Почему генералы Путина гибнут в Украине и как ломается экономика РФ. Обзор западных медиа

Почему за 40 дней вторжения Россия потеряла больше генералов, чем через 10 лет в Афганистане; как западные санкции убивают российскую экономику и почему ООН повторяет бесславную судьбу Лиги Наций.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Economist: Почему столько российских генералов погибает в Украине?

Война почти закончена, говорил своим солдатам Яков Резанцев – командующий 49 общевойсковой армией России на четвертый день российского вторжения в Украину. Через месяц, 25 марта, Резанцев был ликвидирован под Херсоном. Он стал седьмым российским генералом, убитым в Украине. Почему так происходит? – спрашивает The Economist.

Обычно генералы командуют большими формированиями, такими как дивизии или корпуса, которыми надо управлять из штабов. Они, как правило, остаются вне зоны действия артиллерии и на большом расстоянии от фронта.

США во время 20-летней войны во Вьетнаме потеряли девять генералов, и то в основном потому, что их вертолеты сбивали в воздухе. А за время войны в Ираке и Афганистане Америка потеряла только одного генерала.

Даже во время советской оккупации Афганистана СССР потерял шестерых.

Как пишет издание, проблема русской армии состоит в том, что она оказалась не готова к современной войне. Танки двинулись вперед без артиллерийской поддержки. Моральный дух с самого начала был низким, материально-техническое обеспечение плохое, уровень потерь высокий.

Кажется, это и заставило генералов отправиться на передовую: у России не хватает офицеров среднего и нижнего звена, которые могут руководить "в поле". Вероятно, генералы сочли нужным собственноручно исправить ситуацию.

Возможно, это было бы неплохим вариантом, ведь хороший командир должен чувствовать фронт. Но опрометчивость россиян поражает: даже современных радиостанций Azart не хватает, и генералам приходилось пользоваться незашифрованными каналами и обычными мобильными телефонами.

Западные эксперты подчеркивают ювелирную работу украинских снайперов, но отмечают: наиболее болезненными потерями для россиян являются не генералы, а командиры на местах, например, полковник Денис Курило, командир 200 отдельной мотострелковой бригады, которого ликвидировали 29 марта.

Читайте на LIGA.net: "Их система командования разрушена" – экс-глава ЦРУ о массовой ликвидации генералов РФ в Украине

CNBC: Российская экономика начинает ломаться

Российская экономика резко сокращается, а инфляция стремительно растет из-за международных санкций в ответ на вторжение в Украину, пишет CNBC.

Производственная активность РФ в марте сократилась больше всего, поскольку дефицит материалов и задержки поставок сильно давили на фабрики.

Индекс S&P Global снизился с 48,6 в феврале до 44,1 – в марте. В пятницу экономисты Goldman Sachs отметили, что падение было "большим, с резким сокращением производства и новых заказов".

По данным экономистов, ВВП России в 2022 году сократится как минимум на 12%, в то время как годовая инфляция достигнет показателя в 23%.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение российской экономики на 10%, что все равно будет глубочайшей рецессией для страны почти за 30 лет. А затем, по прогнозу, ВВП снизится в 2023 году и вступит в длительный период минимального роста.

Goldman Sachs также прогнозирует 10% сокращение. В то время как аналитический центр Institute for International Finance прогнозирует падение российского ВВП на 15% в текущем году и еще на 3% - в 2023 году.

Ожидания дефолта российского суверенного долга не оправдались, поскольку Кремлю удалось выкрутиться и выплатить долг по облигациям, несмотря на санкции со стороны западных государств, заморозивших огромную часть резервов Центробанка в иностранной валюте на $640 млрд.

Перспективы России могут ухудшиться после того, как в выходные весь мир лицезрел десятки убитых гражданских в Киевской области. Российские зверства исключают положительные ожидания от мирных переговоров и усилят возможность введения новых санкций.

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Foreign Policy: Война Путина – экзистенциальный кризис для ООН

Это уже было. В 1936 году император Эфиопии Хайле Селассие Первый обратился к Лиге Наций с просьбой защитить его страну от фашистского диктатора Бенито Муссолини. Члены Лиги симпатизировали императору, но ничего не сделали, пишет Foreign Policy.

86 лет спустя история повторяется.

Благодаря технологиям 21 века весь мир видит, что делает Россия в Украине. Эта агрессия подорвала нормы мирового порядка и особенно ударила по тем институтам, которые имели целью предотвращать такие конфликты.

Мир стоит на пороге возвращения к захватническим войнам тиранов, которых интересует только власть. Сейчас российский диктатор Владимир Путин кажется загнанным в тупик. Может ли он использовать химическое оружие, как Муссолини в 1936 году, покажет время. Ему необходимо заявить о победе, или потерять авторитет в глазах собственного электората.

Его победа будет означать конец послевоенного мира и полную деградацию ООН как организации, которая должна была поддерживать мир между народами.

ООН должна была исправить недостатки Лиги Наций. Но что делать, если постоянный член Совбеза ведет захватническую войну? Следует признать: в нынешнем виде ООН не в состоянии остановить российскую агрессию.

Наследник ООН должен подробно присматриваться к войне России против Украины. В правилах новой организации должен быть прописан механизм ответственности и ни одна страна не сможет принадлежать к привилегированному классу. Диктаторы смотрят и видят: за военную агрессию им ничего не будет, а слабые страны поймут, что денуклеаризация – не выход. Еще один важный пункт – запрет на право вето для одного государства.



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