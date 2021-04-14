Портрет Алексея Данилова, обыски на ВДНХ, майнеры на АЭС. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Обыски на ВДНГ: СБУ и полиция пришли в офис и домой к главе Экспоцентр Украина

Киевская ВДНХ – это, безусловно, одна из точек изменений в стране. Десятилетиями там была разруха и мелкое "пилилово" чиновников, пока в 2015-ом туда не зашла новая команда Бахматова-Яковера.

С 2017-го развитием ВДНХ занимается Евгений Мушкин. Сказать, что Экспоцентр преобразился, – это ничего не сказать. Даже рассчитался с многомиллионными долгами, которые копились десятилетиями. Но... всему нормальному в этой стране приходит конец. Вчера полиция и СБУ провели одновременно обыски на ВДНХ и в квартире Мушкина. Что говорит это показательное маски-шоу любому нормальному человеку? Держи свое желание чинить это государство при себе, нормальной Украине и ментам-прокурорам явно не по дороге. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Фигура за спиной. Кто такой и чего хочет Алексей Данилов

За полтора года Алексей Данилов проделал путь от забытого бывшего мэра Луганска до нового политического тяжеловеса. С февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), в котором он выполняет функцию секретаря, переключился в турборежим и почти еженедельно выдает пакеты санкций против самых одиозных персонажей украинской политики.

Заседания Совбеза стали источником резонансных новостей, а сам Данилов – частым гостем телевизионных шоу.

Кто такой Данилов, как попал в обойму президента и какое место занимает на "кухне СНБО" – об этом портрет LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Techiia, Bitfury или H2: кто будет майнить Bitcoin на украинских атомных станциях

В Украине идет не публичная борьба за гигаваты и миллиарды на биткойнах. Сразу три проекта хотят майнить крипту на "фермах" при атомных электростанциях. Каждый проект обещает сделать из Украины вычислительный "центр Европы".

Но у каждого есть свои нюансы, которые могут дорого обойтись государству. Например, BitFury предлагает сделать из Энергоатома мегамайнера (и, соответственно, взять все риски), Techiia готова делить риски, но, по сути, хочет гарантию на дешевую электроэнергию. У кого больше шансов первым добежать до финиша и сколько на этом можно заработать – в разборе LIGA.net. Больше по ссылке.

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