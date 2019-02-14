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14.02.2019, 19:42

"Порошенко должен проиграть". Интервью Саакашвили - за минуту

Михаил Саакашвили (фото - EPA)

О планах вернуться в Украину и надеждах на поражение Порошенко

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В интервью изданию Deutsche Welle экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих планах вернуться в Украину и Грузию, где его лишили гражданства; и о надеждах, что президент Петр Порошенко не будет переизбран. Журналист LIGA.net выбрал самое интересное из его ответов.

Порошенко - должен проиграть. "Я не верю в то, что у него высокий рейтинг и что у него есть большие шансы победить… У них, по моим данным, около $400 миллионов на сеть подкупа голосов. В Грузии в соотношении с количеством населения было еще больше. Но в отличие от Грузии, Украина – слишком большое государство. Там и у других партий тоже есть деньги… Если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, не из когорты Путина, - украинское государство просто прекратит свое существование".

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Потому что люди бегут из Грузии и Украины. "Нужно понимать, что Грузия находится в такой же ситуации, как Украина и Молдова… Мы практически потеряли треть населения с того момента, как я перестал быть президентом".

А я - вернусь. "Сегодня я хотел встретиться с этими людьми (на конгрессе – ред.), организовать структуру, и конечным последствием этого процесса должно стать возвращение и мое, и этих людей на территорию, освобожденную от олигархов".

Бороться с Россией будут. "Я болею за весь регион (Украина, Грузия, Молдова – ред.). У нас одинаковые вызовы и враги – олигархи. Да, есть путинская Россия, но она кормится тем, что олигархи убивают наш государственный строй. Путин говорит: посмотрите, это страны, которые не состоялись. Коррупция такая, что Россия на их фоне выглядит островком благополучия".

Хотя от России мы не отличаемся. "Нет у нас политики, нет свободных выборов, почти нет свободных медиа. И когда мы говорим, что мы отличаемся от путинской России, то извините: есть вещи, в которых мы совсем не отличаемся".

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Я сидел рядом с Путиным. "Я же сидел недалеко от него (Путина – ред.) на саммите НАТО в 2008 году, когда он говорил, что Украина – это не страна, а территория. И он не изменил своего мнения".

Не думаю, что Зеленский или Тимошенко будут Путину удобнее. "Для Путина любой президент, который будет пользоваться доверием украинцев и будет отстаивать существование Украины, будет неудобным. Для Путина удобный только хаос".

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специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: петр порошенко, владимир путин, михаил саакашвили
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