ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

В 2018 году весь мир сотрясла новость о жестоком убийстве в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Трудно было представить, что в посольстве может произойти хладнокровная расправа с расчленением, следы которой поведут прямо в королевскую семью. Инцидент в Стамбуле перевернул представление о дипломатии. Теперь, кажется, возможно абсолютно все. Для одних посольства – это база шпионов, другие укрывают там преступников, третьи – торгуют наркотиками. В новом спецпроекте LIGA.net рассказывает, как устроена темная сторона мировой дипломатии. Мы поговорили с историками, дипломатами и даже с сотрудниками спецслужб, которые детально рассказали об особенностях своей работы.

Эта история начинается ровно там же – в Стамбуле. Тысячу лет назад, когда великий князь киевский Олег триумфально одолел оборону города, проигравшим было поставлено условие: целый квартал должен отойти в постоянное пользование Киевской Руси. Официально – в целях торговли.

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ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД

Дипломатия – один из самых древних инструментов внешней политики. Ее возникновение было продиктовано необходимостью людей общаться друг с другом: устанавливать правила взаимного сосуществования на определенной территории, торговать, охотиться и мириться. Очевидно, что в какой-то исторический момент жители племен поняли – лучше услышать посланника, чем съесть его. Приблизительно тогда же возник и своеобразный статус их неприкосновенности.

Прототип дипломатической деятельности вели Древний Египет, Греция, Рим, ставшие основоположниками части современных практик. К развитию ремесла приложили руку и страны Ближнего Востока, Индия, Китай. Например, "индийский Макиавелли" Чанакья, главный советник императора и автор древнейшей книги, сформулировавшей основные принципы деятельности спецслужб, определил, что посланники должны не только вести переговоры, но также шпионить (собирать информацию для короля), приобретать союзников, вербовать агентов и, по возможности, заниматься подрывной деятельностью (ссорить друзей своих врагов).

Дипломатическая и разведывательная активность развивались и в Киевской Руси – Украине. Один из известных примеров – поход князя Олега на Царьград, нынешний Стамбул, когда удалось взять его в осаду. "В результате переговоров войско князя получило определенные привилегии: купцам разрешили жить в нынешнем Стамбуле, выделив отдельный квартал, и они имели право заходить в центральную часть города. Квота – не более 50 человек без оружия и в сопровождении византийских чиновников", – рассказывает LIGA.net исследователь истории спецслужб Александр Скрыпнык.

Он объясняет, что достигнутые соглашения являются первыми документами в истории дипломатии Киевской Руси, упоминания о которых дошли до современности, а "этот квартал стал своеобразным первым заграничным легальным пунктом, с позиции которого можно было вести разведывательную деятельность". Далее развитие на украинских территориях происходило благодаря другим князям и историческим личностям, которые строили дипломатию и разведсети по всей Европе.

Они понимали, что без тайной дипломатии невозможно удержать власть и защитить украинские земли от множественных врагов, которые окружали со всех сторон, – говорит исследователь истории спецслужб Александр Скрыпнык.

Поэтому очевидно, что посланники занимались далеко не только передачей сообщений, представительством и торговлей: в ходе путешествий они как минимум собирали информацию о принимающей стране, которую затем передавали своим королям. Прототип современной дипломатической разведки существует с древних времен.

Одно из основных отличий ранней дипломатии от современной – миссии имели эпизодический и временный характер: посланники получали задачу, отправлялись на ее выполнение, а затем возвращались домой. Опираясь на исторический опыт, европейские страны в XIV – XVI веках создали формальные обычаи дипломатии. Они были вынуждены начать вести постоянные отношения друг с другом из-за все более сложных политических, религиозных и экономических обстоятельств. Именно в эпоху Возрождения появились профессиональные дипломаты – послы, постоянно представлявшие правительство за границей.

Первыми назначать постоянных представителей друг у друга начали города-государства Италии. А в XV веке они отправили постоянных посланников в другие страны. Сначала Милан отправил посланника во Францию, а затем итальянские республики обзавелись представителями и впоследствии постоянными посольствами в Англии, Германии, Испании. Именно в Италии возникло множество современных практик: ведение дипломатического архива, письменные инструкции посланникам и регулярный отчет о ситуации в принимающей стране.

Позже постоянные представительства распространились в Европе, а первенство на дипломатическом поприще перешло Франции благодаря кардиналу Ришелье, который хотел сосредоточить всю внешнюю политику страны под контролем одного органа – Министерства иностранных дел. Французская дипломатическая модель станет образцом для Европы, а их язык вытеснит латынь и будет единственным языком дипломатии до XX века (затем уступив английскому). Также во Франции появятся первые стандарты, требующие, чтобы послы имели большие резиденции и были вовлечены в придворную жизнь принимающей страны.

