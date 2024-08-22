Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетит Киев. Его визит состоится в канун Дня Независимости Украины – символически.

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Более месяца назад Моди побывал в Москве, – на следующий день после того, как россияне ударили ракетами и разрушили корпуса детской больницы Охматдет. Индия долго поддерживает тесные связи с Россией, в том числе закупает российскую нефть. Foreign Policy анализирует, какие мотивы могли побуждать индийского премьера приехать и в Украину.

Моди совершит не просто первый визит с начала войны. Это вообще первый визит лидера Индии в Украину от момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

LIGA.net кратко рассказывает причины, которые побуждают Моди ехать в Киев.

Объятия с Путиным после Охматдет

Еще 9 июля Моди обнимался с Путиным в Москве. 8 июля Россия нанесла смертоносные авиаудары по Украине, поразив самую большую детскую больницу и убив 29 человек.

Несмотря на то, что Моди упомянул об ударе и жертвах, эти слова не смогли отвлечь международную критику из-за поездки и объятий с Путиным. Особенно со стороны США.

Накануне визита Моди в Москву Россия ударила ракетой по детской больнице Охматдет в Киеве (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что связи Нью-Дели со Штатами не следует воспринимать как должное, и "ни одна война больше не далека".

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал более резко.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер величайшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в Москве", – сказал он.

Хотя Нью-Дели отмахнулся от критики, Министерство иностранных дел Индии не оставило это без внимания. Моди может считать, что пора наладить отношения с Украиной и Западом, считает Foreign Policy. Визит станет первым шагом к этой цели.

"Россия – шаткий партнер"

Возможно, Моди решил, что Москва больше не может вовремя продавать оружие Нью-Дели, продолжает издание. Индии сложно позволить себе жить с такой неопределенностью. Угроза Китая, основного врага страны, не уменьшается.

Даже если визит Моди огорчит Москву, Нью-Дели справится, потому что в нынешних обстоятельствах Россия показала себя довольно шатким партнером.

Стремясь обосновать июньскую поездку своего премьер-министра в Россию, индийские политики ссылались на заявленную приверженность страны "стратегической автономии". На практике это прикрытие, чтобы выгодно покупать российскую нефть со скидками для удовлетворения энергетических потребностей, пока мировые цены на черное золото высокие.

Во время войны такого масштаба, как в Украине, не может быть автономии. Чиновники Нью-Дели достаточно проницательны, чтобы понять, что терпение США по отношению к Индии может окончиться.

Еще одно важное осознание с опозданием озарило индийскую элиту: ее жаркие усилия удержать Российскую Федерацию от сближения с Китаем – бесполезны. Усиление дипломатической изоляции Москвы по мере затягивания войны означает, что у нее останется мало стратегических партнеров, кроме Пекина.

Какой сигнал Моди посылает Путину

На самом деле, Моди и Путин на встрече в июле мало чего достигли. Визит был великолепным – РФ даже наградила премьера Индии высшей гражданской наградой, орденом апостола Андрея Первозванного. Но в этом мало смысла.

В Москве Моде получил от Путина ордер Андрея Первозванного (Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY)

Несмотря на то, что Индия и Россия подписали девять соглашений, это по большей части пожелания, без реального веса. Возвращение домой без достижений разозлило индийских политиков.

Вряд ли встреча Моди с Зеленским приведет к существенным изменениям. В лучшем случае, Индия предложит Украине гуманитарную помощь. Но на глобальной арене такие символические жесты имеют важное значение – посылают весомые политические сигналы.

Премьер Моди и президент Зеленский на встрече G7 в Хиросиме, 21 мая 2023 года (Фото: EPA-EFE/JAPAN POOL JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY)

Визитом в Киев Моди хочет дать сигнал России, что их двусторонние связи нельзя воспринимать как должное. Учитывая попытки России улучшить отношения с другим противником Индии – Пакистаном и неспособность РФ поддерживать поставки оружия, Нью-Дели имеет все основания пересмотреть свою зависимость от Москвы.

Визит Моди не остановил Путина от атаки на Охматдет (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

По иронии, такой уход может показать настоящую автономию во внешней политике Индии.

С момента вступления в должность в 2014-м Моди сделал значительный личный вклад в дипломатию страны. Немногие индийские лидеры после экс-премьера Джавахарлала Неру были так вовлечены в дипломатию или так часто путешествовали, как Моди.

По-видимому, Моди решил, что может использовать свою харизму, чтобы помочь прекратить войну. В Киеве, вероятно, выдвинет себя как еще одного возможного посредника в войне, подчеркивая исторические связи с РФ и веру в эффективность личной дипломатии.

Учитывая неуступчивость России, эти попытки будут донкихотскими. США и Запад скептически относятся к способности Моди быть честным посредником, учитывая близость Индии с Россией. Но публичная готовность Нью-Дели к этой инициативе может означать отход от нейтралитета Индии в войне. Окажется ли визит в Украину лишь символическим, станет ясно через несколько недель или месяцев.