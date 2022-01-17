Порошенко летит в Украину. Цена свободы – 1 млрд грн. В чем его подозревают: пять фактов

Петр Порошенко сегодня возвращается в Киев из Польши – после месячного заграничного "турне". В 9:10 борт WizzAir приземлится в Жулянах, где его будут встречать сторонники Евросолидарности, местные и народные депутаты. И сегодня же должно состояться заседание Печерского суда, который определит ему меру пресечения.

Накануне в Варшаву вылетела группа народных депутатов от Евросолидарности. Они вернутся в Киев одним самолетом с Порошенко и будут сопровождать его на паспортном и таможенном контроле – на случай попытки задержания прямо в аэропорту Жуляны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будет полный самолет журналистов к тому же. Чем меньше у власти шансов для глупостей, тем лучше", – написал LIGA.net из Варшавы нардеп и бывший замглавы АП Порошенко Ростислав Павленко.

В партии опасаются, что Порошенко задержат прямо в аэропорту.

Адвокаты Порошенко утверждают, что у правоохранителей есть судебный ордер на принудительный привод в суд. Решение о задержании с целью привода принято с нарушениями – и по процедуре, и по сути, утверждает защитник политика Илья Новиков.

"Наихудший сценарий: самолет садится и Порошенко задерживают, не дав ему даже пройти паспортный контроль. При этом везут его не в суд, а вообще непонятно куда, – рассказывает Новиков LIGA.net. – Этот сценарий возможен. В качестве беспредела мы имеем его в виду тоже. И второй сценарий: Порошенко спускается по трапу из самолета, говорит: я прямо сейчас планирую ехать в суд, хотите – поехали со мной".

Один из озвученных в партии вариантов – чтобы не вести Порошенко через толпу сторонников, его могут доставить в суд вертолетом прямо с ВПП. "С точки зрения УПК и того, что он сам возвращается – бред", – говорит LIGA.net депутат Киевсовета Леонид Емец (ЕС).

По данным ZN.ua, этого не произойдет. Офис президента долго раздумывал, но согласовал решение Офиса генпрокурора не задерживать Порошенко в аэропорту: чтобы сорвать лидеру ЕС телекартинку с многотысячной поддержкой в момент задержания силовиками.

СПРАВКА. Задержать народного депутата не так просто, напоминает при обязательном участии самого народного депутата (в случае Порошенко это условие не выполнено).



Без разрешения судьи задержание нардепа возможно, только если его застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия или гибелью человека. Задержать народного депутата не так просто, напоминает LIGA.net адвокат практики безопасности бизнеса Juscutum Олег Гандзюк. Для этого нужно постановление, принятое следственным судьей по результатам рассмотрения ходатайства, согласованного генеральным прокурором. Рассмотрение такого ходатайства должно происходить(в случае Порошенко это условие не выполнено).Без разрешения судьи задержание нардепа возможно, только если его застали, связанного с применением насилия или гибелью человека.

Порошенко тоже уверен, что его не задержат. "Арестуют ли меня – говорю вам, что нет. Не потому, что я такой самоуверенный, но я не вижу оснований для этого. Если Зеленский пойдет на это, он навредит сам себе", – заявил он на пресс-конференции в Варшаве. Но он не исключает, что самолет, в котором он прилетит в Киев, посадят не в Жулянах.

В воскресенье неизвестные уже "минировали" киевский аэропорт – соратники Порошенко считают, что так власть "прощупывает" ситуацию. Если аэропорт опять "заминируют" в момент прилета Порошенко – борт обоснованно могут перенаправить на Борисполь или Гостомель.

"Минирование Жулян – репетиция", – уверен Емец.

В партии Евросолидарность не признаются, есть ли у Порошенко план Б – если самолет посадят не в Жулянах. Но известно, что его сторонники будут дежурить в аэропорту Львова – на случай форс-мажора и его прилета рейсом Polish Airlines в 13:30. "Сценариев куча. Исключать ничего нельзя, 100%", – объясняет меры предосторожности Емец.

"Мы находимся между двумя полюсами: беспредел с задержанием Порошенко или спокойная поездка в суд. Сегодня Порошенко еще хочет встретиться с генпрокурором – там есть что обсудить. Вот это общая канва. Мы готовы к любым сценариям", – говорит Новиков.

В чем подозревают пятого президента, чего хочет Офис генпрокурора и причем тут Медведчук: напоминаем, что известно о "деле Порошенко".

