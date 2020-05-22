Подписание "Антиколомойского" закона и попытка взять пособие онлайн. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 22 мая. Температура от +5 до +12, курс доллара 26.83

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Официально. Зеленский подписал "антиколомойский" закон

Вчера Владимир Зеленский подписал закон №2571-д о банках-банкротах (так называемый “антиколомойский”). Его основная новелла - банки-банкроты не могут быть возвращены прежним владельцам (они могут в суде доказать неправомерность действий НБУ и других госорганов и получить компенсацию). Этот закон чуть ли не прямое требование международных партнеров и, конечно, все понимают на кого он направлен: чтобы Коломойский в укрсудах не смог вернуть контроль над Приватбанком. Цена этого закона - программа сотрудничества с МВФ и доступ к относительно дешевым деньгам или дефолт. У этого закона сложная и интересная судьба, например, он установил рекорд по количеству правок и расколол фракцию Слуга Народа. Здравый смысл и интересы страны победили. А прежние акционеры Приватбанка Коломойский и Боголюбов этот раунд проиграли. Но расслабляться не стоит, впереди бой в Конституционном суде. Как минимум. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Мы оформляли пособие по безработице, как советовал Шмыгаль. У нас ничего не получилось

Стать на учет в Центр занятости онлайн и получить пособие через день, говорили в Кабмине. Мы потратили 12 дней. Это не работает. Если так относиться к заробитчанам, которые возвращаются в Украину и видят, что их опять обманывают, вряд ли стоит удивляться, что они снова уезжают в Польшу, Чехию, Британию. Мы провели эксперимент, хотели на живом примере составить инструкцию: как оформить пособие по безработице онлайн. Никак. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинская команда Facebook ищет специалиста по решению проблем

Facebook уделяет все больше времени Украине. Недавно украинские фактчекинговые организации StopFake и VoxCheck начали сотрудничать с Facebook, проверяя достоверность контента в украинском сегменте соцсети. А теперь в дублинском офисе Facebook открыли вакансию для сотрудника, который будет обеспечивать поддержку украинских пользователей. В частности, решать спорные ситуации с аккаунтами и жалобами на контент. Давно пора - в Украине соцсетью пользуются более 14 миллионов человек. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.