Там же появились и так называемые "черные кабинеты" – тайные комнаты в почтовом отделении, где специалисты вскрывали, просматривали и обратно запаковывали письма. Изначально их ввели для внутриполитических целей, но Англия продвинулась вперед – начали вскрывать также дипломатическую корреспонденцию, которую перед этим необходимо было перехватывать. Из-за этого внешнеполитические ведомства других стран ввели обязательное шифрование корреспонденции и начали конвоировать ее специальными отрядами (дипломатические курьеры существуют до сих пор, они неприкосновенны).

Активное развитие международных отношений, а именно появление постоянных представителей и посольств, вынудили разобраться со статусом дипломатов и их правами. Особенно, учитывая, что некоторые правители пренебрегали устоявшимися практиками. Например, Наполеона не очень интересовал дипломатический иммунитет, когда он посадил в тюрьму ряд британских дипломатов, обвиненных в интригах против Франции.

Именно в посленаполеоновский период был принят один из первых важнейших документов, регулирующий функции и статус дипломатов, Заключительный акт Венского конгресса 1815 года, который создал единую систему аккредитации послов. Но реальный переход к современной дипломатии произошел во второй половине XX века, после двух мировых войн, а именно в 1961 и 1963 годах, когда приняли венскую конвенцию о дипломатических, а затем и о консульских сношениях. Эти документы ратифицированы большинством государств мира и обеспечивают основу для дипломатических процедур, методов и поведения. В частности, давая иммунитет и неприкосновенность дипломатам, помещениям посольств и консульств, а также дипломатической почте.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСОЛЬСТВО

Представить современный мир без посольств и консульств невозможно, поскольку в большинстве случаев это – неотъемлемая часть каждого путешествия за границу как в туристических, так и рабочих вопросах. Идет ли речь о получении/продлении визы или другом связанном вопросе, поиск и посещение консульства или посольства являются частью этого процесса. А из-за коронавируса вход на интернет-страницу дипломатического представительства для получения актуальной информации об условиях въезда/выезда в ту или иную страну – и вовсе стал обязательным для каждого путешественника, желающего избежать неприятностей на границе.

Содержание посольства – недешевое удовольствие для любой страны. Например, средняя стоимость украинского заграничного дипломатического ведомства составляет 29,3 млн грн в год. В эту сумму входят зарплаты дипломатов и сотрудников посольства; покупка оборудования и инвентаря; оплата сторонних услуг (например, юридических, охранных или клининговых); командировочные; оплата коммунальных услуг и покупка предметов долгосрочного использования (мебель, компьютеры и так далее).

Точная стоимость содержания отличается от посольства к посольству, вероятно, в зависимости от стоимости жизни в отдельно взятой стране. Например, содержание посольства в Польше в 2021 году обойдется Украине в почти $2,5 млн; в Германии – в $2,9 млн; а в США – в $4,2 млн.

Конкретный рабочий день посла формируется в зависимости от задач, стоящих перед ним и его ведомством, говорит LIGA.net бывший посол Украины в Швейцарии и Лихтенштейне Игорь Дир: "Частично рабочий день посла – это небольшая рутина, ведь его задача, в частности, организовать коллектив".

В каждом посольстве есть несколько направлений работы: политическое, экономическое, культурно-информационное и консульское. Разница между посольствами лишь в размере этого коллектива: в более важных для Украины государствах посольство и коллектив крупнее. И наоборот. "Коллектив работает на указанных направлениях. Они собирают и анализируют информацию, предоставляют ее послу, а он использует данные уже на своем уровне: общается с высшими руководителями государства пребывания и в какой-то степени самостоятельно принимает решения", – объясняет он.

Иногда от посла требуется, чтобы он оперативно взаимодействовал с руководством государства, которое его прислало: "Посол информирует руководство страны о тех или иных событиях, требующих внимания для развития отношений". А аналитика от посольства дает возможность взглянуть на события с точки зрения страны, где оно размещено: "Это позволяет правильно ориентировать Киев, по совету посла государство может предпринимать определенные действия".

Рабочий день состоит непосредственно из работы с коллективом, а также двусторонних встреч, переговоров, участий в конференциях: "Это смесь оперативной, аналитической и иной работы в одном лице – в лице посла". Но в работе посла есть и множество не рутинных моментов.

Посол обязан уметь делать любую работу. Он не только посещает встречи высокого уровня. Такое представление о его деятельности далеко от реального положения дел, – рассказывает бывший посол Украины в Швейцарии и Лихтенштейне Игорь Дир.

Например, когда за рубежом происходят нестандартные ситуации с гражданами, то на них в первую очередь должен отреагировать посол: "Понять важность ситуации, оценить ее и дать указания. Например, непредсказуемые моменты с пандемией. Все начали говорить про чартеры и эвакуационные рейсы. Чтобы все это состоялось, нужно было полномасштабное внимание посла".

Поскольку для туриста нет большой разницы между посольством или консульством, а также тем, что они из себя представляют и какие функции выполняют, существует ряд заблуждений по этой теме.

