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История | Плащ и кинжал. Как дипломаты стали шпионами и убийцами (анонс)

Плащ и кинжал. Как дипломаты стали шпионами и убийцами (анонс) - Фото
Коллаж: LIGA.net / Дмитро Кругліков
22.05.2021, 21:25

У посольствах не тільки дають візи. Іноді там вбивають людей і створюють шпигунські бази. Як влаштована темна сторона дипломатії – розповідає LIGA.net

У 2018 році весь світ обговорював жорстоке вбивство у консульстві Саудівської Аравії в Туреччині. Важко було уявити: в посольстві може статися холоднокровна розправа з розчленуванням, сліди якої ведуть до королівської родини.

Інцидент в Стамбулі перевернув уявлення про дипломатію. Тепер, здається, можливо абсолютно все. Для одних посольства – це база шпигунів, інші приховують там злочинців, треті – торгують наркотиками. У новому спецпроекті LIGA.net розповідає, як влаштована темна сторона світової дипломатії.

Ми поговорили з істориками, дипломатами і навіть зі співробітниками спецслужб, які детально розповіли особливості своєї роботи. Один з них – співробітник Служби зовнішньої розвідки – розповів, що в Італії у росіян резидентура складає близько 80 осіб: "З огляду на те, що в посольстві працює понад 200 осіб, то їх резидентура – третина всієї дипмісії".

Ми почали цей текст зі згадки про вбивство журналіста у столиці Туреччини. Ця історія також починається у Стамбулі. Але на тисячу років раніше, коли великий князь київський Олег тріумфально переміг оборону міста. Тим, хто програв, була поставлена ​​умова: цілий квартал повинен відійти в постійне користування Київської Русі. Офіційно – в цілях торгівлі. Але тількі офіційно.

Чому і як з'явились посольства: від давнини до сьогодення, коли сучасні українські шпигуни працюють в багатьох країнах світу.

Це анонс. Цей текст написаний за підтримки тисяч передплатників LIGA.net. Повна версія буде розіслана нашим "Партнерам" у вівторок, 25-го травня. Оформіть підписку "Партнер" на сайті або на Патреоні. І ми надішлемо вам цей спецпроєкт українською і російською мовами. Ми також відключимо для вас рекламу і надсилатимемо щотижня переказ найкращих історій планети від топ-видань.

Читайте також один з минулих спецтекстів у відкритому доступі: 
Грішний трон Кирила. Історія про великі гроші, розпусту, амбіції та ФСБ

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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дипломатія спецслужби посольства
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