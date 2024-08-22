Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня відвідає Київ. Його візит відбудеться напередодні Дня Незалежності України - символічно.

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Понад місяць тому Моді побував у Москві, – на наступний день після того, як росіяни вдарили ракетами та зруйнували корпуси дитячої лікарні Охматдит. Індія тривалий час підтримує тісні зв’язки з Росією, серед іншого закуповує російську нафту. Foreign Policy аналізує, які мотиви могли спонукати індійського прем'єра приїхати і в Україну.

Моді здійснить не просто перший візит з початку війни. Це взагалі перший візит лідера Індії в Україну від встановлення дипломатичних відносин між країнами у 1992 році.

LIGA.net переповідає коротко причини, які спонукають Моді їхати у Київ.

Обійми з Путіним після Охматдиту

Ще 9 липня Моді обіймався з Путіним у Москві. 8 липня Росія завдала смертоносних авіаударів по Україні, уразивши найбільшу дитячу лікарню і вбивши 29 людей.

Попри те, що Моді згадав про удар і жертви, ці слова не змогли відвернути міжнародної критики через поїздку й обійми із Путіним. Особливо з боку США.

Напередодні візиту Моді в Москву, Росія вдарила ракетою по дитячій лікарні Охмадит у Києві (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Посол США в Індії Ерік Гарсетті заявив, що зв’язки Нью-Делі зі Штатами не слід сприймати як належне, і "жодна війна більше не є далекою".

Український президент Володимир Зеленський відреагував різкіше.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у Москві", – сказав він.

Хоча Нью-Делі відмахнувся від критики, Міністерство закордонних справ Індії не залишило цього поза увагою. Моді може вважати, що пора налагодити відносини з Україною та Заходом, вважає Foreign Policy. Візит стане першим кроком до цієї мети.

"Росія – хиткий партнер"

Можливо, Моді вирішив, що Москва більше не може вчасно продавати Нью-Делі зброю, продовжує видання. Індії складно дозволити собі жити з такою невизначеністю. Загроза з боку Китаю, основного ворога країни, не зменшується.

Навіть якщо візит Моді засмутить Москву, Нью-Делі впорається, бо за нинішніх обставин Росія показала себе досить хитким партнером.

Прагнучи обґрунтувати червневу поїздку свого прем'єр-міністра в Росію, індійські політики посилалися на заявлену прихильність країни до "стратегічної автономії". На практиці це прикриття, щоб вигідно купувати російську нафту зі знижками для задоволення енергетичних потреб, поки світові ціни на "чорне золото" високі.

Під час війни такого масштабу, як в Україні, не може бути автономії. Посадовці Нью-Делі досить проникливі, щоб зрозуміти, що терпіння США щодо Індії може увірватись.

Ще одне важливе усвідомлення із запізненням осяяло індійську еліту: її палкі зусилля утримати Російську Федерацію від зближення з Китаєм – марна справа. Посилення дипломатичної ізоляції Москви в міру затягування війни означає, що у неї залишиться мало стратегічних партнерів, окрім Пекіну.

Який сигнал Моді посилає Путіну

Насправді Моді й Путін на зустрічі в липні мало чого досягли. Візит був пишним – РФ навіть нагородила прем'єра Індії найвищою цивільною нагородою, орденом апостола Андрія Первозванного. Але в цьому мало сенсу.

У Москві Моді отримав від Путіна ордер Андрія Первозванного (Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY)

Попри те, що Індія та Росія підписали дев’ять угод, це здебільшого побажання без реальної ваги. Повернення додому без досягнень розлютило індійських політиків.

Навряд чи зустріч Моді із Зеленським призведе до істотних змін. У найкращому випадку Індія запропонує Україні гуманітарну допомогу. Але на глобальній арені такі символічні жести мають значення – посилають важливі політичні сигнали.

Прем’єр Моді та президент Зеленський на зустрічі G7 у Хіросімі, 21 травня 2023-го (Фото: EPA-EFE/JAPAN POOL JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY)

Візитом у Київ Моді хоче дати сигнал Росії, що їх двосторонні зв’язки не можна сприймати як належне. Враховуючи спроби Росії покращити відносини з іншим противником Індії – Пакистаном, і неспроможність РФ підтримувати постачання зброї, Нью-Делі має всі підстави переглянути свою залежність від Москви.

Візит Моді не зупинив Путіна від атаки на Охматдит (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

За іронією, такий відхід може показати справжню автономію у зовнішній політиці Індії.

З моменту вступу на посаду у 2014-му Моді зробив значний особистий вклад у дипломатію країни. Небагато індійських лідерів після експрем’єра Джавахарлала Неру були так залучені в дипломатію або так часто подорожували, як Моді.

Мабуть, Моді вирішив, що може використати свою харизму, щоб допомогти припинити війну. У Києві, ймовірно, висуне себе як ще одного можливого посередника у війні, підкреслюючи історичні зв’язки з РФ і віру в ефективність особистої дипломатії.

Враховуючи непоступливість Росії, ці спроби будуть донкіхотськими. США і Захід скептично ставляться до здатності Моді бути чесним посередником, враховуючи близькість Індії з Росією. Але публічна готовність Нью-Делі до цієї ​​ініціативи може означати відхід від нейтралітету Індії у війні. Чи виявиться візит в Україну лише символічним, стане зрозуміло за кілька тижнів або місяців.