Во-первых, в чем разница между посольством и консульством. Ведь и то, и другое является представительством одной страны в другой. Но разница есть. Посольство выполняет дипломатическую миссию и является скорее политически-представительским органом. Иногда посол может брать на себя некоторые функции консула, когда его нет рядом. Но консульство — более приближенное к людям учреждение, которое обслуживает граждан, решая их проблемы и оформляя документы. Этот орган может быть размещен как в столице, так и в других крупных городах принимающей страны.

Считается, что посольство или консульство – это само здание. Но это не так. Здание – это канцелярия, а посольство/консульство – группа людей, работающих внутри и представляющих страну за рубежом, возглавляемых послом или консулом.

Одно из наиболее популярных заблуждения о дипломатических представительствах, что территория посольства – это суверенная территория страны, которую оно представляет, и там не действуют законы принимающего государства. Это работает несколько иначе: территория посольства принадлежит государству, в котором оно расположено, но поскольку земельный участок и все здания на нем находятся в аренде у посольства, на него распространяется дипломатический иммунитет, и оно изымается из-под юрисдикции принимающего государства.

Дипломатический иммунитет имеет множество аспектов. Дипломатов нельзя задерживать; они освобождены от уплаты налогов, сборов и штрафов; их вещи нельзя обыскивать на границе, а в их дома и служебные помещения нельзя заходить без разрешения. Иногда эти привилегии используют для совершения преступлений.

Например, бывший грузинский посол в Вашингтоне Георгий Махарадзе в 1997 году сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил 17-летнюю девушку. Его не смогли арестовать из-за неприкосновенности, но систематическое давление США на Грузию вынудило Тбилиси пойти на уступки: с Махарадзе сняли иммунитет и в итоге он сел в американскую тюрьму.

Не следует ли изменить правила дипломатического иммунитета. Тут есть два взгляда: с одной стороны мнение, что Венский договор о сношениях в части об иммунитете требует доработки; с другой – что ничего менять нельзя, поскольку это повлечет отрицательные последствия (утруднит дипломатам исполнение их обязанностей, например, в недружественных странах).

Кто-то думает, что дипломатический иммунитет – это только право, но это еще и обязанность, – говорит бывший посол Игорь Дир.

Подобные ситуации встречаются и в Украине. В марте 2021 года СБУ задержала группу людей, состоявшую из бывших и действующих сотрудников МИД, в частности посольства Украины в Польше. Они якобы пытались перевезти через границу почти 9000 блоков с сигаретами стоимостью 1,5 млн грн, много денег и 16 кг золота. Все это – под видом дипломатического груза. В результате двух сотрудников посольства отозвали и начали дисциплинарное расследование.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ДИПЛОМАТИИ

Неприкосновенность и иммунитет не только защищают дипломатов и помогают им выполнять их обязанности. Есть множество примеров, когда этими инструментами злоупотребляют, открывая темную сторону дипломатического мира. Иногда в посольствах убивают и расчленяют людей, торгуют наркотиками, скрывают преступников и создают шпионские базы. А ответственность за это (чаще всего) никто не несет.

С самых ранних времен дипломаты не только служили в качестве посланников или представителей своих правителей, они также уведомляли их о реальной политической и экономической обстановке в стране пребывания. Для этого они использовали в основном законные методы получения информации, поэтому такая разведка стала неотъемлемой частью работы послов. В их обязанности входит сбор, анализ и систематизация информации о положении дел в стране пребывания. Эти данные превращают в отчеты, которые поступают правительству в ежедневном, еженедельном и других хронологических форматах.

Но дипломаты не единственные люди, предоставляющие информацию правительству. Есть два основных вида разведки: сбор разведданных о зарубежной стране через посольства (получение информации официальным путем) и сбор секретных разведданных, который государство желает сохранить в тайне, объясняет LIGA.net специалист по вопросам безопасности и разведки из Букингемского университета, профессор Энтони Глис.

В любом посольстве есть те, кто собирает официальную информацию и данные из СМИ, а также те, кто добывает секретную информацию, - говорит профессор Энтони Глис.

"Легальные" офицеры разведки, то есть прикрепленные к посольствам, сами не получают необходимых секретов. Они вербуют местных агентов, которые крадут данные и передают их", – отмечает Глис, уточняя, что разведчики при посольствах также выполняют дипломатическую работу, а могут и участвовать в совместных секретных операциях. Например, так функционирует разведсеть Пяти глаз (входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии).

"Некоторые страны (например, Россия) используют и шпионов, не имеющих отношения к посольству, которых отправляют в зарубежную страну, являющуюся объектом нападения", – рассказывает Глис, приводя в пример отравление Скрипаля: "Офицеры ГРУ, пытавшиеся убить Скрипаля, не связаны с роспосольством в Лондоне, которое, возможно, даже не знало об операции".

Деятельность российской разведки выходит за рамки "большой шпионской игры". СВР и ФСБ ведут себя как КГБ. Возможно, сегодня они даже более смертоносны, – добавляет Глис.

В этом году Чехия обвинила спецслужбы РФ в организации взрыва на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Прага решила наказать Россию и выслала 18 дипломатов, имеющих связи с росспецслужбами. Действия Чехии запустили цепную реакцию, и в итоге весной 2021-го множество других стран также выслали российских дипломатов, аргументируя это шпионажем.

