Почему мы просто не можем признать, что Украина выиграет – The Atlantic

Аналитики и эксперты в Вашингтоне наконец-то признают: российское вторжение в Украину заблокировано и застряло. Более того, Украина, очевидно, выиграет, пишет Элиот Коэн для The Atlantic.

Почему западные аналитики не могут этого признать.

Сначала исследователи российской армии ожидали скорую победу. Потом говорили, что россияне сделают паузу, смогут учесть свои ошибки и перегруппируются. Потом сказали, что у россиян все бы получилось, если бы они придерживались собственноручно созданной военной доктрины. Сейчас все, что этим "экспертам" остается: постоянно говорить, что у россиян есть количественное преимущество, война еще не закончена и все может измениться.

Как пишет автор материала, их "аналитика" также стала одним из элементов войны, который стоит отдельного внимания.

С другой стороны, исследователей украинской армии в мире очень мало и Запад в основном игнорирует достижения страны с 2014 года. Украинские военные оказались не только мотивированными и хорошо укомплектованными, но и умелыми и изобретательными, комбинируя небольшие пехотные отряды, оснащенные противотанковым оружием, с ударами беспилотников и артиллерийским огнем. Также особого внимания заслуживает украинский стиль маневренной обороны.

Эксперты ошиблись из-за привычки делать акцент на количестве военной техники и живой силы, которых у россиян больше. Впрочем, не до деталей. К примеру, принципиальной составляющей современной армии является мощная база младших офицеров. Сержанты следят за сохранностью транспортных средств и управляют тактикой отряда. У россиян сержантский корпус слаб и коррумпирован. И какой бы ни была доктрина, она будет ломаться даже на базовом этапе.

Победу Украины можно увидеть во всем. В России нет прогресса на линии фронта, несмотря на шокирующие карты с красными пятнами "занятых территорий".

Эти территории россияне на самом деле не контролируют, а просто там продвигались. Все высадки десанта провалились, попытки разбить украинские ВВС и ПВО – тоже. Потери россиян потрясающие – от 7000 до 14 000. Это означает не менее 30 000 раненых. Это 15% всех сил вторжения, что делает большинство подразделений неэффективными на поле боя. И нет никаких оснований полагать, что темпы потерь уменьшаются, отмечает издание.

Добавьте к этому тактические ошибки, которые россияне повторяют раз за разом: транспортные колонны расстреливаются во время движения, их с флангов не прикрывает пехота, артиллерийский огонь разкоординирован, поддержка с воздуха отсутствует, а засады вызывают панику.

Подсчеты захваченной и уничтоженной военной техники указывают на то, что их количество почти одинаково. Российская армия не хочет воевать. Также поражает неспособность Москвы сосредоточить свои силы на одном-двух направлениях или взять большой город. О катастрофических проблемах с логистикой сказали, кажется, все.

Российская армия завела в Украину больше половины своих боеспособных сил. У их резервистов нет никакой подготовки, а если в бой отправят призывников, это вряд ли изменит ситуацию к лучшему. Чеченские отряды понесли серьезные потери, не умея воевать в составе общевойсковых операций, пишет The Atlantic.

Со стороны Украины ситуация совершенно противоположная. Никакой большой капитуляции, паники и развала подразделений. Пророссийские силы внутри страны решили помалкивать. Уже сейчас появляется информация об украинских контратаках.

Фотографии разрушенных больниц и взорванных многоквартирных домов подчеркивают жестокость этой войны, но не отражают военных реалий. Ведь даже в разрушенном городе остаются защитники, продолжающие бить врага из-под обломков.

Существует динамика войны: чем больше вы преуспеваете, тем больше вероятность, что вы будете преуспевать и в дальнейшем. И наоборот, если вы терпите неудачу, то шансы на последующие неудачи возрастают еще больше, пишет издание.

Нет публичных доказательств того, что россияне могут перегруппироваться и пополнить запасы в больших масштабах. Есть много доказательств обратного. Если украинцы продолжат побеждать, мы увидим еще больший развал российских подразделений, больше массовых капитуляций и дезертирства. Единственное, что ужасно: россияне и дальше будут прибегать к своей любимой тактике, а именно бомбить города и убивать мирных жителей.

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