Политики без опыта. Как они правят, что ждет Украину - 5 примеров

Новым президентом Украины может стать комик Владимир Зеленский. Но что бывает, когда во власть приходят внесистемные люди? Самый известный пример - президент США Дональд Трамп. Его первый срок подходит к концу, и у него очень высокие шансы возглавить страну во второй раз. Есть и другие примеры - далеко не такие успешные. Пять примеров - от LIGA.net.

ИТАЛИЯ. Комик Беппе Грилло

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Партия комика Беппе Грилло Движение пяти звезд заняла первое место на выборах в Италии в 2018 году (32% голосов). Грилло отказался от мандата и передал лидерство молодому политику, сохранив статус первого лица партии. Избирательная кампания строились на смеси левого-правого популизма и евроскептицизма. Партия призывала вернуть национальную валюту - лиру, защищать окружающую среду, гарантировала базовый доход одну тысячу евро, а также обещала отменить санкции против РФ. Лозунги ориентировались на бедняков и молодежь. Пресса считает, что рейтинг партии держится исключительно на харизме Грилло.

После победы пятизвездочные сформировали правительство с ультраправой Лигой севера, получив портфели министров и высокий пост вице-премьера. Партия Грилло попробовала исполнить обещания, но натолкнулась на экономическую реальность и позицию Брюсселя. В течение 2018 года главный спор развернулся вокруг бюджета на следующий год. "Для европейцев стало шоком, когда дефицит в проекте бюджета-2019 втрое превышал предыдущий. Этот шаг угрожал стабильности ЕС", - говорит LIGA.net итальянист, кандидат исторических наук Виктория Вдовиченко.





Италия по внешнему долгу - вторая страна после Греции. Прежняя власть придерживалась рекомендаций по дефициту до 1,6%, понимания последствия. Представители Пяти звезд торпедировали политику затягивания поясов, но впоследствии властям удалось договориться о базовом доходе в 780 евро. Но и это - рискованно. Позиция партии Грилло ведет к увеличению дефицита бюджета до 2,4%.

Вдовиченко утверждает, что на самом деле партия Грилло не собиралась воевать за отмену санкций против РФ в ЕС, несмотря на систематическую критику. По ее мнению, Пять звезд спекулировали на настроениях итальянцев. Большинство жителей Италии считает, что их страна больше других в еврозоне экономически теряет из-за санкций против России. Итальянцам кажется, что Брюссель не понимает Рим, продлевая санкции. И Грилло на этой теме набрал баллы.

Нынешнее правительство Вдовиченко называет сварливым. Ссоры и обвинения стали обычной практикой коалиции. Стабильность в стране удерживают, по сути, два министра - иностранных дел и экономики. Эти должности находятся под влиянием проевропейского президента Серджо Маттарелла, не связанного с коалицией.

ГВАТЕМАЛА. Актер Джимми Моралес

Гватемальский киноактер Джимми Моралес начал политическую карьеру в 2011 году после 15 лет съемок в комедийном телесериале, где он с братом играл крестьян. С 1954 по 1996 год в Гватемале продолжалась гражданская война с этническими чистками. Количество жертв достигло 200 000. Эскадроны смерти были обычным явлением даже с момента окончания войны. Для урегулирования последствий, по соглашению между ООН и Гватемалой, была создана специальная комиссия для борьбы с преступностью и коррупцией. В 2015 году Моралес использовал обвинения прокурора комиссии ООН против президента, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах.

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Моралес обещал борьбу с коррупцией. А еще - купить каждому школьнику смартфон. Латиноамериканист Денис Пилаш рассказал LIGA.net, что Моралесу удалось обмануть избирателя антикоррупционной риторикой. Получив 68% голосов, новый глава Гватемалы оказался не самостоятельным политиком. "Народу продали привлекательное лицо, но режим остался старым", - подчеркивает эксперт.

Победив на выборах, Моралес фактически стал представителем интересов старой коррумпированной элиты, деятелей военной диктатуры и фундаментальных протестантов. Коррупционный скандал был делом времени, говорит Пилаш.