"Почему все страны терпят шпионаж? Потому что все так делают, – говорит профессор Глис. – Каждая страна исходит из предположения, что она больше выигрывает, чем теряет, что ее контрразведка и службы безопасности способны внимательно следить за иностранными "дипломатами", офицерами разведки под прикрытием, при этом полагая, что их собственные разведчики достаточно умны, чтобы избежать обнаружения".

Шпионят друг за другом и страны-союзники.

Раньше говорили: "Мы не шпионим за нашими друзьями". Но сегодня все шпионят за всеми, – утверждает Глис.

"Еще до Brexit Ми-6 шпионила за институтами ЕС, из которых Великобритания себя исключила. Очевидно, что чем больше ресурсов страна направляет на сбор разведданных, тем большее количество целей она может себе позволить", – объясняет ученый.

Каждая из стран мира имеет глубокую историю разведывательной и дипломатической деятельности. Украина не исключение. Современная история украинской разведки в ХХ веке развивалась параллельно в двух контекстах: национально-освободительного движения и деятельности советских спецслужб и органов безопасности.

В истории украинской разведки в ХХ веке не обойтись без этих параллелей, поскольку развитие происходило в борьбе и противостоянии, – говорит историк Александр Скрыпнык.

Например, в Украинской народной республике де-факто с первых дней существования поняли, что обойтись без международной поддержки не получится, поэтому начали посылать представителей за границу, задачей которых было добиться поддержки молодого правительства и донести информацию о происходящем в Украине: голоде, терроре, коллективизации и репрессиях. "Это была очень нужная, цивилизованная работа спецслужб", – говорит историк.

К тому же они собирали и разведданные. "Первым нормативным актом была инструкция по разведчасти заграничным военным агентам 1918-го. Этот документ был первой комплексной директивой по организации работы украинского военного атташе, определявшей систему сбора информации о состоянии вооруженных сил в стране аккредитации", – рассказывает Скрыпнык.

В советских спецслужбах в то время прослеживалась абсолютно иная картина. Их задачей была не только пропаганда коммунизма и создание агентурных сетей, заявляет историк: "Буквально с первых лет прослеживалась агрессивная работа разведки. Одним из важных заданий резидентур было отслеживание заграничных антисоветских темпов, украинского правительства в изгнании, национальных иммигрантских организаций. Задания ставились вплоть до убийства".

Работа советских резидентур полюбовной и джентльменской не была. Доходило до убийства собственных шпионов, оставшихся на Западе, – рассказывает историк Скрыпнык.

На советских перебежчиков, по словам историка, открывали охоту, и одним из заданий резидентур было найти и убить. Был целый список "врагов советской власти" из числа украинцев, которых Москва "заказывала".

Во времена холодной войны светским резидентурам ставилась задача навязывания советских ценностей во всем мире. Они создавались в дипломатических и торговых представительствах, в консульствах и других советских организациях, самые крупные – в США, Германии, Великобритании и Франции.

Структура копировала в миниатюре организацию работы первого главуправления КГБ СССР, внешней разведки. Сверху – резидент или главный резидент, если это большая страна и там несколько резидентур, а также линии работы: политическая, научно-техническая, нелегальная разведка, внешняя контрразведка и так далее.

Среди задач: поддержка коммунистических партий; подкуп политиков и чиновников; подкуп медиа; покупка голосов (например, чтобы добиться проведения Олимпиады в Москве 1980 года).

В особенно горячие периоды холодной войны Москва ставила целью убивать противников советской власти, – говорит историк Скрыпник.

Число сотрудников в крупных резидентурах могло достигать сотни человек. "Сегодня на слуху Великобритания, которая из-за отравления Скрипалей выслала 23 шпиона и дипломата. Чехия сейчас большое количество выдворила, почистила диппредставительства России. А в тот период холодной войны, 1961 год, Англия выдворила самое большое число за всю историю – 105 советских дипломатов и шпионов", – рассказывает историк.

Резидентуры у СССР были практически во всех заграничных ведомствах из-за его глобальных интересов. "После распада все отошло России. Здания, заграничные позиции, помещения и кадры сохранились. Не в таком масштабе прошло сокращение резидентур, но основная масса сохранилась, а формы и методы работы не только не изменились, а усилились технической составляющей", – рассказывает Скрыпнык, приводя в примеры деятельность России в Великобритании, Чехии, Черногории и множестве других стран.

ГОВОРИТ РАЗВЕДЧИК

LIGA.net пообщалась с сотрудником Службы внешней разведки Украины. Он рассказал, как устроена система внешней разведки в посольствах. Организационная форма в виде резидентур до сих пор используется разведуправлениями постсоветских стран. Размеры зависят от степени заинтересованности правительства конкретным государством, его приоритетностью для нацбезопасности, а также от ресурсных способностей страны: "Например, у россиян резидентура в Италии около 80 человек. Учитывая, что в посольстве работает более 200 человек, то их резидентура – треть всей дипмиссии".

