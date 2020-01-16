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16.01.2020, 10:51

Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера

Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера - Фото
Совещание Гончарука с Нацбанком (фото - пресс-служба НБУ)

Алексея Гончарука пытаются заставить уйти в отставку. В ход пошли аудиозаписи с закрытых встреч. Чего ждать дальше?

В среду, 15 января, на Youtube-канале "Как обмануть президента" появились две аудиозаписи, где премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с руководством  Минфина и Национального банка обсуждает, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому, почему курс укрепляется, а экономика страдает. Настоящие ли эти записи, кто мог прослушивать Гончарука и кому выгодно его сбивать - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. На первой записи можно услышать голоса Гончарука, первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. В ходе шестиминутной записи Гончарук и его собеседники думают, как объяснить  Зеленскому, почему гривна укрепилась, а бюджет и экономика от этого пострадали. "У Зеленского есть очень примитивное, в этом смысле простое понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась... Он ищет ответ на этот вопрос. У него ответа на этот вопрос (нет – ред.)", - заявил Гончарук на записи.

По словам Гончарука, у Зеленского есть страхи, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это тема, на которой "зарабатывают Маркарова, Ротшильды и Петр Порошенко". "Пока…не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - заявил премьер. Себя же Гончарук называет "профаном в экономике".

В описании к видео говорится, что на встрече с Гончаруком помимо Маркаровой и Рожковой присутствовали глава НБУ Яков Смолий и замглавы ОПУ Юлия Ковалив. Последняя, к слову, написала в Facebook, что на пленках не ее голос, а ее самой на этой встрече не было. Слова Ковалив подтверждаются фотографиями пресс-служб Кабмина и НБУ, которые отчитались о встрече, имевшей место 16 декабря 2019 года. Именно эту дату на пленках озвучивают участники встречи. На фото можно увидеть министра развития экономики Тимофея Милованова, Смолия, его заместителей Рожкову и Дмитрия Сологуба, Маркарову, а также главного экономиста Минфина Александру Бетлий. Ковалив на фото нет.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Первым никому неизвестный Youtube-канал, который был зарегистрирован 15 января, заметил анонимный Telegram-канал Темный рыцарь. Затем этот инфоповод подхватили нардепы от Слуги народа Александр Дубинский и Максим Бужанский. Из СМИ чуть ли не первым новость об этом сделала Страна.ua.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве фракции, именно Дубинский, Бужанский и еще с десяток нардепов, которых относят к орбите влияния олигарха Игоря Коломойского, вспомнили о видео на заседании фракции, которое началось  вчера в 19:00 (через пол часа после публикации Темного рыцаря). "Они предложили выразить недоверие Гончаруку и отправить его в отставку, однако большинство их не поддержало", - рассказал депутат Слуги народа.

Изначально Гончарук должен был приехать на заседании фракции, чтобы отчитаться за повышение зарплат министрам и руководителям ряда компаний. В частности, на фракцию пришли глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Премьер-министр в итоге изменил свои планы и на встрече фракции его не было. Гончарука мог вызвать к себе президент. Но в пресс-службе Зеленского сообщили LIGA.net, что Гончарук был в ОПУ только днем, а вечером во время заседании фракции президент был в посольстве Канады.

По словам двух источников LIGA.net в Слуге народа, аудиозапись настоящая, однако полна склеек. "К тому же там текст очень часто не совпадает со звуком. О том, что запись склеена, сказал сам Гончарук", - рассказал один из собеседников. Пресс-служба правительства заявила, что "не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио или видео записей, которые распространяются в сети интернет". Даже если разговор настоящий - на записи четко слышны склейки и шумоподавление.

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Участники встречи синхронно решили не комментировать утечку. В то же время собеседник LIGA.net в руководстве СН предполагает, что скорее всего за сливом стоит Управление государственной охраны. "УДО всегда всех пишет, особенно топ-чиновников, и часто потом продает эти записи", - рассказывает он. В то же время стоит помнить, что возможности для прослушки есть и у Службы безопасности Украины. Собеседники издания признаются, что часть этого ведомства регулярно вставляет палки в колеса Зеленскому. К тому же нельзя исключать след Кремля в этой истории.

В руководстве Слуги народа считают, что за сливом и раскруткой этой темы в медиа стоит Коломойский. "Именно его баскетбольная команда кричала на фракции громче всех. Именно его депутаты раскручивали пленки в своих каналах. Именно его депутаты критикуют правительство и "соросят" больше всех", - отметил источник издания. По его словам, олигарх хочет сбить Гончарука и получить более договороспособного премьера. "Коломойский хочет посадить в министерское кресло условного Бужанского. Вы себе представляете: Бужанский-министр?" - иронизирует собеседник.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Как бы не хотели депутаты из пула Коломойского, но до октября 2020 года у правительства Гончарука иммунитет, поскольку в октябре прошлого года Рада утвердила программу деятельности Кабмина и, согласно Конституции, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года. Но есть другой путь – Гончарук сам пишет заявление об отставке, что подобными информационными атаками пытаются заставить сделать премьера. Ряд СМИ успели сообщить, что Гончарук написал заявление и оно якобы уже лежит у президента. Однако в пресс-службе ОПУ не подтвердили эту информацию.

Собеседники в руководстве партии заверяют, что Зеленский в ближайшее время не будет трогать Гончарука. "Где мы сейчас найдем замену Гончаруку? Тем более ничего оскорбительного на этих записях нет. Все правда", - считает источник, добавляя, что Гончарука "качали, качают и будут качать". По информации Зеркала недели, ожидается еще 12 аудиозаписей.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, игорь коломойский, алексей гончарук, отставка правительства
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