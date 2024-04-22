Палата представників США ухвалила пакет допомоги Україні майже на $61 млрд. 23 квітня його має схвалити Сенат і одразу підписати президент Джо Байден. Перший транш надійде зі складів США в Європі вже протягом кількох днів, обіцяють посадовці.

Передусім артилерійські снаряди та ракети для ППО. Вони допоможуть Україні стабілізувати фронт та більше захистити міста, але не переламають кардинально ситуації на фронті.

Що про це пишуть провідні західні медіа – огляд LIGA.net.

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The Washington Post: США завжди чинять правильно, спробувавши перед цим всі альтернативи

Останній законопроєкт про допомогу Україні США схвалили у грудні 2022 року, коли демократи контролювали обидві палати Конгресу.

З серпня 2023 року адміністрація Байдена дедалі більш наполегливо вимагала ще одного пакета. Зараз, майже через чотири місяці після того, як закінчилися практично всі постачання від США, Палата представників, яку контролюють республіканці, врешті схвалила допомогу.

Це підтверджує афоризм, який помилково приписують Вінстону Черчиллю: на Америку завжди можна розраховувати, що вчинить правильно – після того, як вичерпає всі альтернативи.

Тоді як спікер Палати представників Майк Джонсон витратив місяці, щоб протистояти пропутінському крилу своєї партії, ситуація на полі бою в Україні стала зловісною, пише оглядач Макс Бут у колонці для The Washington Post. Російські війська йдуть вперед. З початку року вони захопили 360 кв. км, зокрема — Авдіївку.

Наслідки російського удару по Дніпру 19 квітня. Одна з причин, чому ракети потрапляють в цілі – брак ракет-перехоплювачів ППО (Фото: EPA-EFE/ARTEM BAIDALA)

Зростають побоювання, що російський наступ, запланований на червень, може прорвати виснажені лінії фронту України. Директор ЦРУ Вільям Бернс попередив, що Україна може програти війну до кінця року без допомоги США. Тривога американської розвідки разом із нападом Ірану на Ізраїль спонукали Джонсона діяти.

Поки Україна слабшала, Росія міцніла. У жахливих свідченнях комітету збройних сил Палати представників 10 квітня головнокомандувач сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що попри втрату понад 2 000 танків і 315 000 солдатів російські війська відновлюються значно швидше, ніж припускали.

"Російська армія фактично на 15% більша, ніж була, коли вдерлася в Україну", – каже Каволі.

Останніми місяцями українці теж здобули важливі перемоги – відкрили Чорне море для експорту українського зерна та використали дрони, щоб вивести з ладу сьому частину нафтопереробних потужностей Росії.

Пентагон має розпочати екстрену допомогу, щойно Сенат схвалить, а Байден підпише її. Артилерійські снаряди й ракети ППО – найгостріші пріоритети, вважає оглядач. Це дозволить зупинити ерозію українських ліній оборони та підніме бойовий дух армії.

Україні бракує не лише боєприпасів. 200 000 українських солдатів протистоять на фронті приблизно 470 000 росіян. Багато хто воює від початку вторгнення. Чисельність Сил оборони скорочується через російську вогневу потужність і атаки в стилі "м’ясорубки".

Менше українців хочуть служити, ніж у перші дні війни. Зовсім не дивно, бо новобранці знають, що їх можуть відправити на фронт на невизначений термін. Україна потребує більше солдатів, щоб утримувати позиції та дозволити тим, хто на фронті, повертатися.

Навчання українських солдатів у Донецькій області, 15 березня 2024 року (Фото: EPA-EFE/Maria Senovilla)

Президент Зеленський підписав закон про мобілізацію, але для підготовки сотень тисяч солдатів потрібні місяці. Цей процес можна спростити, якщо Захід відправить інструкторів до України.

Законопроєкт Палати представників закликає адміністрацію надіслати ATACMS, які можуть завдати шкоди кримським базам. Байден давно мав зробити це, і важливо, щоб їх відправили з ракетами Taurus, які Німеччина досі не відправляла, киваючи на США. Штати мають дозволити українцям зруйнувати Керченський міст – важливий гвинтик у військових зусиллях Росії.

США слід піти на короткострокові ризики щодо власних оборонних потреб, щоб передати більше батарей Patriot, яких українці просять, аби захиститися від російських авіаударів. Якщо Штати не будуть використовувати власну авіацію для захисту України, як було в Ізраїлі, то це найменше, що можемо зробити.

Пакет допомоги США має надійти вчасно, щоб завадити краху України цього року. Але Києву та західним партнерам слід зробити більше, щоб вирвати перевагу в Росії та переконати її диктатора, що він не може виграти жорстоку війну. У майбутньому знадобиться ще більше допомоги. Сподіваюся, наступного разу Конгрес не ставитиме Україну на межу катастрофи, – підсумовує Макс Бут.

The Guardian: Як допомога США змінить війну в Україні

Європейські країни не поспішають реорганізувати ВПК на підтримку України. На відміну від США, де виробництвом снарядів займаються державні компанії, європейці покладаються на приватний сектор, і оформлення контрактів триває довше, пише The Guardian.

Побоювання, що зброї від СШA не буде, трохи прискорило європейців. Чехія ініціювала закупівлю снарядів у нейтральних країн. Перші 300 000 надійдуть в Україну вже у червні. Німеччина дасть ППО Patriot, а Нідерланди планують купити Patriot для України у тих, хто не бажає передавати їх напряму та безоплатно.

Однак Росія також збільшила витрати на оборону. Вони сягають вже до 7,5% від ВВП. Москва використовує грубі, але смертоносні баражувальні авіабомби, щоб зруйнувати лінію фронту, все більше дронів, і має перевагу в людях. "Допомога США може лише стабілізувати українську позицію на 2024 рік і розпочати підготовку до операцій у 2025 році", – каже Метью Севілл з RUSI.

The Financial Times: Україна змагається з часом

На Україну чекають важкі тижні в боротьбі за стримування Росії на полі бою, попри допомогу США, пише The Financial Times.

Допомога кардинально не змінить ситуацію на фронті. Головнокомандувач Олександр Сирський попередив, що ситуація "суттєво погіршилася" після захоплення Авдіївки в лютому.

Українські війська на передовій ледве тримаються під невпинними російськими атаками, на які не можуть відповісти тим же.

"Такий великий пакет допомоги може бути останнім цього року. Також є висока ймовірність, що всі наступні будуть значно меншими. Допомога, яку дають США, виграє нам і ЄС близько року додаткового часу", – анонімно каже виданню колишній український офіцер.

Військовий аналітик Інституту зовнішньої політики Роб Лі каже, що навіть з новою допомогою США Росія "все одно матиме артилерійську перевагу, просто не таку велику".

Зеленський у квітні заявив, що ЗСУ можуть випустити лише один снаряд на 10 російських. Тепер прогалину буде частково закрито.

Директор Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що допомога США "достатньо сильна", щоб зупинити російський імпульс. Але вирішує лише одну проблему України. Перед Києвом є ще один великий виклик – люди.

"Брак солдатів може бути ключем до того, як йтиме війна у 2025-му", – каже Роб Лі.

РФ здатна мобілізувати 30 000 солдатів щомісяця, за оцінками США та України. Цього достатньо, щоб покрити її величезні втрати.

Цього місяця Зеленський підписав закон про посилення мобілізації, який має допомогти поповнити армію. Пакет від США дозволить виграти певний час для розв'язання проблеми браку людей.