Современные резидентуры по своей структуре похожи на организацию посольства. Есть несколько линий работы, офицеры разведки работают под руководством резидента – высокопоставленного шпиона, который организовывает и контролирует рабочий процесс, в частности сети добычи разведданных и отдела шифровки.

Отделы шифровки есть как у самого посольства, так отдельно и у резидентуры. Они существуют параллельно. Однако должность шифровальщика "незавидная", говорит собеседник: "По классике этим людям нельзя покидать территорию посольства на протяжении всей командировки, чтобы не попасть в неприятную ситуацию".

Чаще всего сотрудники разведки работают на должностях первого, второго секретарей и советника. В редких случаях посол или его заместитель могут оказаться, например, экс-шпионами. Сюда же относится и военный атташе: "Они занимаются только одним направлением – изучением обороноспособности страны пребывания. Резидентура занимается политикой, экономикой, гуманитарными вопросами: товарооборот; у кого какие отношения; расклады на политической арене".

Также существует и понятие официального представителя разведки за границей. В основном речь идет о дружественных странах: разведка под видом дипломата посылает в дружественную страну сотрудника, но там знают, кто он. В его задачи входят встречи с коллегами страны пребывания, обмен информацией, кооперация.

В посольствах работают и раскрытые сотрудники спецслужб – офицеры безопасности, которые охраняют дипломатов и "решают вопросы с местными спецслужбами", если кто-то из дипломатов попал в неприятности.

И дипломаты, и шпионы собирают информацию. Но главное отличие – уровень конфиденциальности. Дипломат может передать то, что лежит на поверхности. Разведчик должен копать глубже, – говорит собеседник LIGA.net.

Работа в резидентуре начинается с наработки контактов. С наиболее интересными людьми отношения углубляются. "В очень редких случаях можно пригласить в гости, но это очень редко происходит. На Западе вообще не очень принято ходить в гости, а из-за коронавируса все сидят дома", – рассказывает сотрудник спецслужб.

Перед командировкой МИД отправляет в страну характеристику. "Могут не согласиться принять, если что-то подозрительное найдут. Тогда командировка сразу и заканчивается". "Если человек уже приехал, то в начале работы местные могут начать за ним слежку, чтобы понять, представляет ли он интерес", – рассказывает собеседник.

Однако можно вызвать и обратную реакцию.

Если пытаться обмануть контрразведку, то это только раздражает. Можно ухудшить положение, и будут пытаться отомстить: колеса проколют в машине, устроят провокацию или попытаются подставить, – говорит собеседник LIGA.net.

"Но даже если местная контрразведка узнала, что перед ней шпион, – есть иммунитет. Чтобы выслать, нужны доказательства. Если их нет, а поводов шпион не дает, то ничего не происходит вообще", – рассказал собеседник.

В таких случаях, говорит собеседник, контрразведка ждет, когда подвернется удобный случай, чтобы выслать шпиона. Например, когда обе страны поругаются.

Сама по себе работа разведчика достаточно тяжелая физически и эмоционально: "Во время подготовки к командировке, которая длится приблизительно год, и в самом начале после прибытия постоянно нервничаешь. Но когда входишь в ритм, настроишь рабочий распорядок и поймешь, что все у тебя нормально, то это чувство тревоги проходит".

Физически работать тяжело как минимум потому, что человек работает на двух работах: "Приходят запросы, как из МИД, так и со службы. Приходят круглосуточно". Также многое зависит и от начальства, входит ли оно в положение сотрудника, который работает на двух работах: "Могут как снять часть задач, так и наоборот – завалить дополнительной работой".

Во времена СССР существовало два типа резидентур: легальная и нелегальная. Первая являлась и до сих пор остается органом внешней разведки в заграничных дипломатических структурах, вторая – автономна и конспиративна. Но сегодня такого понятийного аппарата нет. На замену "нелегалам" пришли "сотрудники глубокого прикрытия".

Сотрудники глубокого прикрытия (СГП) – это люди, которые нигде и никак не числятся в отношениях с разведкой. Их по документам просто не существует.

В качестве живого примера собеседник приводит российскую шпионку Марию Бутину, которую в 2018 году приговорили к заключению в тюрьме по обвинению в сговоре в интересах российских властей. Она приехала в США под видом студентки, однако ее реальной целью было наладить неофициальные каналы связей между США и РФ. Это не тянуло на статью о шпионаже, но подпадало под понятие иностранного агента.

По словам собеседника, СГП могут стать далеко не все: "Нелегальные сотрудники – это люди перспективные, строитель не подойдет на такую роль. Если это молодой человек, то у него должны быть богатые родители – это значит, что он, вероятно, получит перспективную должность; или должен уже работать в интересном для разведки учреждении".

Если такого человека находят, с ним проводят встречу. Затем идет масштабное число тренингов, прорабатывается легенда, инструкции. Встречи проводятся с соблюдением высокого уровня конспиративности.