Через два года прокурор ООН, арестовавший предшественника Моралеса, взялся за сына, брата и ближайшего советника президента. Моралес ответил высылкой прокурора из страны и заблокировал деятельность комиссии ООН.

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Экономические шаги Моралеса эксперт Пилаш оценивает как малоуспешные. Моралес сделал акцент на привлечение кредитов в экономику, что дало экономический рост - около 7% за два года, но в результате Гватемала углубила зависимость от внешних кредиторов. По данным Trading Economics, ВВП Украины и Гватемалы на душу населения (по паритету покупательной способности) в 2017 году приблизительно одинаковый: Украина - $7800, Гватемала - $7400 тыс.

С начала 2019 года Гватемала живет в политическом кризисе. Десятки тысяч людей выходят на протесты и требуют отставки президента, многие пытаются нелегально выехать из страны в США. Легитимность Моралеса, по мнению Пилаша, держиться на близости к Белому Дому. Но жесткая позиция Дональда Трампа по мигрантам бьет и по гватемальцам. Моралес не в силах защитить нелегалов в США - это раздражает его ближайшее окружение и подтачивает режим в целом.

"Три с половиной года президентства Моралеса - это коррупционные скандалы, реабилитация военных преступников, испорченные отношения с ООН и небольшой рост экономики, который не позволил побороть бедность в стране", - констатирует эксперт.

МАВРИКИЙ. Биолог Амина Гариб-Факим

В 2015 году ученого-биолога Амину Гариб-Факим пригласили занять должность президента Маврикия. Президента в стране выбирают, а назначают в парламенте. Вся реальная власть принадлежит премьер-министру. Маврикий – страна с 1,2 млн жителей, имеет развитую экономику и демократические свободы. По данным МВФ, ВВП (ППС) составляет $21000 (60 место в мире), что в три раза больше, чем в Украине.

"Должность президента номинальная. Но этот случай интересен тем, что президентство человека с безукоризненной репутацией закончилось коррупционным скандалом с отставкой", - рассказывает LIGA.net африканист Александр Мишин.

Назначение Гариб-Факим состоялось за две недели до местных выборов, в чем увидели предвыборный ход правящей левоцентристской партии Боевое социалистическое движение. Им были нужны голоса мусульманской общины (17% от всего населения страны).



"Амина позиционировалась в качестве эталонной африканской женщины-политика. На посту президента республики она занималась популяризацией науки, в частности искала для этих целей деньги за рубежом, принимая участие в международных научных форумах", - рассказывает Мишин.

Главной площадкой для нее стал Африканский региональный форум (PEI), который она возглавляла. Спонсором форума стал ангольский бизнесмен Алвару Собринью. Против него в Швейцарии и Португалии расследуются дела по подозрению в мошенничестве.

Местные журналисты установили, что на протяжении нескольких месяцев Гариб-Факим пользовалась кредитной карточкой, выданной для покрытия средств на перелеты от форума (PEI). На эти деньги она покупала брендовую одежду, обувь и украшения, потратив в целом $26000. По закону президенту запрещается получать прибыль от внешних спонсоров.

Однако не только расходы вызвали недовольство маврикийского общества, но и то, что она помогала Собринью получить разрешение на открытие инвестиционного банка на Маврикии.

Сначала она пыталась оправдываться и вернула деньги, но впоследствии из-за угрозы импичмента ушла в отставку. "Из-за опрометчивых связей она потеряла должность и уничтожила свою научную и деловую репутацию", - констатирует итог правления Амины эксперт Мишин.

По его словам, сложно определить, как коррупционный скандал отразился на экономике страны. За время ее нахождения на должности Маврикий сохранял устойчивый, но небольшой темп экономического роста - 3,5% на протяжении трех лет.

ИСЛАНДИЯ. Актер театра Йон Гнарр

На волне кризиса 2008 года комик Йон Гнарр создал партию под названием Лучшая партия из панков и анархистов. В своей программе партия обещала весьма странные вещи. Например, открыть самый северный в мире Диснейленд и раздавать бесплатные полотенца в бассейне.

