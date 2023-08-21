20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию эти страны пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16. К Новому году Дания может передать первые шесть самолетов.

"F-16 способен оградить Украину от ракетного террора изнутри страны, отогнать подальше российские корабли и авиацию, завоевать преимущество в воздухе", – говорит LIGA.net спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это – самолеты новейшей модернизации, которые дают Украине совершенно новые возможности", – добавляет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков.

Какие перспективы это откроет перед Украиной – коротко на LIGA.net.

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СКОЛЬКО САМОЛЕТОВ ПОЛУЧИТ УКРАИНА

По итогам визитов в Нидерланды и Данию Зеленский заявил, что Украина получит от этих стран по меньшей мере 60 западных истребителей F-16: 42 – от Нидерландов, 19 – от Дании. Самолеты передадут после завершения подготовки украинских пилотов и инженеров.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что у них 42 истребителя F-16. Все они будут переданы на нужды Украины, убеждает LIGA.net Катков. Включая те, которые ранее были законтрактованы для Украины частной компанией Draken International.

"Эти 42 самолета – предельный ресурс, который будет по-разному распределен: некоторые из них получат Воздушные силы Украины, некоторые, например, будут использоваться для дальнейшего обучения", – говорит он.

Украина получит истребители F-16 Block 20 MLU, уточняет LIGA.net военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. "Эти самолеты в конце 1990-х годов прошли полный апгрейд, – рассказывает он. – Они открывают перед Украиной полный спектр возможностей".

Самолеты предоставляют при условии, что Украина должна использовать F-16 только на своей территории для вытеснения противника, отмечает министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Его слова передает Kristeligt Dagblad.

Это обязательство Украина неукоснительно выполняет по всему полученному вооружению, напоминает LIGA.net Игнат:

"Мы берем оружие для защиты от агрессии. И мы честно придерживаемся своего слова".

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также подчеркнула: "Очевидно, что нет никаких признаков того, что Украина сможет атаковать российскую территорию" с помощью F-16.

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КОГДА УКРАИНА ПОЛУЧИТ САМОЛЕТЫ

Самолеты, законтрактованные Draken International, уже находились на восстановительном ремонте, и эти 12 машин могут быть переданы в кратчайшие сроки, напоминает главный редактор Defense Express.

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что первая группа современных истребителей F-16 появится в Украине "ближе к Новому году".

Назвать точную дату пока невозможно, подчеркивает Игнат: "Все зависит от того, насколько будет эффективно проходить подготовка наших пилотов, насколько быстро будет учиться наземный персонал". Сомнений в том, что персонал очень талантлив, ни у кого нет, добавил он.

По его словам, в Дании 70 украинских военных тренируются на истребителях F-16: "Есть те, кто выполняет полеты, и те, кто их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты".

Это первая группа пилотов, которые будут учиться на F-16. Позже будет вторая и третья волны. Вторая группа – молодые летчики-выпускники 2023 года, которые поедут на обучение в Великобританию.

Можно предположить, что третьей группой будут пилоты с боевым опытом – выпускники 2016 года. О том, что они будут тренироваться в Швеции, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Есть вероятность, что одну эскадрилью F-16 Украина действительно сможет получить уже в 2023 году, предполагает Катков. И она значительно усилит воздушные силы.

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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ

С появлением F-16 Украина получит возможность работать и по воздушным и по наземным целям россиян, считает Игаль Левин.

Он может использовать дальнобойное ракетное вооружение для поражения воздушных целей в виде AIM-120 на дальностях более 100 км, добавляет Катков. Это уже позволяет отогнать российскую авиацию.

"Сейчас россияне могут безнаказанно использовать свою авиацию, – объясняет он. – Даже если "Бук" поставить прямо в передний окоп на "нуле", его дальность – до 40 км. Россияне, не заходя в зону его поражения, просто производят сброс и все. У нас нет и никогда не будет столько комплексов Patriot, чтобы закрыть всю линию фронта".

Истребители могут отогнать от переднего края и тактическую авиацию врага, и ударные вертолеты, причиняющие много вреда, добавляет он.

F-16 – многоцелевой самолет, способный работать не только по воздушным, но и по наземным и морским целям, отмечает пресс-секретарь Воздушных сил Игнат. Вопрос в том, какой тип вооружения вы подвесите под крылья.

Вариантов очень много, говорит Левин. F-16 фактически может нести на себе 95% всех существующих западных номенклатур: и любые бомбы с лазерным или GPS-наведением, и ракеты воздух-воздух ближнего и дальнего радиуса.

"Это как конструктор. На любую миссию на него можно подобрать подвесы и разнообразные виды вооружений, – объясняет он. – Миг-29 проектировался как истребитель. Его задача – взлететь и сбить врага. Да, он может нести бомбы, под него адаптировали ракеты HARM, антирадарно их использовали. Но они ограниченно использовались. Теперь Украина сможет эффективнее использовать эти ракеты".

Когда наши самолеты используют ракеты JDAM-ER и HARM, они должны выйти в район цели и произвести сброс, уточняет Катков.

"Самолёт не общается с вооружением вообще никак, – рассказывает он. – На F-16 пилот будет выбирать цель, а не просто делать пуск, после которого ракета следует по своим алгоритмам. Это совершенно другой уровень эффективного использования вооружения".

Кроме того, самолеты смогут усилить противовоздушную оборону в тылу, добавляет главный редактор Defense Express. В частности, F-16 смогут значительно эффективнее поражать крылатые ракеты за счет более совершенной радиолокационной станции, эффективно видящей цели на фоне земли.

Но получение одной эскадрильи F-16 не будет означать, что уже на следующий день над Кремлем поднимут белый флаг, отмечает Катков.

"Одна, две, три эскадрильи – это мало, – говорит он. – В России самолетов, которые могут вести полноценный воздушный бой, около 500. Конечно, есть вопрос, сколько машин у них в нелетном состоянии, какова пропускная возможность авиабаз, которые они могут использовать, но все же".

По словам Игната, Украине необходимы 128 многоцелевых истребителей западного производства, чтобы заменить старый авиапарк техники.

Основным новым истребителем для Воздушных сил должен стать именно F-16, отмечает Игнат. Но он не будет единственным в своем классе. Еще один тип самолета, который будет на вооружении Украины, – шведский JAS 39 Gripen.

Хотя в Швеции еще раз отмечают, что пока нет "лишних" истребителей для Украины, украинские летчики уже начали "ознакомительную учебу".

Также в приоритете для Воздушных сил есть получение Eurofighter Typhoon и Rafale, говорит командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"И F-16, и Gripen – это многоцелевой самолет, способный оградить Украину от ракетного террора РФ, отогнать подальше российские корабли и российскую авиацию, завоевать преимущество в воздухе", – объясняет Игнат.

Уже сейчас Украина должна думать о том, на чем будут летать Воздушные силы в 2030-2035 годах, добавляет Катков. Потому что летный ресурс тех машин, которые получит Украина, рассчитан до середины 2030-х годов.

"F-16 – это самолет для победы, – говорит он. – Самолеты после победы – отдельный вопрос, который будет решаться тогда, когда мы решим основной".

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