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Разбор | Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия

Цей матеріал також доступний українською
Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия - Фото
Александр Вучич и Владимир Путин (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
01.08.2022, 21:00

За обострением замороженного конфликта между Сербией и Косово может стоять Россия. Значит ли это, что будет новая война – чтобы отвлечь мир от Украины

Косово и Сербия размораживают конфликт, Балканы – на пороге новой войны: такие месседжи вчера разгоняли российские медиа. На севере Косово действительно было неспокойно: там местные сербы выстраивали баррикады и перекрывали дороги. Причем тут Россия?

"На Балканах РФ до сих пор имеет большое влияние... Конечно, Россия заинтересована в новых конфликтах для отвлечения внимания от Украины", – говорит LIGA.net журналист из Косово Эралдин Фазлиу.

"Классическая тактика КГБ, – добавляет LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Но нынешнее обострение на Балканах не сможет отвлечь внимание от войны в Украине".

Что произошло на Балканах 31 июля, будет ли война между Сербией и Косово, почему это выгодно России и Путину: разбор LIGA.net.

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"МЫ С СЕРБИЕЙ — КАК ОНИ С КОСОВО". ЧТО ПРОИЗОШЛО

Косово с 1 августа собиралось ввести новые правила на въезд и выезд для граждан Сербии: выдавать временные разрешения на пребывание (на три месяца) и переводить автомобили на косовские номера. Власти частично признанного Косово назвали этот шаг полностью зеркальным.

"Очевидно, что это решение выходило из вопроса взаимности, – утверждает LIGA.net  политический журналист из Косово Эралдин Фазлиу (Eraldin Fazliu), телеканал KTV-Kohavision. – Это не одностороннее решение. Сербия 11 лет не признает наши документы. Все, что наше правительство делает – вводит такую же политику, как Сербия – к нам".

В Сербии нововведения Косово расценили как притеснение и попытку начать силовую акцию против сербского населения. 31 июля сербы начали перекрывать дороги на севере Косово. Как минимум в двух городах выли сирены и были слышны выстрелы.

По данным полиции Косово, в целом пострадали 11 человек.

СПРАВКА. Косово – частично признанное государство на Балканах, объявившее независимость от Сербии в 2008 году, после периода войны и международного управления. Независимость Косово подтвердили 116 стран, среди которых – США и большинство стран ЕС (Украина — не в их числе). Сербия и Россия не признают Косово.

Президент Сербии Александр Вучич вечером "экстренно прибыл в Генштаб" и объявил, что косовская полиция ночью 31 июля якобы начнет военную операцию против сербов, а косово-албанская полиция уже движется к пограничным переходам Яринье и Брняк.

Россия через свой МИД обвинила Косово в "преднамеренном обострении" ситуации, чтобы "запустить силовой сценарий". Высокий градус напряжения поддерживали кремлевские СМИ.

На севере Косово сербы перекрыли дороги (фото – kosovo-online.com)

Баррикады из автомобилей в селе Рудару (фото – kosovo-online.com)

Но к утру 1 августа конфликт погас – с такой же скоростью, как и вспыхнул. Размещенные в Косово силы НАТО – Kosovo Force (KFOR) – заявили о готовности вмешаться, если стабильность окажется под угрозой. Вучич пообещал "пытаться сохранить мир любой ценой". А Косово отложило на месяц новые правила въезда-выезда для сербов.

KFOR внимательно следит за ситуацией на севере Косово (фото – twitter.com/NATO_KFOR)

"Ничего нового. Такие обострения на линии границы Косово и Республики Сербия не раз происходили и раньше, – объясняет LIGA.net Маркиян Лубкивский, бывший посол Украины в Хорватии (2006-2009), Боснии и Герцеговине (2007-2009). – Высокое напряжение, которое довольно быстро угасает. Ситуация уже, по сути, решена. Ее нет".

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ПОДЖЕЧЬ БАЛКАНЫ: В ЧЕМ ИНТЕРЕС РОССИИ

В восприятии иностранных медиа конфликт выглядел более угрожающим, чем был в реальности, утверждает журналист из Косово Эралдин Фазлиу. "Виновным в эскалации я считаю правительство Сербии, возможно, под прямым влиянием Москвы, – уточняет он. – Но я не могу сказать, насколько большой была роль России".

В том, что панику вокруг конфликта Косово и Сербии разжигала Россия, уверена балканский обозреватель Наталья Ищенко.

