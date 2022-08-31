Под дулами танков. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: остановит ли это ядерный шантаж Путина

После полугода споров миссия МАГАТЭ наконец-то едет на Запорожскую атомную электростанцию. Ситуация на станции критическая, и армия российского диктатора Владимира Путина может довести ее до катастрофы, говорит LIGA.net экс-министр энергетики Алексей Оржель.

Визит миссии МАГАТЭ с августа требует как Украина – для демилитаризации одной из крупнейших в Европе АЭС, так и Россия – но для "легализации" оккупации украинских энергетических объектов.

Для этого оккупанты обстреливают коридоры, чтобы инспекторам пришлось заезжать на ЗАЭС через оккупированный Крым. "Россияне хотят хорошенько "поужинать" с инспекторами, чтобы повлиять на их будущие выводы по поводу увиденного на станции", – объясняет LIGA.net собеседник в Офисе президента.

На чьей стороне МАГАТЭ и как оценивают перспективы миссии: разбор LIGA.net.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ С ОКУПАНТАМИ. ВАЖНАЯ МИССИЯ

30 августа в Киев прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Следующая остановка – Запорожская АЭС. Инспекция, которую возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, продлится четыре дня – с 31 августа по 3 сентября, сообщает The Wall Street Journal.

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В состав миссии вошли представители Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными. В то же время с ними будут сотрудничать представители Сербии и Китая, "дружественных" к РФ. Остальные члены – из стран, которые в основном стояли в стороне от войны в Украине или держали открытыми каналы с Кремлем – Албания, Франция, Италия, Иордания, Мексика и Северная Македония.

Всего – 14 экспертов. Они сфокусируются на трех задачах: "внести ясность в ситуацию и помочь устранить противоречивую информацию о состоянии АЭС, ее эксплуатации и оценить условия труда для персонала".

Эта поездка является важнейшим визитом МАГАТЭ после крушения в Чернобыле в 1986 году, сказал WSJ экс-чиновник МАГАТЭ Морган Либби. "Все остальное – блекнет в сравнении", – считает он.

Его оценка – не преувеличение. Россия оккупировала Запорожскую АЭС 4 марта. Сообщения о репрессиях, пожарах, пытках и обстрелах – теперь фактически обыденность крупнейшей в Украине АЭС и третьей по размерам в Европе. Здесь работают около 11 000 работников – энергетиков, буквально на грани гуманитарной катастрофы.

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"Любая атака на атомную электростанцию – это самоубийство", – заявил 8 августа в Токио глава ООН Антониу Гутерреш.

"Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта", – добавляет глава МАГАТЭ Гросси. Его самая большая тревога – что радиоактивное и опасное для жизни отработанное ядерное топливо на Запорожской АЭС будет использовано не по назначению.

"Любой ядерный материал – это потенциально грязная бомба", – объясняет LIGA.net экс-председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Григорий Плачков.

По его словам, с момента захвата врагом украинской атомной электростанции на АЭС нарушено большинство правил ядерной безопасности.

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"ПОДЫГРЫВАЛИ РОССИИ". ЧТО НЕ ТАК С МАГАТЭ

До августа украинские Энергоатом и Министерство энергетики категорически выступали против того, чтобы представители МАГАТЭ физически присутствовали на Запорожской АЭС, пока она оккупирована. Госинспекция по ядерному регулированию, которая де-юре отвечает за безопасность на ядерных объектах Украины, рекомендовала отложить визит МАГАТЭ до освобождения станции.

"Мы знаем, что россияне подталкивают их приехать. Они хотят, чтобы МАГАТЭ приехала, а потом заявила, что якобы "все хорошо, ядерный материал в порядке, радиация в порядке, россияне – прекрасные ребята". Мы никогда этого не примем, это легитимизация российской оккупации станции", – заявил 3 августа министр энергетики Герман Галущенко изданию Politico.

СПРАВКА. Межправительственная организация МАГАТЭ работает под эгидой ООН. На март 2022 года в состав агентства входят 175 стран-членов, в том числе и Украина. Главная миссия – контроль мирного использования атомной энергии в мире. Именно МАГАТЭ должно не допускать использование атомной энергии в военных целях и противодействовать распространению ядерного оружия.

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Еще одна причина для украинской стороны быть "против" визита – недоверие к МАГАТЭ. По словам собеседника LIGA.net в Энергоатоме, не так давно агентство активно подыгрывало России в информполитике. Конкретных примеров они не приводят, однако действующий глава МАГАТЭ Гросси за последние шесть месяцев сделал ряд заявлений, часто возмущавших Украину.