На выборах мэра Рейкьявика 2010 года Гнарр победил с лозунгом: "Больше панка, меньше ада". Став мэром Рейкьявика, он автоматически превратился во второго человека Исландии после премьер-министра - треть населения живет в столице, еще треть в ней работает, а мэру в целом подчиняются 8000 чиновников.

Но ставка на эпатаж была скорее предвыборным трюком. Получив власть, Гнарр принялся за реформу городского энергоконцерна (RE), поставлявшего электричество и воду. Мэр уволил 200 работников вместе с гендиректором и поднял местные налоги.

"Нужен год, чтобы въехать в политику. Зато когда сверстал первый бюджет, считай, освоил еще одну профессию", - говорил в интервью коллега Гнарра Бьерн Блендаль.

В результате четырехлетнего правления антисистемные люди смогли: реструктурировать финансы города, построили десятки километров новых велодорожек и увеличили приток средств от туризма.

Перед следующими выборами рейтинг партии позволял ей вновь удержать власть, но Гнарр объявил о своем уходе: "Идти со сцены при обеспеченной победе на грядущих выборах - вот это действительно отыметь систему!".

Экономист Олег Гетман из Реанимационного пакета реформ утверждает, что в случае с мэром Рейкьявика нужно понимать, что он был представителем местной власти и прямого влияния на экономику страны не имел - этим занималось правительство. Его мэрство совпало с концом мирового кризиса, а этот период всегда характеризуется ростом экономики.

"Я не могу сделать вывод, что у него получились реформы на уровне государства. То, что получилось у него, как у мэра - это, пожалуй, хорошо, но это вовсе не государственный уровень", - подчеркнул эксперт.

Исландия - самая богатая страна в этом обзоре. Ее уровень ВВП (ППС) - $50000 (14 место), а это выше, чем в Германии и Швеции.

ЛИБЕРИЯ. Футболист Джордж Веа

Либерия пережила 30 лет гражданской войны и голода. Является одной из самых бедных стран мира. По данным МВФ за 2017 год, ее ВВП (ППС) составил $1300 (180 место из 187 стран). В Либерии высокий уровень коррупции. Transparency International поставил Либерию на 120-е место по Индексу восприятия коррупции в 2018 году. Кстати, как и Украину (страны разделяют одну строчку).

Веа - обладатель Золотого мяча 1995 года, начал политическую карьеру как волонтер, когда в стране продолжался крупный гражданский конфликт. В перерыве между матчами за Милан и ПСЖ летал в Либерию, чтобы организовать пункты раздачи еды.

В конце 2017 года, со второй попытки, Веа смог одержать победу на президентских выборах. Во время инаугурационной речи он объявил курс на демократизацию и назвал главными целями президентства борьбу с коррупцией, преодоление неграмотности, реформирование экономики и улучшение условий жизни.

Спустя год Веа столкнулся с обвинениями в лоббизме личных интересов: продвигал два крупных проекта в сфере недвижимости. Кроме того, затягивал подачу декларации о доходах. "Подал ее только после общественного давления, что поставило под сомнение его приверженность борьбе с коррупцией", - говорится в сюжете BBC.

Еще один удар по репутации Веа был связан с обещанием отремонтировать крыши домов жителей бедных районов. Веа заявил, что отремонтирует 200 построек за свой счет, но использовал для этого $1 млн средств налогоплательщиков.

В 2018 году Веа попал в новый скандал. По дороге с монетного двора в банк пропали $100 млн. История вызвала протесты, особенно среди студентов, которые обвинили президента ответственным за исчезновение денег. Веа попытался погасить недовольство предложением ввести бесплатное образование в университете Либерии, но его репутации это не помогло.

Веа остается у власти. Но за полтора года в экономике страны мало что изменилось. По данным Trading Economics, ВВП Либерии остался на прежнем уровне, как и Индекс восприятия коррупции.

Вывести общую эффективность или ее отсутствие у антисистемных политиков крайне сложно, утверждает эксперт Дмитрий Наталуха. По его мнению, большинство антисистемных президентов все еще у власти. Но одно можно сказать точно - несистемные политики встряхивают систему управления государством. И это может быть полезно, если истеблишмент закостенел и начал тормозить развитие страны.

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