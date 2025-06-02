СБУ 1 июня провела спецоперацию "Паутина" – нанесла удары FPV-дронам по четырем стратегическим аэродромам России. По официальным данным, поражение потерпел 41 борт, в том числе – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковые дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Россия пока не способна производить такие суда.

Детали дерзкой операции разлетелись по соцсетям, а ее последствия обсуждают даже топ-чиновники, военные и разведчики мира: от "Моссада" до Илона Маска, британского экс-премьера Бориса Джонсона и американских генералов.

LIGA.net собрала реакции на атаку дронами по российской стратегической авиации.