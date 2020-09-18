Поле битвы – Конституционный суд, Запад требует опомниться. Что надо знать утром

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Поле битвы – Конституционный суд. Сможет ли Коломойский отменить в Украине "зеленый" тариф

Возможно, в Украине назревает серьезный политико-правовой кризис. Вчера у нас вышло сразу два профильных и сложных текста: первый - о "зеленом" тарифе, второй - о Фонде гарантирования вкладов. Их объединяет одно обстоятельство - законность и тарифа, и Фонда рассматривается в Конституционном суде (Совпадение, что если КСУ признает их незаконными - это будет выгодно Коломойскому).

Но проблема даже не в олигархе. Настоящая беда, что в Украине масса фундаментальных для жизни страны споров движется к финальным решениям КСУ, а в стране почти никто не верит в честность судебной систему. И легитимность этих решений будет чуть больше нуля.

Как будет жить страна, переделанная решениями КСУ, которые никто не принимает и не собирается всерьез выполнять? Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться

Чтобы злобный Запад в лице четверых экспертов случайно не выбрал в САП честного и неподконтрольного человека, Офис президента добавил в их компанию семерку своих ребят.

Но не совсем своих - Зеленский включил в игру депутатов Медведчука и Коломойского, отдав этим группам четыре кресла.



Теперь необходимый олигархический кворум (7 из 11) есть - можно выбирать добропорядочного человека, который поможет НАБУ гонять коррупционеров! Именно для этого - чтоб избрать кристально чистого борца с коррупцией - люди Медведчука и Коломойского в комиссии. Будут Зеленскому помогать выбирать.



Ну а зачем же еще? Пристегните ремни. Скоро заживем. Больше по ссылке.

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Як 23-річна українка Аліса Сухіна вчиться у США: як вступити, які ціни та умови навчання

Навчанням в Штатах уже мало кого здивуєш, але щоразу цікаво: а як воно там? Чи є в мене шанси потрапити? Наскільки складне і коштовне навчання? 23-річна українка навчалася в топовому американському виші і вже має ступінь кандидата наук. Читаєш її розповідь, і тихенько заздриш, що наша система освіти ще до таких змін не доросла. Більше за лінком.

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