Отличие между моделями западной и постсоветской разведки есть, говорит собеседник LIGA.net. На Западе разведку ведут гражданские (кроме военной разведки). В постсоветских странах – военные. Это отражает характер отношений в обществе: "Силовой аппарат в СССР и на постсоветском пространстве имел больше привилегий, чем гражданские учреждения".

На деле верховенство силовиков приводит к тому, что шпионы ни во что не ставят посла: "Взять историю с кокаином в Аргентине. Могло быть так, что ФСБ с послом не считалась, свои дела проворачивала. Посол может и знал, но пожаловаться не мог – у него семья".

В Украине, говорит собеседник, разведчики и контрразведчики – тоже военные.

ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ БЕГЛЕЦОВ

Иногда в посольствах скрываются беглецы. Один из самых известных примеров – основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который семь лет прожил в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь уголовных дел против него в Швеции и США.

Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публиковал тысячи секретных документов США о войне в Ираке и Афганистане. Например, было опубликовано видео с борта американского вертолета в Ираке в 2007 году. На нем запечатлен авиаудар, в результате которого погибли гражданские, включая журналистов. Ассанж также опубликовал американскую дипломатическую переписку.

Против него завели дело в Швеции, обвинив в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Стокгольм выдал международный ордер. В 2012 году британский суд распорядился арестовать и выдать Ассанжа.

Опасаясь экстрадиции, Ассанж попросил убежища у Эквадора и укрылся в посольстве. Он считал, что Швеция отдаст его США, где к тому моменту против Ассанжа вели дело о сговоре с экс-сотрудником разведки с целью компьютерного взлома и получения доступа к секретным данным.

Британская полиция угрожала взять посольство штурмом, МИД – отобрать статус дипломатической миссии. Однако от этих планов отказались. С 2012 по 2019 год Ассанж не покидал посольство, общаясь через интернет и принимая гостей. Все это время у представительства дежурила британская полиция.

Но Ассанж грубо нарушал гостеприимство: блокировал камеры наблюдения, ругался с охраной, пользовался телефоном, катался на скейте, играл в футбол, разбрасывал вещи. "Ассанж превратил наше посольство в центр международного шпионажа и кибертерроризма, – говорил президент Эквадора Ленин Морено. В 2019 году Эквадор сам пригласил полицию в посольство и Ассанжа арестовали.

Дело Ассанжа – не единственный пример. В 2020 году Федеральное бюро расследований США начало охоту за китайской ученой Тан Цзюань, солгавшей о связях с военными для получения разрешения на въезд в Америку. Агенты нашли фотографии, где Цзюань была одета в китайскую военную форму. Китай спрятал ее в консульстве в Сан-Франциско. Но в итоге она сдалась. Вероятная причина: Пекин решил не добивать и без того не лучшие американо-китайские отношения.

НАРКОТОРГОВЛЯ. В 2018 году в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг колумбийского кокаина, который готовили к отправке в Москву дипломатической почтой в чемоданах. Официальная версия России: бывший завхоз посольства Али Абянов помогал Андрею Ковальчуку (вероятный сотрудник российских спецслужб) доставлять грузы в РФ. В 2016 году Ковальчук оставил Абянову чемоданы и попросил переслать в Москву, когда в Буэнос-Айрес прибудет российская делегация.

Однако Абянов провалился, потому что его уволили. 12 чемоданов остались в подсобке, где их обнаружил новый завхоз. В рамках российско-аргентинской операции кокаин поменяли на муку (нет подтверждений, что его действительно заменили), установили датчик GPS и ждали, кто за ним придет. Судьбой кокаина интересовались Абянов и Ковальчук.

В декабре 2017 года наркотики доставили в Москву на самолете секретаря Совбеза России Николая Патрушева, который прилетал на встречу к аргентинскому президенту. За грузом на базу МИД в Москве пришли Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, а позже взяли и Ковальчука. Почему правоохранители не дали им увезти наркотики с GPS-датчиком, чтобы отследить дальнейшую цепочку, – неизвестно.

В Аргентине задержали полицейского Ивана Близнюка, отвечавшего за охрану посольства, механика Александра Чикало, которые тоже оказались замешаны в деле. С тех пор дело для властей обеих стран де-факто закрыто, несмотря на то что остается непонятным, откуда у фигурантов взялись деньги на покупку такой крупной партии высококачественного наркотика, кто им его продал, кому он предназначался и кто организатор.

Спецслужбы России и Аргентины могли вступить в сговор, чтобы снизить политическую значимость инцидента и избежать полного изучения всех аспектов дела, а также скрыть возможную роль высокопоставленных российских и аргентинских чиновников в контрабанде наркотиков, – утверждают журналисты-расследователи из центра Досье.

Журналисты также приводят показания одного из свидетелей по делу, экс-командира одной из частей Внутренних войск МВД РФ Михаила Казанцева. Он обсуждал с Ковальчуком вопрос поиска самолета для эвакуации груза из Аргентины в РФ. "Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Госдумы РФ и членов Совфеда РФ", – заявил Казанцев в ходе допроса.

