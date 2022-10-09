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История | "Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Иорданов, 43-я ОАБр (Коллаж: Дарина Дмитренко/LIGA.net)
09.10.2022, 09:00

Уникальная операция ВСУ на Северском Донце: артиллеристы 43-й ОАБр рассказывают, как неделю уничтожали понтонные переправы и остановили армию РФ

"Это война артиллерии. От того, как работает артиллерия, зависит, выстоит ли наша пехота", – объясняют бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени Тараса Трясило. По приглашению военных ОАБр мы провели с ними один день в пункте временной дислокации.

Артиллеристы и их легендарные "Пионы" сыграли ключевую роль в операции ВСУ на Северском Донце в мае. Арена боевых действий развернулась возле поселка Белогоровка в Луганской области: россияне больше недели пытались форсировать реку, чтобы перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

О "доставке огненных цветов" армии РФ, шести суток почти без сна и секрете успехов украинских войск: история артиллеристов – от LIGA.net.

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"Только и ждали, чтобы дать им "прикурить"

Россияне пытались форсировать Северский Донец восемь суток – с 8 по 13 мая. Неудачно: украинские военные уничтожали все переправы, оккупантов и их технику. Как рассказывает LIGA.net командир одной из батарей 43-й отдельной артиллерийской бригады имени Тараса Трясило Дмитрий Иорданов, его батарея в числе первых получила задачу заезжать на позиции, поскольку намечалась переправа российской армии через реку.

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Иорданов во время боев на Северском Донце в мае руководил работой по переправам и технике. За успешное отраженное наступление врага Дмитрий в 26 лет получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

На вопрос, за что получил награду, Дмитрий скромно отвечает: "Мы просто делали свою работу. Выставляли пушки, наводили корректуры, получили приказ "огонь", попали в цель – мы молодцы!"

СПРАВКА. Только после отступления ВСУ из Лисичанска в июле российские войска смогли форсировать Северский Донец и закрепиться в районе Белогоровки. Проиграв бои за переправы через реку в мае, армии РФ пришлось наступать на Лисичанск в "обход" – с юга.

"Приехали, заняли позицию, сориентировались по направлению на переправу. Я провел контроль пушки, дальше стоим, ждем цели. Пришла цель, мы вернули пушку в направлении стрельбы, навели... Нам дали "огонь", куда и сколько стрелять. И потом прислали фото уже плавающих танков. Очень приятно смотреть на результаты своей работы", – улыбается он.

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Как рассказывает один из бойцов бригады, украинские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по скоплению живой силы и технике врага возле Белогоровки (Лисичанский район, Луганская область). В один из дней, вспоминает военный, удалось уничтожить более 200 россиян.

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На позиции военные провели пять-шесть дней. Признаются: потеряли течение времени, поскольку работали беспрестанно день и ночь. Как получалось – так и спали: "Лег на каремате прямо на земле, отдохнул, пошел дальше".

Четыре дня подряд артиллерия 43-й бригады работала в основном только по одной цели. Как только россиян выбивали – они снова возвращались на те же позиции. Военные шутят: почти как в Чернобаевке.

На Северском Донце у российской армии не было шансов. Река широкая и глубокая, сильное течение очень усложняло установку переправы.

"А как они укрепятся, когда наши ребята уже на перекуре и ждут, чтобы "прикурить" им?" – объясняет LIGA.net боец ОАБр, попросивший не называть его имени.

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Адрес доставки сбрасывайте ВСУ"

В течение боев на Северском Донце артиллеристы 43-й работали совместно с 26-ю ОАБр. В ход пошли разные виды артиллерийского вооружения: и советского, и того, что Украине на тот момент предоставил Запад.

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Командир Иорданов рассказывает, что важную роль сыграло не столько количество техники, сколько слаженность действий и координация действий между командованием: "У россиян такого нет. Техника врага в разы преобладала количество украинской, однако ВСУ делают работу качественно и сплоченно".

Артиллеристы называют свою работу доставкой огненных цветов.

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"На Восточном направлении работают мобильные группы доставки крупногабаритных грузов массой 110 кг, – шутят артиллеристы о своей работе. – Время доставки от нескольких секунд до нескольких минут. На период полномасштабной войны акция: все отправления бесплатны. Время работы — круглосуточно. Адрес доставки сбрасывайте ВСУ."

СПРАВКА. САУ 2С7 "Пион" – самоходная артиллерийская пушка. Дальность поражения цели – до 37 км обычным снарядом. Вес снаряда – 110 кг. Основное целевое назначение – массовое уничтожение техники и живой силы. Сила поражения такова, что точным ударом можно остановить продвижение сразу нескольких единиц бронированной техники, разрушить командные пункты и укрепленные позиции. Другой артиллерией такого результата достичь сложно.

Работа "Пиона" – большая сила, говорит Иорданов. Когда прилетает обычный снаряд – это просто прилет. Когда же стреляет "Пион" – поднимается столб дыма, на месте прилета образуется большая воронка. И с очень высокой вероятностью все вокруг уже никуда не уйдет и не поедет.

"Стреляем по переправе – едет комбайн"

Гражданских людей под Белогоровкой, где артиллеристы в мае уничтожали переправу за переправой, было мало. Но бойцы вспоминают почти сюрреалистический случай: "Стреляем по переправе, а перед нашей посадкой в поле идет комбайн. Мы здесь работаем, а он урожай удобряет. Сказал нам, что ему все равно нужно свое делать, а нам свое. Героический человек – во время войны что-то выращивать, работать в поле и не бояться".

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Практически все потери врага на этой войне – это достижение украинской артиллерии. "Несомненно, более 90%", — добавляет один из бойцов.

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Только за неделю боев за переправы через Северский Донец артиллеристы превратили в кладбище десятки единиц вражеской бронетехники – даже Генштаб так и не подсчитал точную цифру.

Эта операция дала время стянуть еще больше сил ВСУ на оборону восточных областей и истощить противника. Дальше была не менее героическая оборона Северодонецка и Лисичанска. Но именно благодаря операции на переправах эта оборона длилась долго и очень дорого обошлась армии России (до 11 000 оккупантов).

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"Пионы. Доставка огненных цветов". Как украинская арта громила армию РФ на Северском Донце

Фотокорреспондент LIGA.net
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артиллерия северский донец пион война России в Украине
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