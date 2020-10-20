Победы над COVID-19, Крым, Донбасс и МВФ. Послание Зеленского Верховной Раде – за минуту

Зеленский хочет наказать за "сдачу" Крыма, вывести полуостров на международную повестку дня и как можно скорее провести нормандский саммит

Президент Владимир Зеленский выступил с посланием перед Верховной Радой. Он считает, что Украина справляется с эпидемией COVID-19 лучше, чем некоторые страны Европы. Заверяет, что поддержка международной коалиции не пропала, а сотрудничество с международными кредиторами продолжается. Как Зеленский оценивает внутренние и внешние дела Украины, какой видит страну в будущем: LIGA.net собрала 13 самых интересных цитат из выступления президента.

Поддержка международной коалиции никуда не пропала, а "выходит на новый уровень". "Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером, без преувеличения – международным побратимом для нас остается Канада. Все эксперты отмечают, что нынешний Саммит Украина – ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко подчеркивают партнерство Украины и Европы".

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Украина справляется с COVID-19 лучше некоторых европейских государств. "Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех стран мира. Но по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше. Как и процент летальности от COVID-19. Германия – 4%, Франция – 9%, Великобритания – 11%. Украина – 1,9%".

Сотрудничество с международными кредиторами продолжается. "(Ничего не угрожает, - ред.) и сотрудничеству с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как со Всемирным банком, так же как и с ЕБРР".

Хочет наказать за "сдачу" Крыма. "Те, кто без боя "отдал" Крым, должны нести ответственность. Хочу, чтобы всем было понятно: вопрос не в мести – вопрос в справедливости".

Ожидает скорейшего проведения нормандского саммита. "Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения, продолжения диалога и движения для наступления в Украине желанного мира".

Амнистия нужна мирным жителям Донбасса. "Страшное слово "амнистия" – не о всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках оккупанта. И им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной".

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Перемирие на Донбассе неидеально, но число обстрелов сократилось. "Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать – количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно".

Международные партнеры готовы присоединиться к Крымской платформе. "Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие".

Недоволен работой антикоррупционных органов. "Люди говорят: весна пришла. Где посадки?<…> Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка – неудовлетворительная".

Телефонного права – нет. "Они (антикоррупционные органы, – ред.) говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права – нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Скажите, где же телефон?"

Дія показала свою эффективность, нужна дальнейшая цифровизация госуслуг. "Наша цель на ближайшие годы – 100% государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете".

Считает, что приватизация эффективна. "Речь не о стратегических объектах государства, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги. Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня миллиарды".

Нужна долгосрочная стратегия развития. "Нам нужно четкое видение – куда и почему должна двигаться наша экономика к 2030 году. Знаю, что такая работа велась правительством".

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