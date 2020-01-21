Побег экс-главы Укрбуда и назначение бывшего адвоката Януковича. Что надо знать этим утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Экс-президента корпорации Укрбуд Максима Микитася сняли с рейса Киев-Лондон

Утром 20 января экс-президента строительной корпорации Укрбуд, бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии на 81,6 млн грн, сняли с рейса Киев-Лондон в аэропорту Борисполь. Но новость даже не в том, что сняли, а как и кто ему разрешил покинуть Украину. В октябре 2019-го антикорсуд забрал у Микитася загранпаспорт, обязал носить электронный браслет и выпустил под залог 80 млн. А 15 января заместитель директор Специализированной атнтикор прокуратуры Максим Грыщук выдал ему разрешение на четыре дня покинуть Украину для лечения.

Такой ход САП, которая три месяца требовала залог в 300 млн грн, выглядит настолько странно и нелогично, что за целый день пресс-служба силовиков не смогла выдавить из себя ни слова. Побег Микитася - это социально значимое событие, 13 000 инвесторов в квадратные метра Укрбуда с большим волнением ждут, как решится их судьба и достроят ли их недвижимость. Микитась в Лондоне - это детонатор, способный вывести этих жаждущих справедливости людей под стены офисы президента. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Из чего состоят резервы Украины: инфографика НБУ

Нацбанк вчера поделился информацией об украинских международных резервах. Три занимательных графика, которые стоит посмотреть всем, кому интересно, в чем страна хранит свои сбережения. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Первым замглавы ГБР официально стал экс-адвокат Януковича Бабиков

Делами Майдана занимается Государственное бюро расследований, а в ГБР отныне первый замглавы - бывший адвокат Януковича. Власть конфликта интересов не заметила. Это еще один шаг в сторону от справедливости и закона. Впрочем, не первый. И вряд ли последний. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Украину обогнала Сирия. Рейтинг стран по дешевизне интернета

Украина продолжает оставаться страной с одним из самых доступных в мире интернет-сервисов. По стоимости подключения к сети нас обогнала только Сирия. Я по скорости доступа мы многократно превосходим эту страну. Интернет у нас дешевый потому, что на рынке очень много мелких провайдеров, всегда готовых демпингнуть. И конкуренцию на самом деле уже нельзя назвать здоровой. Но и без маленьких компаний мы бы не шагнули так далеко в дешёвом покрытии. Вот такой вот парадокс. Больше по ссылке.

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