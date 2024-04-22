Палата представителей США приняла пакет помощи Украине почти на $61 млрд. 23 апреля его должен одобрить Сенат и сразу подписать президент Джо Байден. Первый транш поступит из складов США в Европе уже несколько дней, обещают чиновники.

Прежде всего артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО. Они помогут Украине стабилизировать фронт и защитить города, но не переломят кардинально ситуации на фронте.

Что об этом пишут ведущие западные медиа – обзор LIGA.net.

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The Washington Post: США всегда поступают правильно, испробовав перед этим все альтернативы

Последний законопроект о помощи Украине США одобрили в декабре 2022 года, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса.

С августа 2023 года администрация Байдена все более упорно требовала еще одного пакета. Сейчас, спустя почти четыре месяца после того, как закончились практически все поставки от США, Палата представителей, которую контролируют республиканцы, наконец одобрила ее.

Это подтверждает афоризм, ошибочно приписываемый Уинстону Черчиллю: на Америку всегда можно рассчитывать, что поступит правильно – после того, как исчерпает все альтернативы.

В то время как спикер Палаты представителей Майк Джонсон потратил месяцы, чтобы противостоять пропутинскому крылу своей партии, ситуация на поле боя в Украине стала зловещей, пишет обозреватель Макс Бут в колонке для The Washington Post. Российские войска идут вперед. С начала года они захватили 360 кв км, в том числе – Авдеевку.

Последствия русского удара по Днепру 19 апреля. Одна из причин, почему ракеты попадают в цели – нехватка ракет-перехватчиков ПВО (Фото: EPA-EFE/ARTEM BAIDALA)

Растут опасения, что российское наступление, намеченное на июнь, может прорвать истощенные линии фронта Украины. Директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что Украина может проиграть войну до конца года без помощи США. Тревога американской разведки вместе с атакой Ирана на Израиль побудили Джонсона действовать.

Пока Украина слабела, Россия крепла. В ужасных показаниях комитета вооруженных сил Палаты представителей 10 апреля главнокомандующий сил США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что, несмотря на потерю более 2000 танков и 315 000 солдат, российские войска восстанавливаются значительно быстрее, чем предполагали.

"Российская армия фактически на 15% больше, чем была, когда вторглась в Украину", – говорит Каволи.

В последние месяцы украинцы также одержали важные победы – открыли Черное море для экспорта украинского зерна и использовали дроны, чтобы вывести из строя седьмую часть нефтеперерабатывающих мощностей России.

Пентагон должен начать экстренную помощь, как только Сенат одобрит, а Байден подпишет ее. Артиллерийские снаряды и ракеты ПВО – острейшие приоритеты, считает обозреватель. Это позволит остановить эрозию украинских линий обороны и поднимет боевой дух армии.

Украине не хватает не только боеприпасов. 200 000 украинских солдат противостоят на фронте примерно 470 000 россиян. Многие воюют с самого начала вторжения. Численность сил обороны сокращается из-за российской огневой мощи и атак в стиле "мясорубки".

Меньше украинцев хотят служить, чем в первые дни войны. Неудивительно, потому что новобранцы знают, что их могут отправить на фронт на неопределенный срок. Украина нуждается больше в солдатах, чтобы удерживать позиции и позволить тем, кто на фронте, возвращаться.

Обучение украинских солдат в Донецкой области, 15 марта 2024 года (Фото: EPA-EFE/Maria Senovilla)

Президент Зеленский подписал закон о мобилизации, но для подготовки сотен тысяч солдат нужны месяцы. Этот процесс можно упростить, если Запад пошлет инструкторов в Украину.

Законопроект Палаты представителей призывает администрацию отправить ATACMS, которые могут нанести ущерб крымским базам. Байден давно должен был это сделать, и важно, чтобы их отправили с ракетами Taurus, которые Германия до сих пор не отправляла, кивая на США. Штаты должны позволить украинцам разрушить Керченский мост – важный винтик в военных усилиях России.

США следует пойти на краткосрочные риски по собственным оборонным потребностям, если нужно, чтобы послать больше батарей Patriot, которых украинцы просят, чтобы защититься от российских авиаударов. Если Штаты не будут использовать свою авиацию для защиты Украины, как было в Израиле, то это меньшее, что можем сделать.

Пакет помощи США должен поступить вовремя, чтобы помешать краху Украины в этом году. Но Киеву и западным партнерам нужно сделать больше, чтобы вырвать преимущество в России и убедить ее диктатора, что не может выиграть жестокую войну. В будущем понадобится еще больше помощи. Надеюсь, в следующий раз Конгресс не будет ставить Украину на грань катастрофы, – заключает Макс Бут.

The Guardian: Как помощь США изменит войну в Украине

Европейские страны не спешат реорганизовать ВПК в поддержку Украины. В отличие от США, где производством снарядов занимаются государственные компании, европейцы полагаются на частный сектор, и оформление контрактов длится дольше, пишет The Guardian.

Опасения, что оружия от США не будет, немного ускорило европейцев. Чехия инициировала закупку снарядов у нейтральных стран. Первые 300 тысяч поступят в Украину в июне. Германия даст ПВО Patriot, а Нидерланды планируют купить Patriot для Украины у тех, кто не желает передавать их напрямую и бесплатно.

Однако Россия также увеличила расходы на оборону. Они достигают уже 7,5% от ВВП. Москва использует грубые, но смертоносные планирующие авиабомбы, чтобы разрушить линию фронта, все больше дронов, и имеет преимущество в людях. "Помощь США может только стабилизировать украинскую позицию на 2024 год и начать подготовку к операциям в 2025 году", – говорит Мэтью Севилл из RUSI.

The Financial Times: Украина соревнуется со временем

Украину ждут тяжелые недели в борьбе за сдерживание России на поле боя, несмотря на помощь США, пишет The Financial Times.

Помощь кардинально не изменит ситуацию на фронте. Главнокомандующий Александр Сырский предупредил, что ситуация "существенно ухудшилась" после захвата Авдеевки в феврале.

Украинские войска на передовой едва держатся под неустанными российскими атаками, на которые затрудняются ответить тем же.

"Такой крупный пакет помощи может быть последним в этом году. Также высока вероятность, что все последующие будут значительно меньше. Помощь, которую предоставляют США, выиграет нам и ЕС около года дополнительного времени", – анонимно говорит изданию бывший украинский офицер.

Военный аналитик Института внешней политики Роб Ли говорит, что даже с новой помощью США Россия "все равно будет иметь артиллерийское преимущество, просто не такое большое".

Зеленский в апреле заявил, что ВСУ могут выпустить всего один снаряд на 10 российских. Теперь пробел будет частично закрыт.

Директор Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что помощь США "достаточно сильна", чтобы остановить российский импульс. Но решает только одну проблему Украины. Перед Киевом есть еще один большой вызов – люди.

"Нехватка солдат может быть ключом к тому, как будет идти война в 2025-м", – говорит Роб Ли.

РФ способна мобилизовать 30 000 солдат ежемесячно, по оценкам США и Украины. Этого достаточно, чтобы покрыть ее огромные потери.

В этом месяце Зеленский подписал закон об усилении мобилизации, который должен помочь пополнить армию. Пакет от США позволит выиграть время для решения проблемы нехватки людей.