на 50% (сейчас они заполнены на уровне 10%). Выход из карантина расписан на пять этапов.

Никто не будет снимать карантин сразу. Смысл в том, что мы снимаем часть ограничений, смотрим на ситуацию. Если все сразу отменить, ничего хорошего не будет

"Никто не будет снимать карантин сразу, - отмечает Жигарев. - Смысл в том, что мы снимаем часть ограничений, смотрим на ситуацию. Если она остается прогнозируемой и контролируемой, еще немного снимаем - и опять смотрим. Если все сразу отменить, ничего хорошего не будет".

Нужно быть готовыми к тому, что если карантинные ограничения и начнут снимать после 11 мая (по результатам отслеживания динамики), то этот процесс будет растянут во времени, подтверждает Федор Лапий. По такому же пути идут и другие страны.

"У меня сын учится в Вене, и карантинные меры в смягченном варианте объявлены в Австрии до конца июня, - отмечает он. - У коллеги из Швеции три дня назад спрашиваю: что у вас там, демократия? Она говорит: ничего подобного, бары и рестораны закрыты, людям старшего возраста строго наказано сидеть дома. Действительно, мы ждем, что вирус может немного отступить. Но давайте посмотрим".

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