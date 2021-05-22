У 2018 році весь світ обговорював жорстоке вбивство у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Важко було уявити: в посольстві може статися холоднокровна розправа з розчленуванням, сліди якої ведуть до королівської родини.

Інцидент в Стамбулі перевернув уявлення про дипломатію. Тепер, здається, можливо абсолютно все. Для одних посольства – це база шпигунів, інші приховують там злочинців, треті – торгують наркотиками. У новому спецпроекті LIGA.net розповідає, як влаштована темна сторона світової дипломатії.

Ми поговорили з істориками, дипломатами і навіть зі співробітниками спецслужб, які детально розповіли особливості своєї роботи. Один з них – співробітник Служби зовнішньої розвідки – розповів, що в Італії у росіян резидентура складає близько 80 осіб: "З огляду на те, що в посольстві працює понад 200 осіб, то їх резидентура – третина всієї дипмісії".

Ми почали цей текст зі згадки про вбивство журналіста у столиці Туреччини. Ця історія також починається у Стамбулі. Але на тисячу років раніше, коли великий князь київський Олег тріумфально переміг оборону міста. Тим, хто програв, була поставлена ​​умова: цілий квартал повинен відійти в постійне користування Київської Русі. Офіційно – в цілях торгівлі. Але тількі офіційно.

Чому і як з'явились посольства: від давнини до сьогодення, коли сучасні українські шпигуни працюють в багатьох країнах світу.

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