"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Это война артиллерии. От того, как работает артиллерия, зависит, выстоит ли наша пехота", – объясняют бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени Тараса Трясило. По приглашению военных ОАБр мы провели с ними один день в пункте временной дислокации.
Артиллеристы и их легендарные "Пионы" сыграли ключевую роль в операции ВСУ на Северском Донце в мае. Арена боевых действий развернулась возле поселка Белогоровка в Луганской области: россияне больше недели пытались форсировать реку, чтобы перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
О "доставке огненных цветов" армии РФ, шести суток почти без сна и секрете успехов украинских войск: история артиллеристов – от LIGA.net.
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Россияне пытались форсировать Северский Донец восемь суток – с 8 по 13 мая. Неудачно: украинские военные уничтожали все переправы, оккупантов и их технику. Как рассказывает LIGA.net командир одной из батарей 43-й отдельной артиллерийской бригады имени Тараса Трясило Дмитрий Иорданов, его батарея в числе первых получила задачу заезжать на позиции, поскольку намечалась переправа российской армии через реку.
Иорданов во время боев на Северском Донце в мае руководил работой по переправам и технике. За успешное отраженное наступление врага Дмитрий в 26 лет получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
На вопрос, за что получил награду, Дмитрий скромно отвечает: "Мы просто делали свою работу. Выставляли пушки, наводили корректуры, получили приказ "огонь", попали в цель – мы молодцы!"
"Приехали, заняли позицию, сориентировались по направлению на переправу. Я провел контроль пушки, дальше стоим, ждем цели. Пришла цель, мы вернули пушку в направлении стрельбы, навели... Нам дали "огонь", куда и сколько стрелять. И потом прислали фото уже плавающих танков. Очень приятно смотреть на результаты своей работы", – улыбается он.
Как рассказывает один из бойцов бригады, украинские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по скоплению живой силы и технике врага возле Белогоровки (Лисичанский район, Луганская область). В один из дней, вспоминает военный, удалось уничтожить более 200 россиян.
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На позиции военные провели пять-шесть дней. Признаются: потеряли течение времени, поскольку работали беспрестанно день и ночь. Как получалось – так и спали: "Лег на каремате прямо на земле, отдохнул, пошел дальше".
Четыре дня подряд артиллерия 43-й бригады работала в основном только по одной цели. Как только россиян выбивали – они снова возвращались на те же позиции. Военные шутят: почти как в Чернобаевке.
На Северском Донце у российской армии не было шансов. Река широкая и глубокая, сильное течение очень усложняло установку переправы.
В течение боев на Северском Донце артиллеристы 43-й работали совместно с 26-ю ОАБр. В ход пошли разные виды артиллерийского вооружения: и советского, и того, что Украине на тот момент предоставил Запад.
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Командир Иорданов рассказывает, что важную роль сыграло не столько количество техники, сколько слаженность действий и координация действий между командованием: "У россиян такого нет. Техника врага в разы преобладала количество украинской, однако ВСУ делают работу качественно и сплоченно".
Артиллеристы называют свою работу доставкой огненных цветов.
"На Восточном направлении работают мобильные группы доставки крупногабаритных грузов массой 110 кг, – шутят артиллеристы о своей работе. – Время доставки от нескольких секунд до нескольких минут. На период полномасштабной войны акция: все отправления бесплатны. Время работы — круглосуточно. Адрес доставки сбрасывайте ВСУ."
Работа "Пиона" – большая сила, говорит Иорданов. Когда прилетает обычный снаряд – это просто прилет. Когда же стреляет "Пион" – поднимается столб дыма, на месте прилета образуется большая воронка. И с очень высокой вероятностью все вокруг уже никуда не уйдет и не поедет.
Гражданских людей под Белогоровкой, где артиллеристы в мае уничтожали переправу за переправой, было мало. Но бойцы вспоминают почти сюрреалистический случай: "Стреляем по переправе, а перед нашей посадкой в поле идет комбайн. Мы здесь работаем, а он урожай удобряет. Сказал нам, что ему все равно нужно свое делать, а нам свое. Героический человек – во время войны что-то выращивать, работать в поле и не бояться".
Практически все потери врага на этой войне – это достижение украинской артиллерии. "Несомненно, более 90%", — добавляет один из бойцов.
Только за неделю боев за переправы через Северский Донец артиллеристы превратили в кладбище десятки единиц вражеской бронетехники – даже Генштаб так и не подсчитал точную цифру.
Эта операция дала время стянуть еще больше сил ВСУ на оборону восточных областей и истощить противника. Дальше была не менее героическая оборона Северодонецка и Лисичанска. Но именно благодаря операции на переправах эта оборона длилась долго и очень дорого обошлась армии России (до 11 000 оккупантов).
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