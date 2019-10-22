Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского

Президент Владимир Зеленский требует, чтобы депутаты фракции Слуга народа, а именно члены финансового комитета, прошли детектор лжи. Суть коротко: некоторым "слугам" не понравилось, что комитет усилиями президентской фракции во главе с Александром Дубинским завалил антикоррупционный законопроект. Экс-нардеп Сергей Лещенко даже заявил, что за провал законопроекта депутаты СН могли получить до $30000. Что произошло на финансовом комитете, будут ли наказаны виновные и какие настроения во фракции в связи с этой историей, - коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 18 октября состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором, в частности рассматривался законопроект №2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Речь об отмене необходимости платить частным электронным площадкам за доступ к единой базе данных отчетов об оценке. По данным Bihus.info, монополистом на рынке электронных площадок является нардеп Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетьманцев, в поддержку законопроекта проголосовали лишь пять из 16 "слуг народа". "Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить", - написал Гетьманцев в Facebook.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Фактически депутаты от Слуги народа встали на защиту коррупционной схемы, считает экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская. "Слуги народа" решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИ и гражданином, которая за счет такого паразитирования вытаскивает из наших карманов 1 млн гривень в день", - написала она в Facebook.

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"Наша фракция проходит испытания, которые не каждому депутату пройти под силу", - отметил Гетьманцев, добавив, что общался по этому поводу с главой фракции Давидом Арахамией. Собеседник в руководстве СН сообщил LIGA.net, что именно Арахамия предложил Зеленскому идею с полиграфом. "А идея зашла президенту", - отметил источник. По его словам, всю эту историю начал именно Гетьманцев, обратившись к руководству фракции и Офису президента.

Дубинский подтвердил, что Офис президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Он заявил, что готов пройти полиграф и призывает сделать тоже самое и сотрудников ОПУ с депутатами, которые, по мнению Дубинского, являются авторами сомнительных коррупционных законопроектов.

Еще один источник LIGA.net в руководстве СН признается, что мысли исключить Дубинского из фракции есть. "Но если мы исключим его, выйдут еще пятеро. При этом мандат они не потеряют. Мы не хотим показывать пример другим мажоритарщикам", - заявил один из руководителей фракции.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Руководство Слуги народа намерено встретиться со своими депутатами, которые входят в финансовый комитет. "Окончательное решение касательно использования полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - сообщила в Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Тем более часть депутатов начала риторику, что они не разобрались, они не против законопроекта, но Гетьманцев им не пояснил и так далее", - рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве СН. В тоже время, по его словам, проверка возможного факта политической коррупции будет проведена, в том числе при помощи правоохранительных органов.

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