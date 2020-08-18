Поджог редакционного авто “Схем", Украина отзывает посла из Беларуси. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 18 августа. Температура от +14 до +31, курс доллара 27.19

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Кому-то мы очень не нравимся". В Броварах сожгли авто Схем: за группой следили, и не раз

Что общего между поджогом редакционного автомобиля очень эффективных журналистов расследователей программы “Схемы: коррупция в деталях” и посмертным присуждением звания Героя Украины музыканту Кузьме Скрябину (кроме того, что оба события произошли 17 августа)? Они неприемлемы для нормальной демократической страны в 21 веке и подрывают ценностный фундамент государства. Очевидно, что нельзя безнаказанно жечь машины-дома, калечить и убивать журналистов-активистов-реформаторов. Очевидно, что если это происходит, чуть ли не по два раза в месяц, то у в стране не просто коллапс правоохранительной системы, в стране насилие как решение проблемы стало почти нормой. Если очень надо - можно все. С Кузьмой тоже плохо вышло. Вчера ему бы исполнилось 52 год и Зеленский объявил о присуждении звания Героя Украины. Геройство подразумевает, какой-то нетривиальный, рисковый поступок, феноменальное достижение, которое принесло пользу государству. Скрябин отличался трудоспособностью и мог откатать 20-30 концертов и корпоративов в месяц. Считать ли это подвигом? Думаю, Кузьма бы отказался от такого ордена. Но зато вся страна увидела, что, если президенту очень хочется, то можно все. Почему другим тогда нельзя? Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина отзывает посла из Беларуси

Украина отозвала посла из Беларуси. И тем самым дала старт адекватным отношениям с нынешним Лукашенко. Адекватному положению, в которое он поставил Беларусь. Ведь с этой новой страной, где президент вынуждена бежать в другое государство, нет смысла поддерживать иллюзию взаимоотношений. Особенно после решения Минска выдать Москве вагнеровцев. Ждем нового президента. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Интернет во все села! Кто в Украине страдает от цифрового разрыва, а кто на нем заработает

Министерство цифровой трансформации активно продвигает проект интернетизации Украины, согласно которому доступ к скоростному интернету должны получить 95% жителей Украины. Проект важный и нужный. Но есть несколько вопросов. Первый - как распределят деньги. Укртелеком Ахметова уже готов все сделать - нужно только 6 миллиардов гривен. В Кабмине же хотят привлекать разных провайдеров на конкурсной основе. Но главный вопрос - есть ли в бюджете деньги на сокращение цифрового разрыва. Как Минцифры хочет провести интернет в каждое село и насколько реален этот план - читайте в нашем материале. А еще мы сделали наглядную карту широкополосного покрытия страны интернетом. Угадаете, в каком регионе хуже всего с покрытием? Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.