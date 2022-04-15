Почему российский флот "идет ко дну", а украинцы сильны хаотичностью. Обзор западных СМИ

Почему затопление крейсера "Москва" будет сильным ударом по всему Черноморскому флоту РФ, как армия России оказалась фейковой силой и как традиции Запорожской Сечи до сих пор помогают украинцам.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Telegraph: Без крейсера "Москва" российский флот будет еще слабее

Потопление флагмана Черноморского флота — крейсера "Москва" — имеет как символическое, так и оперативное значение. Кроме очевидной символики, это единственное судно российского флота, оснащенное системой противовоздушной обороны С-300Ф. Благодаря этому "Москва" обеспечивала воздушное прикрытие другим кораблям во время операций, включавших береговые бомбардировки и высадки десанта, пишет The Telegraph.

Без "Москвы" россиянам не будет хватать судов с аналогичным комплексом ПВО, поэтому проводить подобные операции будет гораздо рискованнее.

Хотя у России есть подобные корабли, включая два крейсера в Восточном Средиземноморье, они не могут заменить "Москву" — Турция закрыла проход через Босфор для военных кораблей на время войны.

Ракетная угроза для кораблей является большой проблемой для всех флотов мира. Противокорабельные ракеты могут наводиться на цели с помощью спутников или дронов, могут избегать радаров. Даже очень дорогой флот остается уязвимым для более слабого соперника. Затопление "Москвы" украинской ракетой Нептун и уничтожение корабля "Саратов" Точкой-У — очередные подтверждения этому, отмечает издание.

Конечно, у "Москвы" были недостатки, которых удалось избежать западным аналогам. Например, флагману России не хватало некоторых электронных средств противодействия, таких как Nulka, которую использовали суда вроде USS Mason для сбивания вражеских крылатых ракет. Да и самому экипажу, вероятно, не хватало бдительности и дисциплины. А во время войны это самое главное, ведь даже повстанцы-хуситы легко атакуют противокорабельными ракетами флот зажиточной Саудовской Аравии.

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Washington Examiner : Россия — фейковая сила

Уинстон Черчилль называл Россию "загадкой, завернутой в тайну, внутри загадки". Более точным описанием современной Российской Федерации является "подделка, обернутая в обман и ложь", пишет Washington Examiner.

Многочисленные аналитики изучали московские кампании по дезинформации Запада, но не заметили, что главным субъектом этой дезинформации стала сама Россия.

Москва имеет большой опыт в изображении собственной империи для Запада как непобедимой силы. В своем предыдущем имперском воплощении советский коммунизм и социализм должны были спасти человечество. И это работало, пока обман не был раскрыт.

Сегодняшняя Россия вновь создала образ великого государства, мощного с экономической и военной точки зрения. Этот образ быстро разрушился в Украине, что означает, что современная Россия построена на гнилом фундаменте.

На Западе привыкли считать, что российская пропаганда должна быть изощренной и убедительной. Но на самом деле ей не удалось убедить никого, кроме самых преданных поклонников, что Россия проводит "денацификацию Украины". Попытки контролировать этот нарратив с треском провалились. Возможности вести кибервойну также были преувеличены, Украина отразила самые серьезные атаки на объекты критической инфраструктуры.

Военная сила России стала еще одним мифом, в который безосновательно верили западные аналитики. Простейших подсчетов количества техники и живой силы оказалось недостаточно, чтобы узнать реальные возможности армии.

Мало внимания уделяли морали, этике, некомпетентности, плохой подготовке, низкому образовательному уровню, коррупции, фальсифицированным отчетам, отношениям между солдатами разных национальностей и т.д.

Хотя Москва нанесла огромный урон Украине, ей не будет хватать денег и человеческих ресурсов для длительной войны или оккупации.

Экономика, которой Россия кичилась, базировалась в основном на продаже ископаемого топлива. Без масштабного экспорта энергоносителей бюджет просто не выдержит нагрузки. И когда санкции начнут действовать, многие федеральные регионы России будут искать альтернативные доходы, чтобы выжить. Если центр не сможет им помочь — будут искать возможности за границей самостоятельно.

При таком развитии событий их пребывание в составе федерации будет под вопросом, а шаткость Москвы будет становиться все более очевидной.

Пора провести деимпериализацию Российской Федерации, завершает Washington Examiner, — не путем военного вмешательства Запада, а путем укрепления Вооруженных сил Украины, расторжения всех торговых и энергетических связей с Россией и провоцирования ее внутренних конфликтов.

The Economist: Это казацкая штука. Украинцы умеют объединяться

Майдан Незалежности в Киеве — не просто центральная площадь Украины, а самое сердце украинской нации, пишет The Economist.

Здесь проходили студенческие и шахтерские демонстрации в начале существования независимой страны, дважды бурлили революции — Оранжевая и Достоинства. Уже само слово "майдан" стало олицетворением борьбы за свободу.

Быть украинцем — не про национальность, территориальную принадлежность, веру или отдельные политические институты. Это про умение сплотиться в сложные времена и положиться друг на друга, как в холодные ночи 2014 года, когда протестующие с коктейлями Молотова отражали атаки БТРов.

Умение самоорганизоваться помогает Украине и сейчас, во время нашествия РФ.

Профессор Оксфордского университета Андрей Зорин объясняет, что эта привычка — наследие Запорожской Сечи. Свободные люди на дикой неуправляемой территории между тремя империями — Польшей, Московией и Турцией — занимались земледелием, но во время войны за два часа собирались и становились боевой единицей. У них даже была военная демократия.

В 1920 году украинский "анархист" Нестор Махно создал свою республику на базе самоорганизации между Донбассом и Кривым Рогом – как раз там, где столетия назад располагалась Запорожская Сечь.

С 1991 года украинцы мало полагаются на свое государство и гораздо больше на себя. Они остались децентрализованными, но не разделенными. Украиноязычные, русскоязычные, евреи и крымские татары сейчас сражаются с российским агрессором бок о бок. И именно русскоговорящие сейчас платят самую большую цену за эту войну, ведь больше всего разрушений путинская армия принесла именно в регионы, которые он хотел "освобождать".

Тачанки, дикое поле, хаос и анархия до сих пор являются знаковыми для украинцев. Даже президент Зеленский говорит: он пытается не управлять страной, а дать стране руководить самой собой. А главнокомандующий Валерий Залужный постоянно подчеркивает, что нужно доверять своим подчиненным. Именно поэтому он дал своим солдатам возможность действовать самостоятельно на поле боя, отойдя от советской привычки жесткой субординации.

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