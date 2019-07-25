Последний мажоритарщик: Сколько стоило стать депутатом летом 2019

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала отчет о том сколько кандидаты-мажоритарщики привлекли и потратили средств в ходе предвыборной кампании. Уже посчитаны 99,9% голосов и известны имена всех 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах. А это значит, что можно узнать о цене депутатства по “мажоритарке” в 2019-ом (отчет ЦИК промежуточный, документы подали 130 (65%) выигравших мажоритарщиков, а данные заканчиваются 12 июля, картина не полная, но по ним уже можно судить о тенденциях).

Скорее всего эти парламентские выборы были последними, в которых использовалась мажоритарная система и они без преувеличения оказались революционными: многие региональные олигархи, политики, красные директора оказались “смыты” новыми лицами. За абсолютным большинством победивших мажоритарщиков стоит бренд партии “Слуга Народа”. Возможно, за новыми депутатами не только бренд, но и большие финансовые ресурсы.

Если коротко - нет. Депутаты от Слуги потратили в среднем на кампанию на 30 000 меньше, чем самовыдвиженцы, и на 120 000 меньше кандидатов от Оппоплатформы. Деньги на этих выборах значили немного. Например, восемь бизнесменов-олигархов, которые не смогли победить на своих округах, и привлекли, и потратили в среднем на 54% больше, чем их конкуренты-победители.

LIGA.net внимательно изучила 130 отчтетов кандидатов-победителей и выбрала семь удивительных фактов о финансах мажоритарки.

1. Всего 266 людей профинансировали 199 кандидатов. Средний чек — 50 000 грн, а самое популярное пожертвование — 100 000 грн.

2. В среднем кандидаты за 49 дней кампании потратили почти 300 000 грн. В среднем самые дорогие по расходам мажоритаритарные округа находятся в Киеве (659 000), Ивано-Франковской области (605 000) и Черкасской области (588 000).

3. Экономные. За 9 дней до выборов трое кандидатов в депутаты не потратили на кампанию ни копейки. Юрий Камельчук, кандидат от Слуги по 124 округу, даже ничего не привлек (и соответственно ничего не потратил). То есть до 12 июля он ввел кампанию без средств, и даже их не привлекал (мы не исключаем, что кандидат успел собрать и потратить что-то после подачи промежуточного отчета). Александр Ковалев (самовыдвиженец, 51 округ, Донецкая область) и Виктория Гриб (Оппоблок, 105 округ, Луганская область) привлекли 30 000 и 10 000 гривень соответственно, но до 12 июля эти деньги им не понадобились.

4. 70% кандидатов-победителей вложили в кампанию собственные средства. Важный показатель веры в собственный проект, будь-то бизнес, будь-то карьера — инвестирование собственных средств. Семь из десяти кандидатов потратили личные средства. А 37% кандидатов проводили кампанию только за свои финансы. Средний чек “личных инвестиций” — почти 100 000 грн.

5. Именитые депутаты тратили больше. Например, владелец сомнительной репутации Антон Яценко, четвертый раз прошел в парламент. И для своей победы он не жалел средств: за 49 дней кампании он потратил более 3 млн гривень. Это самый большие траты. На втором месте еще один опытный нардеп — Николай Княжицкий (116 округ, Львовская область), который потратил на 4000 грн меньше.

Яценко и Княжицкий официально не вкладывали собственных средств: первого профинансировали жена (1,6 млн грн), сестра (1,4 млн) и тесть (0,9 млн). Княжицкому дала деньги компания ТОВ Новини-ТВ, конечным бенефициаром которой выступает его жена. Новини-ТВ зарегистрированы по тому же адресу, что ТОВ Еспресо-ТВ — телеканал, где Княжицкая владеет долей в 22,5%.

6. Пять доноров дали деньги двум и более кандидатам от Слуги Народа. Предприниматель Евгений Яремчук во время президентской кампании Владимира Зеленского был его доверенным лицом по 62 округу в Житомирской области. Во время парламентской гонки он также не остался в стороне. Яремчук помог финансово сразу трем победившим кандидатам: Игорю Герасименко, Дмитрию Костюку и Татьяне Грищенко (избирались по 62, 65 и 66 округам соответственно), вложив суммарно 580 000 грн. Костюку и Грищенко финансово помог еще один предприниматель из Житомира Сергей Иванкевич на 220 000 грн суммарно.

В Киеве большим меценатом оказался адвокат Митракса Кирилл Фесик. Он профинансировал двух кандидатов Слуги на общую сумму 894 000 грн: 298 000 он перечислил Артему Дубнову (213 округ) и 596 000 Марьяне Безуглой. Его партнер по адвокатскому объединению Митракс Дмитрий Сирко поддержал кандидата по 221 округу Анну Пуртову. Интересный нюанс: адвокаты перечисляли деньги кандидатам несколькими траншами, а именно по 149 000 грн.

Ограничение в 149 000 неслучайно. Такие переводы Фесика и Сирко не подлежат проверке финмониторинга согласно закону «О предупреждении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Троих кандидатов от Слуги народа по мажоритарным округам в Киеве финансировали именно по такой схеме. Дубнов привлек в собственный фонд 1,49 млн грн и «зашли» они 10 траншами по 149 000. Похожая история и у Безуглой и Пуртовой: первой перечислили девять раз по 149 000, а второй — восемь по 149 000 и 148 500.

К тому же, доноры у них одинаковые. Помимо Кирилла Фесика, Дубнова и Безуглу профинансировал Николай Сухомлин. Двох кандидатов, Дубнова и Пуртову, профинансировал предприниматель Вадим Визнюк.

7. Четыре компании давали деньги двум кандидатам в Кривом Роге. Экс-коллега Владимира Зеленского по Квартал-95 Юрий Корявченков, он же Юзик (33 округ) привлекал деньги в основном от юридических лиц: ТОВ КАР-ГІЛ (150 000 грн), ТОВ Растро КР (100 000 грн), фермерское хозяйство "Валівське" (90 000 грн) и ТОВ "Криворізький старт" (10 000 грн). Их доля составила 86% его избирательного фонда.

Последние две компании также согласились дать по 20 000 грн другому кандидату от СН по Кривому Рогу — Елене Криворучкиной (32 округ), что составило 50% ее избирательного фонда. ТОВ КАР-ГІЛ и ТОВ Растро КР дали 50 000 грн и 15 000 грн соответственно кандидату по 31 округу Владимиру Захарченко (65% его фонда).