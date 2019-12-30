Почитать на Новый год: тексты, которые наши редактора с любовью и заботой выбрали для вас

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 30 декабря. Температура от -1 до -4, курс доллара 23.69.

Мы решили не грузить вас сложными текстами в праздники. Каким тяжелым, прекрасным, удивительным был этот год, вы наверняка прочтете у других уважаемых медиа. Поэтому редактора выбрали тексты, которые, по их мнению, вам стоит прочитать на каникулах: они вас точно не оставят равнодушными.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

В 2019-ом мы много говорили о политике и политиках: президентские и парламентские выборы, перетасовка почти всех органов власти и тд. Из-за мощного политического фона мы часто незаслуженно мало уделяли внимания людям, которые создают добавленную стоимость: предпринимателям и бизнесменам. Новогодняя передышка - хороший повод прочитать несколько наших историй о выдающихся создателях.

Первая история об Александре Витязе, команда которого за 15 лет создала технологии, на которых вырос один из лучших интернет-банкингом мира — это privat 24. Больше по ссылке.

Вторая история о молодых парнях, которые построили на Киевской Подоле то ли очень медийную it-компанию, то ли очень айтишную медиакомпанию. Но сделали это очень глобально: украинский Genesis работает в десятках стран и много где теснит именитых конкурентов Buzzfeed с Подола. Больше по ссылке.

Третья история не об очень крупной компании, но она хороша тем, что доказывает: украинский, современный и конкурентный в мировом масштабе бизнес - это не обязательно про интернет и айтишников, можно «порвать» мир делая деревянные конструкторы. Но делая это безумно качественно. История создания Ugears вдохновляет. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

Наша история о киллере Владимире Марко - "забойщике скота" - однозначно один из лучших текстов года. Первая часть рассказа и Вторая часть рассказа.

Триллер, который обязательно экранизируют. Берите что-нибудь крепкое выпить и садитесь выяснять, как Марко удалось убить порядка 30 криминальных авторитетов и действительно ли он работал на спецслужбы.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Олигарх расправил плечи.

Игорь Коломойский — один из самых ярких бизнесменов нашего времени. Можно ли говорить — олигархов? Без сомнения, хотя сам Коломойский утверждает, что никакого влияния на власть у него нет.

Мы попытались детально написать о том, что изменилось в его жизни с победой Владимира Зеленского на президентских выборах. Получилось, что олигарх немного лукавит: хуже ему не стало, а в чем-то — точно стало лучше.

Получилось ли у Коломойского стать единоличным центром власти в стране? Тоже нет. И это уже можно считать маленькой победой команды Владимира Зеленского. В запасе у олигарха есть главный ресурс — время, поэтому его точно рано сбрасывать со счетов. Игра продолжается. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Украинка из Мариуполя разработала методику ранней диагностики рака. Как она покоряет мир

Такие истории обнадеживают. Они про молодых людей, способных поменять правила игры. То, что считалось безнадёжно упущенным, вдруг начинает поддаваться лечению и дает новую надежду миллионам людей на Земле. В новом глобализированном мире у наших граждан есть много шансов стать не местными, а глобальными героями, которые потом войдут в мировую историю. И наука - очень даже подходящее поприще для таких свершений. Больше по ссылке.

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