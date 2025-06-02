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"Поганий день для Путіна". Реакції західних посадовців на атаку СБУ по аеродромах Росії
СБУ 1 червня провела спецоперацію "Павутина" – завдала ударів FPV-дронами по чотирьох стратегічних аеродромах Росії. За офіційними даними, ураження зазнав 41 борт, у тому числі – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвукові дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
Деталі зухвалої операції розлетілись по соцмережах, а її наслідки обговорюють навіть топ-посадовці, військові та розвідники світу: від "Моссаду" до Ілона Маска, британського експрем'єра Бориса Джонсона та американських генералів.
LIGA.net зібрала реакції на атаку дронами по російській стратегічній авіації.
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