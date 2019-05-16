После выборов Порошенко назначил уже 188 человек. Кто эти люди?

21 апреля Петр Порошенко разгромно проиграл президентские выборы. Но в оставшиеся несколько недель до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского он не терял времени. Уже 22 апреля Порошенко подписал указы о назначении 86 судей в различные суды. Всего же за следующие 24 дня президент подписал 57 указов, из которых "кадровые"(в которых он увольнял, награждал и назначал) - 42 указа. Суммарно получили должности 188 человек, из них 94% — судьи. Для объективности - "указная" активность Порошенко в последние три недели всего на 25-30% выше, чем средний показатель подписанных указов за его каденцию.

При чем Порошенко можно назвать скромным: другие президенты были еще активнее. В последние недели пребывания на посту больше всех указов приняли Кучма и Ющенко 175 и 179 соответственно, Кравчук - 75 указов, а наименьшее количество по очевидным причинам успел подписать Янукович - 33 указа.

Но к кадровым назначениям в последние дни всегда много внимания и вопросов, часто они рассцениваются как попытка уходящей администрации расставить лояльных людей и "застолбить територию". "Надо понимать, что люди, назначенные на различные посты во власти уходящей администрацией в последние недели работы, априори, получают меньше доверия как общества. Как они будут работать?", - задавался риторическим вопросом в интервью LIGA.net советник Владимира Зеленского Александр Данилюк.



LIGA.net разобралась, кто был назначен за последние 24 дня. Детальнее про каждого назначенного и уволенного можно прочитать, если кликнуть на изображение человека.

Уволены: Назначены: Недобросовестные, по версии Чесно Нет информации