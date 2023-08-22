UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Поддержка, оружие, зерно. О чем Зеленский договорился со странами Западных Балкан

Цей матеріал також доступний українською
Поддержка, оружие, зерно. О чем Зеленский договорился со странами Западных Балкан - Фото
Саммит Украина - Балканы (Фото: ОП)
22.08.2023, 21:15

Присутствие Зеленского на неформальном саммите стран Западных Балкан очень важно для усиления позиций Украины – и не только на Балканах

Президент Владимир Зеленский после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию, которые он назвал "историческими", прибыл в Грецию. Там он принял участие в неформальном саммите стран Западных Балкан.

"Общий итог этих дней – Украина стала сильнее", – считает он.

Украина укрепляет позицию на Балканах, объясняет LIGA.net руководительница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич: "Это важно. Это возможность проявить себя самостоятельным игроком в регионе".

"Нам нужна помощь балканских стран. И во внедрении санкций против государства-агрессора, и в получении военно-технической помощи", – добавляет LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (фракция Слуга народа).

С чем Зеленский возвращается из Греции и почему это важно – коротко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский принял участие в неформальном саммите стран Западных Балкан, состоявшемся 21-22 августа в Афинах.

21 августа Греция и десять балканских стран подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины. Также документ декларирует: все виновные в военных преступлениях и других зверствах должны быть привлечены к ответственности.

Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы и критическим временем для безопасности континента, говорится в документе.

"Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному... порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма", – пишут авторы декларации.

Саміт Україна – Балкани (фото: ОП)

Также Зеленский провел ряд встреч с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и лидерами балканских стран.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина на саммите смогла подтвердить свою позицию в Европе: мы не сдаемся, нам нужно помогать, мы вас защищаем от российского вторжения, говорит LIGA.net Шимкевич.

Для стран Балканского региона это близкий и понятный месседж. К примеру, Хорватия понимает его через опыт своей оборонительной войны, когда 30 лет назад Сербия была агрессором по отношению к ней.

"Все страны региона изучают опыт украинской борьбы с гибридной агрессией, – добавляет Шимкевич. – Сербия, Босния, Болгария, Греция находятся под мощным гибридным влиянием России. Благодаря Украине они отдают себе отчет, какие угрозы это несет. И начинают с ними бороться".

Для Украины важно предупредить новые конфликты на Балканах, признаки которых есть в отдельных странах, говорит Мережко: "Их через своих прокси может провоцировать Россия. Она очень хочет открыть второй фронт против Запада".

Украина, в свою очередь, заинтересована в стабильности на Балканах. "Эскалация отвлечет внимание от российской агрессии", – считает депутат.

Второй аспект – перспектива членства в Евросоюзе. Многих участников саммита объединяет статус кандидата, отмечает Шимкевич.

"На саммите был не только президент Украины, но и лидер Молдовы Майя Санду. Они расширили давно сформированный формат сотрудничества Европейский Союз – Западные Балканы, – объясняет она. – Расширение сотрудничества выгодно всем. Оно позволяет создавать мощные региональные объединения, усиливать экономические связи".

ЕС будет гораздо легче принимать страны, которые между собой имеют налаженные контакты и кооперацию, добавляет аналитик.

"Наконец-то это возможность для Украины проявить себя как самостоятельный игрок в балканском регионе", – говорит Шимкевич.

Украина должна понимать, кто друг и готов ее поддерживать, а кто пытается продвигать интересы России, добавляет Мережко.

В частности, Украине нужно было прояснить ситуацию с Сербией. Последние две недели президент Сербии Александар Вучич подчеркивал: если Украина признает Косово, это будет иметь негативные последствия, говорит Шимкевич.

После встречи и Зеленский, и Вучич дали ей практически идентичную характеристику – открытый, честный и продуктивный разговор.

Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем (фото: ОП)

Это означает, что Вучич прояснил для себя позицию Украины, а Зеленский прояснил для себя позицию Сербии, говорит аналитик.

Но каких-либо фундаментальных изменений не произойдет.

"Сербия и дальше отказывается присоединяться к санкциям, объясняя это собственными экономическими и газовыми, нефтяными связями с Россией, – напоминает она. – Украина не собирается признавать независимость Косово. Отношения остаются такими же, как были".

Другие страны, приглашенные на этот Балканский саммит, имеют проукраинскую позицию и твердо ее придерживаются.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ключевой результат – усиление военной помощи.

Греция присоединится к программе обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также примет участие в восстановлении Одессы.

Хорватия выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 30 миллионов евро и поможет в разминировании территорий.

Украина во время встречи смогла обсудить альтернативные зерновые коридоры с Болгарией и Хорватией, добавляет Шимкевич.

Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и коридоры по суше, отмечает Зеленский.

Участие Украины в этом саммите поможет в дальнейшем нивелировать спекуляции вокруг членства Украины в ЕС, добавляет Мережко.

Сразу после того, как Украина получила статус кандидата, начали появляться манипуляции, которые можно расценивать попытки затормозить процесс вступления Украины в ЕС, поясняет депутат.

"Некоторые политики ссылались на существование определенной очереди членства: мол, страны Западных Балкан дольше [чем Украина] ждут, поэтому первыми должны вступить в ЕС, – говорит он. – Реально такой очереди нет. Официально какая-то ревность относительно членства Украины в ЕС не прослеживается. Участие Украины в этом саммите нивелирует эти спекуляции".

Читайте также: Разбор | Многоцелевой конструктор. Какие возможности Украине дает F-16

Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр ВучичВладимир Зеленскийсербияурсула фон дер ляйенГрецияболгарияевропейский союзхорватиясаммитвоенная помощьвойна России в Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 