Одна из них – о возможном хранении Украиной на Запорожской АЭС 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана, которые можно использовать в военных целях. Кроме этого, несмотря на информацию от представителей Украины об обстрелах и минировании россиянами станции, Гросси не раз утверждал, что не видит "непосредственных угроз ядерной безопасности" на АЭС.

Смена взглядов на визит МАГАТЭ произошла того же 3 августа, когда вопреки критике Галущенко глава Офиса президента Андрей Ермак пригласил агентство в Украину. И тому были серьезные причины. 3 августа Россия начала активно обстреливать оккупированный Энергодар и Запорожскую АЭС.

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ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОКУПАНТОВ. ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МИССИИ

Россия должна немедленно демилитаризировать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины – заявил спикер украинского МИД Олег Николенко: "Рассчитываем, что МАГАТЭ сыграет важную роль в достижении этой цели".

У Зеленского от миссии МАГАТЭ ожидают выполнения прямой работы – фиксации вмешательства военных в сложные инженерные системы, говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Ожидаем инженерно-математических отчетов, а не просто опроса коллектива станции, который по сути является заложником российских военных", – подчеркивает Подоляк.

Миссия МАГАТЭ позволит снизить градус напряженности вокруг ЗАЭС, убежден Плачков. "Миссия должна открыть всему миру тот ужас и террор, которые творят россияне на АЭС", – говорит он в комментарии LIGA.net.

С другой стороны, МАГАТЭ приедет на АЭС, где вокруг будут российские военные. А россияне будут всячески пытаться доказать, что у них все под контролем и все нарушения на станции – это последствия действий ВСУ, прогнозирует Алексей Оржель, экс-министр энергетики и защиты экологии.

"Российские военные будут давить на персонал ЗАЭС, и я боюсь, что там найдутся люди, которые под давлением или другими факторами могут подыгрывать России", – объясняет Оржель LIGA.net

По мнению Оржеля, миссия МАГАТЭ должна быть долгосрочной. "На ЗАЭС должен остаться кто-то из экспертов и докладывать в онлайн-режиме о происходящем на территории станции, – говорит экс-министр. – Потому что на станции могут меняться ситуации ежедневно: если сейчас ситуация на ЗАЭС критическая, завтра они могут довести до катастрофы".

Один из чиновников МАГАТЭ на условиях анонимности сообщил New York Times, что агентство действительно хотело бы установить постоянное присутствие на ЗАЭС даже после завершения проверки. Но неясно, как это можно сделать на оккупированной АЭС в зоне активных боевых действий.

Если инспекторы попадут на ЗАЭС, они станут одной из немногих международных миссий, которые пересекли линию фронта во время большой войны с Россией. Для этого должен быть обеспечен коридор.

Но Россия предсказуема. 30 августа армия Путина умышленно обстреляла коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до Запорожской АЭС, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", – считает он.

Другой собеседник в Офисе президента объясняет LIGA.net логику россиян: "Путин очень сильно хочет, чтобы миссия попала на ЗАЭС транзитом через Крым. Россияне хотят изрядно "поужинать" с инспекторами, чтобы повлиять на их будущие выводы относительно увиденного на станции".

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Однако Украина ожидает, что МАГАТЭ сможет взять под контроль ситуацию на ЗАЭС и перекрыть России возможности для ядерного шантажа.

"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ благодаря нашим спецслужбам и коридорам безопасности попала на станцию и сделала максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с членами миссии в Киеве.

Хотя у Зеленского понимают, что Россия может и не допустить инспекторов на ЗАЭС. "Россия абсолютно не выполняет какие-либо договоренности и всегда ищет шанс соврать", – говорит Подоляк LIGA.net.

Но если миссия попадет на ЗАЭС, она должна провести качественную аналитическую работу, которая заставит западное сообщество понять все риски и отреагировать жесткими санкциями в отношении российской атомной сферы.

В первую очередь, речь о Росатоме. "Росатом очень свободно себя сейчас чувствует со своим инвестиционным пакетом по строительству АЭС во всем мире, – считает экс-председатель Государственной инспекции по ядерному регулированию Плачков. – Санкции должны быть не только против главы компании. Вся камарилья Росатома должна быть под санкциями".

Во-вторых, миру пора сокращать ядерное сотрудничество с РФ, уверен он: "Это ощутимо ударит по Росатому. Они очень многое потеряют".

Энергоатом отказался комментировать LIGA.net приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. От комментариев отказалось и Министерство иностранных дел Украины, организующее приезд экспертов. Все комментарии там пообещали по возвращении миссии МАГАТЭ в Киев, ссылаясь на безопасность.

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