У 2018 році весь світ обговорював жорстоке вбивство у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Важко було уявити: в посольстві може статися холоднокровна розправа з розчленуванням, сліди якої ведуть до королівської родини.
Інцидент в Стамбулі перевернув уявлення про дипломатію. Тепер, здається, можливо абсолютно все. Для одних посольства – це база шпигунів, інші приховують там злочинців, треті – торгують наркотиками. У новому спецпроекті LIGA.net розповідає, як влаштована темна сторона світової дипломатії.
Ми почали цей текст зі згадки про вбивство журналіста у столиці Туреччини. Ця історія також починається у Стамбулі. Але на тисячу років раніше, коли великий князь київський Олег тріумфально переміг оборону міста. Тим, хто програв, була поставлена умова: цілий квартал повинен відійти в постійне користування Київської Русі. Офіційно – в цілях торгівлі. Але тількі офіційно.
Чому і як з'явились посольства: від давнини до сьогодення, коли сучасні українські шпигуни працюють в багатьох країнах світу.
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Грішний трон Кирила. Історія про великі гроші, розпусту, амбіції та ФСБ
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