Расследование продолжается. Но концы в воду уже спрятаны. Петр Польщиков, которого Ковальчук называет одним из кураторов, был найден застреленным через три недели после обнаружения кокаина в российском посольстве.

УБИЙСТВО И РАСЧЛЕНЕНИЕ

2 октября 2018 года журналист Джамаль Хашогги, часто критиковавший политику саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана, вместе с невестой Хатидже Дженгиз отправился в консульство Саудовской Аравии, где ему было необходимо получить документы для заключения повторного брака. Его невесту не впустили в здание, она осталась ждать на улице. Но Хашогги оттуда уже не вышел. Дженгиз обратилась в полицию.

Как оказалось, турецкие спецслужбы установили в консульстве прослушку. И все, что происходило внутри, было записано.

2 октября был не первый визит Хашогги в консульство. За несколько дней до убийства он уже приходил. Его попросили заглянуть за документами позже. Как только журналист покинул здание, дипломаты позвонили в Эр-Рияд. Следующие несколько дней власти Саудовской Аравии потратили на подготовку операции.

1 октября в Стамбул приехали три офицера саудовской разведки. Следующей ночью туда же прилетели еще девять человек, включая судмедэксперта и патологоанатома, доктора Салах аль-Тубейги. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар заявила BBC, что, вероятно, это и была группа убийц: "Операция была проведена госслужащими, они действовали в рамках служебного положения. У двух были дипломатические паспорта".

В тот же день сотрудники консульства позвонили Хашогги и пригласили забрать документы. Пока он ехал в диппредставительство, судмедэксперт и возможный руководитель операции Махер Абдулазиз Мутреб обсуждали предстоящее убийство.

"Аль-Тубейги говорил о том, как он проводит вскрытие. Слышно было, что они смеются", – заявляет Калламар.

Обычно я включаю музыку, когда режу трупы. Иногда у меня под рукой чашка кофе и сигара… Впервые в жизни мне придется резать на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь животное, чтобы его разделать, – говорил один из убийц.

Место убийства заранее подготовили: пол в кабинете на верхнем этаже консульства застелили полиэтиленом, а турецкому персоналу дали выходной. Как только Хашогги зашел в помещение, его встретили и сказали, что у них есть ордер на задержание и ему предстоит вернуться в Саудовскую Аравию. Он понимал, что его собираются похитить, поскольку поинтересовался, сделают ли ему укол. На этот вопрос, по словам Калламар, он получил утвердительный ответ.

После этого Хашогги, вероятно, начали душить, а затем отрезали голову. Все это время журналиста около консульства продолжала ждать его невеста, думавшая о предстоящей свадьбе. В 15:00 автомобили консульства покинули территорию и направились в резиденцию генконсула. Туда зашли три человека, в руках у них были чемоданы и полиэтиленовые пакеты. Вероятно, в них было расчлененное тело Хашогги.

Когда его невеста забила тревогу, убийцы уже сидели в самолете на Эр-Рияд. На следующий день начался дипломатический скандал. Саудовская Аравия настаивала, что Хашогги покинул консульство, а Турция говорила об обратном – мужчина территорию миссии не покидал.

Через четыре дня из Саудовской Аравии в консульство прибыла следственная группа, которая якобы должна была выяснить, что случилось. На деле они, вероятно, лишь уничтожили улики. Сотрудники консульства две недели не допускали турецких правоохранителей на территорию, а когда их пригласили – там уже ничего не было. В тот же день Стамбул заявил – Хашогги убили в консульстве Саудовской Аравии.

Позже в ситуацию включились США. Вашингтон прекратил оказывать военную помощь Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги. Власти Саудовской Аравии, изначально отрицавшие факт убийства, все же признали это и провели так называемый суд. Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни, троих – к 24 годам тюрьмы. Однако на скамье подсудимых не было ни советника королевского двора Сауда Аль-Кахтани, которого считают организатором, ни самого принца, который, вероятно, мог санкционировать операцию, о чем заявляют, в частности в Центральном разведуправлении США.

Дело Хашогги не единственное. Один из самых известных случаев убийства произошел в Лондоне около посольства Ливии в 1984 году. 30 полицейских, среди которых была Ивонна Флэтчер, отправили на площадь Сент-Джеймс для охраны правопорядка на демонстрации ливийской оппозиции против режима Муаммара Каддафи. Под посольство приехали более 70 протестующих, демонстрация проходила мирно. В определенный момент из здания посольства без предупреждения открыли огонь из автомата: ранения получили 11 человек, включая Флетчер. Для нее оно оказалось смертельным.

В Ливии заявили, что посольство якобы подверглось атаке, а дипломаты защищались. В течение следующих 11 дней посольство Ливии было взято в осаду спецназом, а ливийские военные в ответ окружили диппредставительство Британии в Триполи. Из-за дипломатического иммунитета арестовать кого-либо или войти в здание нельзя, поэтому правительство Британии поступило иначе: разрешило сотрудникам дипмиссии Ливии покинуть посольство и выдворило их из страны.

