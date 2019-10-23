Полиграф для Слуг Народа и экономическое чудо Гончарука. Что вам надо знать этим утром

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Детектор лжи и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского

Президент Владимир Зеленский требует, чтобы депутаты фракции Слуга народа (СН), а именно члены финансового комитета, прошли детектор лжи. Рассказываем, что произошло.

Что случилось? Финансовый комитет из-за президентской фракции во главе с Александром Дубинским завалили законопроект об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что за провал законопроекта депутаты СН могли получить до $30000.

О чем законопроект? Речь идет об отмене необходимости платить частным электронным площадкам за доступ к единой базе данных отчетов об оценке имущества. Считается, что эти площадки принадлежат депутату Антону Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Почему это важно? Фактически депутаты от Слуги народа встали на защиту коррупционной схемы, считает экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Что дальше? Офис президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Окончательное решение об использования полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами, которые должны объяснить возможно ли корректное использование оборудования в этой ситуации. Пока же руководство СН намерено встретиться со своими депутатами, которые входят в финансовый комитет.

Рост экономики в 5% - точно не в 2020-м. Почему "экономического чуда Гончарука" не будет?

Украинская экономика пока не способна расти темпами 5% в год, как планировал Алексей Гончарук. Ей недостаточно доверяют. Минэкономики прогнозирует рост на 3,7% в 2020-м году. Способна ли украинская экономика в принципе расти быстрее и каких реформ ей не хватает? Мы нашли три ответа.

1. Зависимость украинской экономики от внешних факторов. Драйвер ВВП последних лет - АПК из-за неблагоприятной погоды этой осенью вряд ли сможет рассчитывать на рекордные урожаи в 2020 году, как это было в 2018-2019-м. Спрос на продукцию украинских металлургов может снизиться из-за общего замедления мировой экономики. Еще один серьезный риск - объем транзита российского газа через Украину в 2020 году может сократиться на 25%-40% (НАК Нафтогаз зарабатывает на этом около $3 млрд в год).

2. Эффект от реформ появится не сразу. Верховная Рада уже приняла закон о концессии, Кабмин начал реформу Фонда госимущества, на очереди - запуск рынка земли и легализация игорного бизнеса. Но пока все это - только точечные изменения, которые вряд ли способны привлечь в Украину большие объемы иностранных инвестиций. Влияние на ВВП проявится с заметным временным лагом.

3. Мир пока не доверяет новой власти. Темпы роста экономики могут ускориться при двух условиях: во-первых, в это время не будет внешних кризисов, во-вторых, инвесторы убедятся в необратимости изменений. Пока в этом есть сомнения: речь о влиянии олигархов в бизнесе и политике, неопределенных мерах по детенизации экономики, нереформированных судах.

Графеновые хлопья. Украинский ученый в шаге от прорыва на рынке материалов будущего

В 2011 году за открытие суперкрепкого графена дали Нобелевскую премию. Открытый материал в 200 раз прочнее стали и в два раза лучше проводит электричество, чем медь. Но с тех пор не было создано продуктов - долгожданного чуда так и не случилось. Почему и при чем здесь Украина?

Владимир Храновский, исследователь и предприниматель из Ивано-Франковской области управляет шведской компанией GRAFREN AB. Это стартап, который владеет уникальной технологией очистки нового материала - графена.

Компании, которые хотят работать с графеном, столкнулись с тем, что им часто продают подделки: некую смесь, где может быть около 95% графита и только 5, а то и 2-3 процента графена. Технология Храновского может помочь очищать и сортировать по размеру найденный в смесях графен.

Его стартам будет распределять материал по структуре и размеру. Уникальность технологии в том, что GRAFREN из смеси графеновых чешуек может выделить фракции одинакового и максимально похожего размера.

Компания работает еще над двумя продуктами:

Первый - фильтр тяжелых металлов с применением графена. Пористая масса с графеном сможет вытягивать металлы (кобальт, кадмий, хром) из воды, отделять их и собирать с целью повторного использования.

Второй - супертонкий фотополимер, усиленный графеном. Он понадобится для 3D-печати сверхтонких, сверхлегких и сверхпрочных устройств будущего. Его можно применять, например, в аэрокосмической индустрии или в медицине.

Что еще стоит знать этим утром:

1. ТВ потеряло первое место среди источников новостей. Исследование USAID-Internews говорит о том, что люди стали больше потреблять новости из социальных сетей. Аудиторией телевидения остаются украинцы старшего возраста (46+). Онлайн-медиа пользуются популярностью среди украинцев 18-45 лет.

2. Дело на $8,2 млн. СБУ задержала экс-замминистра экономики. В СБУ не называют имени бывшего чиновника. По данным РБК-Украина, речь идет о Юрии Бровченко. Его подозревают в заключении заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. На счета фиктивных офшорных фирм был переведен авансовый платеж на сумму $8,2 млн, который якобы присвоили участники схемы.

3. В Украине изменились правила выдачи водительских прав. Изменения затронут автошколы и будущих водителей. Так, например, срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до двух лет.