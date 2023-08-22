Президент Владимир Зеленский после визитов в Швецию, Нидерланды и Данию, которые он назвал "историческими", прибыл в Грецию. Там он принял участие в неформальном саммите стран Западных Балкан.

"Общий итог этих дней – Украина стала сильнее", – считает он.

Украина укрепляет позицию на Балканах, объясняет LIGA.net руководительница Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич: "Это важно. Это возможность проявить себя самостоятельным игроком в регионе".

"Нам нужна помощь балканских стран. И во внедрении санкций против государства-агрессора, и в получении военно-технической помощи", – добавляет LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (фракция Слуга народа).

С чем Зеленский возвращается из Греции и почему это важно – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский принял участие в неформальном саммите стран Западных Балкан, состоявшемся 21-22 августа в Афинах.

21 августа Греция и десять балканских стран подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины. Также документ декларирует: все виновные в военных преступлениях и других зверствах должны быть привлечены к ответственности.

Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы и критическим временем для безопасности континента, говорится в документе.

"Законы и принципы, которые так долго способствовали стабильному... порядку европейской безопасности, были нарушены, и мы снова становимся свидетелями проявления пагубных последствий ревизионизма", – пишут авторы декларации.

Также Зеленский провел ряд встреч с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и лидерами балканских стран.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Украина на саммите смогла подтвердить свою позицию в Европе: мы не сдаемся, нам нужно помогать, мы вас защищаем от российского вторжения, говорит LIGA.net Шимкевич.

Для стран Балканского региона это близкий и понятный месседж. К примеру, Хорватия понимает его через опыт своей оборонительной войны, когда 30 лет назад Сербия была агрессором по отношению к ней.

"Все страны региона изучают опыт украинской борьбы с гибридной агрессией, – добавляет Шимкевич. – Сербия, Босния, Болгария, Греция находятся под мощным гибридным влиянием России. Благодаря Украине они отдают себе отчет, какие угрозы это несет. И начинают с ними бороться".

Для Украины важно предупредить новые конфликты на Балканах, признаки которых есть в отдельных странах, говорит Мережко: "Их через своих прокси может провоцировать Россия. Она очень хочет открыть второй фронт против Запада".

Украина, в свою очередь, заинтересована в стабильности на Балканах. "Эскалация отвлечет внимание от российской агрессии", – считает депутат.

Второй аспект – перспектива членства в Евросоюзе. Многих участников саммита объединяет статус кандидата, отмечает Шимкевич.

"На саммите был не только президент Украины, но и лидер Молдовы Майя Санду. Они расширили давно сформированный формат сотрудничества Европейский Союз – Западные Балканы, – объясняет она. – Расширение сотрудничества выгодно всем. Оно позволяет создавать мощные региональные объединения, усиливать экономические связи".

ЕС будет гораздо легче принимать страны, которые между собой имеют налаженные контакты и кооперацию, добавляет аналитик.

"Наконец-то это возможность для Украины проявить себя как самостоятельный игрок в балканском регионе", – говорит Шимкевич.

Украина должна понимать, кто друг и готов ее поддерживать, а кто пытается продвигать интересы России, добавляет Мережко.

В частности, Украине нужно было прояснить ситуацию с Сербией. Последние две недели президент Сербии Александар Вучич подчеркивал: если Украина признает Косово, это будет иметь негативные последствия, говорит Шимкевич.

После встречи и Зеленский, и Вучич дали ей практически идентичную характеристику – открытый, честный и продуктивный разговор.

Это означает, что Вучич прояснил для себя позицию Украины, а Зеленский прояснил для себя позицию Сербии, говорит аналитик.

Но каких-либо фундаментальных изменений не произойдет.

"Сербия и дальше отказывается присоединяться к санкциям, объясняя это собственными экономическими и газовыми, нефтяными связями с Россией, – напоминает она. – Украина не собирается признавать независимость Косово. Отношения остаются такими же, как были".

Другие страны, приглашенные на этот Балканский саммит, имеют проукраинскую позицию и твердо ее придерживаются.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ключевой результат – усиление военной помощи.

Греция присоединится к программе обучения украинских пилотов на истребителях F-16, а также примет участие в восстановлении Одессы.

Хорватия выделит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 30 миллионов евро и поможет в разминировании территорий.

Украина во время встречи смогла обсудить альтернативные зерновые коридоры с Болгарией и Хорватией, добавляет Шимкевич.

Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и коридоры по суше, отмечает Зеленский.

Участие Украины в этом саммите поможет в дальнейшем нивелировать спекуляции вокруг членства Украины в ЕС, добавляет Мережко.

Сразу после того, как Украина получила статус кандидата, начали появляться манипуляции, которые можно расценивать попытки затормозить процесс вступления Украины в ЕС, поясняет депутат.

"Некоторые политики ссылались на существование определенной очереди членства: мол, страны Западных Балкан дольше [чем Украина] ждут, поэтому первыми должны вступить в ЕС, – говорит он. – Реально такой очереди нет. Официально какая-то ревность относительно членства Украины в ЕС не прослеживается. Участие Украины в этом саммите нивелирует эти спекуляции".

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