Сам конфликт урегулирован не был, Британия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ливией. Когда сотрудники ливийского посольства выехали, здание обыскали судмедэксперты и установили, что выстрелы произвели с первого этажа. Реальный ответ Британии наступил лишь через два года после инцидента: премьер Маргарет Тэтчер разрешила 40-му президенту США Рональду Рейгану использовать американские базы в Великобритании для бомбардировок Ливии. За само убийство Ивонны Флетчер никто не был осужден, а личность убийцы по-прежнему не установлена. Правительство Каддафи признало ответственность лишь спустя 15 лет, выплатив компенсацию семье убитой.

ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ ПОСОЛЬСТВ

Целесообразность классического посольства – дискуссионный вопрос. С одной стороны, содержать посольство – это дорого, технологии позволяют их заменить. С другой стороны, посольства все еще выполняют так называемые дополнительные функции.

По мнению аналитика Института Лоуи Алекса Оливера, посольства – самый медленный способ получения информации правительствами. В традиционной форме они уже неспособны конкурировать "с молниеносными сообщениями СМИ и исчерпывающим анализом страны, подготовленным неправительственными организациями и консультационными агентствами". А развитие социальных сетей позволяет правительствам напрямую общаться с коллегами и выступать перед огромной внутренней и зарубежной аудиторией.

Посольство в его традиционной форме переживает экзистенциальный кризис… Посольства и дипломаты больше напоминают дорогие предметы роскоши, чем политические активы, – говорит Оливер.

Однако наибольшую угрозу для посольств представляет безопасность, считает аналитик: "В охваченных конфликтами странах, где информация на местах ограничена, дипломатические посты имеют решающее значение, но они обычно закрываются, когда условия становятся тяжелыми".

При этом хватает и причин, по которым посольствам по-прежнему нужны: они являются витриной своих стран; дипломаты налаживают отношения с правительствами, которых иначе было бы трудно достичь; ориентируются в политситуации на местном уровне; собирают и интерпретируют информацию; помогают предприятиям руководствоваться иностранным законодательством и взаимодействуют с местным гражданским обществом.

Чтобы выжить, посольствам нужно адаптироваться, – говорит Оливер.

Один из примеров адаптации – дистанционные посольства. В марте 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, который позволил МИД открывать их. Физически представительство будет в Киеве, но обеспечит присутствие онлайн.

"Идея дистанционных дипломатических учреждений не новая. Институт послов с резиденцией в национальных столицах применяется странами Евросоюза, Азии. Например, посол Сингапура в Украине работает из своей страны", – говорит LIGA.net пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Дистанционный посол будет назначаться на должность президентом, выполнять классические функции: представлять Украину, поддерживать отношения, отстаивать нацинтересы и выполнять консульские функции. Для вручения верительных грамот послы будут ехать в страну аккредитации, но большинство времени проведут в Украине.

Формат дистанционных посольств интересен, прежде всего, для регионов с незначительным дипломатическим присутствием, – поясняет пресс-секретарь МИД.

"Возьмем Африку: 11 украинских посольств на 54 государства. Открывать и содержать новое посольство за границей дорого. Это – аренда помещения, транспорт, компенсационные выплаты сотрудникам", – объясняет Николенко.

Кроме того, отношения с условной страной могут быть неактивны, диаспора – отсутствовать, необходимости в регулярных консульских действиях нет. Пандемия доказала, что большинство заданий можно решать онлайн. Во многих случаях качество работы существенно повышается, говорит Николенко.

Однако, поскольку дипломатия – это искусство личного контакта, послы с резиденцией в Киеве будут регулярно ездить в командировки в страну аккредитации на встречи. И если отношения между странами будут активно развиваться, можно будет говорить об открытии "компактного посольства".

"То, что было 20-30 лет назад, совершенно отличается от происходящего сегодня, – констатирует бывший посол Украины Игорь Дир. – 20 лет назад, когда была моя первая командировка, у меня не было ни телефона, ни Skype, а только факс. Это была ситуация, требовавшая постоянного присутствия. Даже полтора года назад все говорили: "Как можно в онлайне что-то проводить, а тем более конференции? Это неправильно". Сегодня, несмотря на возвращение социальных мероприятий, не отказываются и от дистанционного формата".

При этом дипломат считает, что в странах, где Украина имеет серьезные интересы, ситуация не изменится и посольства будут представлены физически. 100-процентная удаленка, уверен дипломат, в таком случае невозможна.

Но даже если дипломаты научатся работать "из Киева", то спецслужбам такой вариант не подходит. Посольство, как мы знаем из истории, – лучший форпост для темной стороны дипломатии. И яркий пример – история с похищением судьи Николая Чауса. По данным молдавских медиа, МИД этой страны попросил Украину снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства, который якобы мог участвовать в похищении.

Дипломатию через мессенджер можно представить. А человека через интернет не похитить.

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