"Очень много следов России. Просто посмотрите, кто на мировом уровне нагнетал панику, что вот-вот начнется война, и Сербия введет войска в Косово. Российские медиа в самой России, за ее пределами, и пророссийские медиа в Сербии. Москва давно давит на Белград, чтобы Сербия решала "вопрос Косово" силовым путем", – говорит Ищенко LIGA.net.

Панику разогнали настолько, что "вчера прогнозировали чуть ли не Третью мировую войну", отмечает она: "Нет. Полномасштабной войны там не могло быть. Потому что в Косово присутствует контингент НАТО, это очень мощный сдерживающий фактор. С другой стороны, отдельные очаги противостояния, даже силового, были возможны".

Путину выгодно раскачивать Балканы и отвлекать мир от войны в Украине. Конфликт в Косово много лет заморожен, там стоят миротворцы НАТО. Но устойчивого мира – нет.

"Сербия считает, что Косово – это Сербия. Патовая ситуация. И если бы (Путину) удалось разморозить конфликт, даже локально... С этого могло бы начаться широкое обострение на Балканах, – считает Ищенко. – Рядом Босния с еще одним замороженным конфликтом. Черногория – с масштабными гражданскими противостояниями в прошлом. Пожар в  Косово и Сербии означал бы, что на Балканах становится горячо".

Россия будет пытаться расширить конфликт, считает Эралдин Фазлиу: "В частности, на Балканах Россия до сих пор имеет большое влияние".

"Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ. Конечно, Россия заинтересована в конфликтах для отвлечения внимания от Украины, и Балканы для этого – то, что нужно. Если международное сообщество будет отвлекаться от Украины, это выгодно Москве", – считает журналист.

РФ постоянно вкладывается в конфликты в других странах, напоминает LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: "Это страна-паразит, которая наживается на проблемах и постоянно их стимулирует, пытаясь расшатать всю мировую систему безопасности. Классическая тактика КГБ: одним преступлением отвлекать внимание от другого".

Однако нынешнее обострение на Балканах не сможет отвлечь мир от войны в Украине, уверен Подоляк. "Это несопоставимые события: ни по масштабу, ни по глобальному значению, ни по влиянию на мировую экономику, – считает он. – России никогда не удастся ни отмыться от своих преступлений, ни заставить мир забыть о них".

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МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС: ДВОЙНАЯ ИГРА ВУЧИЧА

Фазлиу сомневается, что Сербия готова безропотно выполнять любые приказы из Москвы: "Ведь для Белграда в финансовом плане Европейский Союз значит гораздо больше. И Сербия намерена присоединиться к блоку. Они всегда так поступают: играют на две стороны, пытаясь выторговать для себя лучшие условия".

СПРАВКА. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой: ее военные регулярно проводят учения с РФ. В 2019-м министр обороны Сербии заявлял, что страна может отказаться от членства в ЕС ради РФ.

Сербия будет использовать ситуацию для торгов с ЕС, не исключает и Лубкивский. "Нужно учитывать, что Европейский Союз – наибольший торговый партнер для республики. Сербия проводит огромное количество учений с натовцами, и лишь в меньшей степени с Россией и Беларусью, – утверждает дипломат. – Сербия – кандидат на вступление в ЕС еще с 2012 года. Я ожидаю разворота Вучича в сторону ЕС и НАТО".

На каком этапе это произойдет, Лубкивский сказать затрудняется. "Но при всей пророссийской риторике и внешних признаках Сербия будет двигаться в направлении Европы и Альянса, – прогнозирует он. – А этот конфликт откроет для них перспективу для определенных торгов".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Правительство Косово согласилось отложить до 1 сентября замену номерных знаков и выдачу документов на въезд на границе с Сербией.

Все баррикады на севере Косово убраны.

Дальше решить проблему будут пытаться США и ЕС, прогнозирует Фазлиу: "Я не думаю, что удастся достичь настоящего результата. Вполне возможно, что после 1 сентября ситуация останется патовой".

Военная угроза для Косово существует, но не кажется вероятной, пока там остаются силы KFOR, добавляет журналист: "Они имеют право защищать суверенитет Косово согласно резолюции ООН".

"Я не думаю, что будет новое обострение, – говорит дипломат Маркиян Лубкивский. – Найдут механизмы, которые не дадут вспыхнуть пожару. Мы говорим о регионе, который, по сути, находится под влиянием сил ЕС и НАТО – через KFOR. Тут пожару разгореться чрезвычайно сложно".

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Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия

специальный корреспондент Liga.net
Поджечь Балканы. Может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия

спецкореспондент LIGA.net
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