Факт 1. Порошенко подозревают в госизмене

Пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщает ГБР. По его версии, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, – в частности, с высшим руководством РФ, – и способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Следствие считает, что действия Порошенко подорвали энергобезопасность Украины в 2014-2015 годах, поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ, лишили возможности диверсификации источников поставок энергоресурсов и предоставили России более широкие возможности для подрывной деятельности против Украины.

Глава штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил, что дело "сфабриковано" по указанию лично президента Владимира Зеленского.

Защита Порошенко говорит, что подозрение состоит из 32 страниц (полный текст читайте тут), но первая половина – это "вода" об истории ООН и обретении независимости Украиной.

"И только на 17 странице впервые, без какой-либо ссылки на конкретику: следствием установлено, что не позже октября 2014 года Порошенко присоединился к группе заговорщиков, имевших задачей финансирование и поддержку террористических организаций", – напомнил Новиков. По его словам, уголь покупался не по приказу Порошенко и не фирмами Порошенко, а государственной компанией и за государственные средства, а решение принимал Кабмин.

Читайте также: СМИ показали полный текст подозрения Порошенко. Там также история создания ООН и ляп

Факт 2. По этому же делу проходит Медведчук

До Порошенко, 8 октября 2020 года, по делу о закупках угля в ОРДЛО подозрение объявили Медведчуку. Он под домашним арестом.

"При посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранителей, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии", – заявляли в СБУ.

По версии следствия, впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

В подтверждение СБУ и Офис генпрокурора обнародовали ряд аудиозаписей, которые якобы подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ:

Следствие утверждает, что при посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена Кузяры) на оккупированной территории были выбраны два неработающих угольных предприятия. Их руководителями назначили представителей группировок "Л/ДНР", им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку.

На этой схеме, по данным правоохранителей, пророссийских террористов было профинансировано на сумму более 200 млн грн.

В Госбюро расследований допускают проведение перекрестного допроса по "угольному делу" Порошенко и Медведчука, сообщила в пятницу советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Факт 3. Порошенко избежал получения повестки

Следователи пытались вручить Порошенко повестку о вызове 17 декабря, но он их проигнорировал и со словами "Поехали, твою мать!" - "уехал в неизвестном направлении". Видео попытки выложили в сеть:

В партии Евросолидарность отрицают, что Порошенко уклонился от повестки. По версии партийцев, он отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне" в Турцию и Польшу.

Но в ГБР утверждают, что пятый президент взял билет на самолет уже после того, как Порошенко пытались вручить повестку – вечером в 19:04. Следователи выяснили это, отправив запрос в авиакомпанию, услугами которой он воспользовался для вылета в Турцию. А значит, заявления адвокатов о "запланированном турне" не соответствуют действительности.

20 декабря днем к дому Порошенко приехала "делегация из прокуратуры" и оставила текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Оно подписано заместителем генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск специально, чтобы не подписывать подозрение.

"Для политического прокурора, которой является Венедиктова, это же колоссальный успех – подписать обоснованное подозрение экс-президенту. Почему же тогда она уклонилась от этой чести?" – напоминает Новиков.

12 января 2021 года в ГБР заявили, что Порошенко уклонился и от явки в суд, а это основание для избрания "самой строгой меры пресечения".

Факт 4. Имущество Порошенко арестовано. Но не все

6 января Печерский суд арестовал имущество пятого президента. В Офисе генпрокурора уточнили, что арест наложен по их ходатайству. Под арест попадает все имущество Порошенко, которое есть в госреестрах, в частности объекты недвижимости и корпоративные права.

Цель ареста – обеспечение возможной конфискации в случае признания судом вины Порошенко по статьям о госизмене и содействии террористической организации, говорят в Офисе генпрокурора.

В ГБР заверили, что решение суда не затрагивает интересы медиахолдинга "Вільні медіа", телеканалы Прямой и 5 канал могут работать без каких-либо ограничений.

По данным расследования Слідство.Інфо, Порошенко обезопасил себя от такого сценария: переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына Алексея. На Порошенко-младшего также переписали и принадлежавший пятому президенту аграрный бизнес.

Факт 5. Меру пресечения изберут сегодня. Прокуроры хотят ареста

Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения для Порошенко, сегодня на 11:00.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты пятого президента утверждают, что он приедет в суд на избрание меры пресечения: "Это даже не обсуждается".

Читайте также: Разбор | "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревают в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.