Покупка “Биофармы”, реформа ГБР и как проверяют бизнес. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 4 декабря. Погода -2-+1, курс доллара 23.94. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Большая продажа: немецкий гигант купил “Биофарму”. Что известно о сделке?

Что случилось. Немецкий фармацевтический гигант Stada Arzneimittel AG объявил о покупке части бизнеса "Биофармы".

Что продали. Компания покупает купила Фармацевтический завод Биофарма, котрый производит генерики. Решили продать, чтобы найти ресурсы для развития плазменного бизнеса.

Зачем немцам Биофарма. Компания видит большой потенциал на украинском рынке. Благодаря этому приобретению Stada станем важным игроком на украинском фармрынке с сильным локальным производственным присутствием. Больше о возможной стоимости сделки читайте по ссылке.

Бюро расследований по-новому: Трубу уволят, ГБР перезагрузят. Что изменится?

Что случилось. Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает увольнение директора ГБР Романа Трубы и двух его заместителей.

Как изменится ГБР: 1. Усиление роли директора ГБР. Директор не обязан согласовывать с замами ряд вопросов: назначение и увольнение работников центрального аппарата, распределение бюджетных средств, утверждение оперативных планов и другие.

2. Увольнение за нарушение правил этики и недоверия парламента. Директора ГБР вместе с его замами могут уволить за грубое нарушение правил профессиональной этики, которые зафиксирует дисциплинарная комиссия, по решению ВРУ или после признания их активов необоснованными.

3. Конкурс на нового директора с международниками. Конкурсная комиссия по отбору директора ГБР будет состоять из девяти членов: по три от ВРУ, президента и Кабмина. Правительство выбирает своих представителей по рекомендациям международных организаций. Для проведение конкурса дается 60 дней.

4. Согласование с регионами. Структуру и штат территориальных управлений директор ГБР должен будет согласовывать с местными руководителями и по их представлениям.

5. Перевод внутри ГБР без конкурса. Сотрудников органа можно будет без конкурса переводить на другую низшую или равнозначную должность, при условии их соответствия квалификационным требованиям. Больше о грядущих изменениях читайте по ссылке.

17 000 компаний оштрафовали на 30 млн. Кто и как проверяет бизнес

Мы проанализировали 300 000 проверок бизнеса за последние 1,5 года. Мы выяснили, за что инспекции больше всего наказывают предприятия?

Разные государственные ведомства с 2018 года запланировали 301 150 проверок. 70% из них — плановые. 77% плановых проверок совершают три органа: государственные службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и по вопросам труда.





Но только 57% запланированных проверок были проведены (или 174 000). Главная причина непроведения — субъекта проверки не было на месте.





Самая распространенная причина проверок (очень неожиданная) — желание самого бизнеса (25%). Юрлица подавали заявку в соответствующий орган с просьбой провести проверку (чаще всего, это нужно для получения разрешений или лицензий). Вторая по численности причина — проверка уже выписанных ранее замечаний (17%).





Больше читайте по ссылке. Только в каждой четвертой проверке регуляторы нашли нарушения (41 000). Нарушения чаще всего касаются пожарной безопасности (38%) и охраны труда (7%). Но штраф получили меньше половины: 41% (16 800) нарушителей. Суммы относительно незначительны: почти 60% штрафов меньше 510 грн. Суммарно контролирующие органы оштрафовали бизнес на 30 млн грн.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Александра Онищенко задержали в Германии. Немецкий суд должен решить экстрадировать ли беглого бизнесмена и экс-нардепа в Украину. Его подозревают в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. Из-за схемы бюджет недополучил более 2 млрд грн.

2. Убийство ребенка. Двое фигурантов дела о расстреле в центре Киева получили подозрения. Им грозит до 15 лет срока или пожизненное тюремное заключение.

3. Международное исследование вынесло вердикт образованию в Украине. Наши школьники оказались чуть ниже среднего уровня из 79 стран, принявших участие в международном исследовании качества образования PISA-2018.

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