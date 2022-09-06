Послы обрывают контакты. Зеленскому "подсунули новый скандал" – с НАБУ. Чем это грозит

Комитет Рады прошел скандальный законопроект об изменениях в закон о НАБУ. Его раскритиковали послы G7, оппозиция и антикоррупционные организации. Даже депутаты от Слуги народа в разговоре с LIGA.net признают: это неудачная идея, скорее всего, она провалится.

Проект позволяет "протащить" своего кандидата, не допустить ряд потенциальных участников к конкурсу или "взять на крючок" независимого директора Бюро, говорят его критики.

Конкурсная комиссия по главе НАБУ должна заработать уже 22 сентября. Выбрать директора Бюро нужно до конца года – чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии. Однако проектом власть посылает совсем другой сигнал. "И поддерживать нормальные отношения с партнерами при таких сигналах невозможно", – говорит LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Что произошло, как могут развиваться события вокруг НАБУ дальше и влиять на курс Украины в ЕС – в коротком разборе LIGA.net.

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БЫЛИ В СН? ВЫ НАМ ПОДХОДИТЕ – ЧТО НЕ ТАК С ПРОЕКТОМ

5 сентября Слуга народа провела через комитет Рады законопроект №7654. Его автор – депутат СН Андрей Клочко: он был фигурантом расследования Bihus.info о недвижимости матери на 14 млн грн.

СПРАВКА. Проект прошел через комитет по вопросам организации госвласти и регионального развития, который возглавляет Клочко, а не через профильный антикоррупционный, говорит



"Конечно, ситуация, в которой проект проходит через непрофильный комитет, причем прямо на заседании депутаты двух профильных комитетов жестко его критикуют – и его при этом не снимают с рассмотрения, неадекватна", – признает Проект прошел через комитет по вопросам организации госвласти и регионального развития, который возглавляет Клочко, а не через профильный антикоррупционный, говорит LIGA.net нардеп фракции Голос и замглавы антикоркомитета Ярослав Юрчишин "Конечно, ситуация, в которой проект проходит через непрофильный комитет, причем прямо на заседании депутаты двух профильных комитетов жестко его критикуют – и его при этом не снимают с рассмотрения, неадекватна", – признает LIGA.net Дмитрий Гурин, нардеп от СН и член комитета по организации госвласти.

Проект снижает требования к политической независимости директора НАБУ, отмечает Юрчишин. Раньше кандидатам, которые последние два года руководили партиями, запрещалось подаваться на должность директора. Теперь достаточно просто выйти из политического проекта перед конкурсом. А значит, любой представитель СН или ОПЗЖ может податься на конкурс и быть избранным, объясняет нардеп.

Зато тем, кто с момента введения военного положения суммарно провел за границей более 30 дней, комитет предлагает запретить участие в конкурсе. Это персональная норма, считает Юрчишин. Ее цель - не допустить к конкурсу экс-генпрокурора Руслана Рябошапку.

Собеседник LIGA.net в руководстве СН подтверждает: Банковая озвучивала своим депутатам, что ключевая цель законопроекта – чтобы на конкурс не прошли "всякие рябошапки", которых своим голосом могут поддержать международные эксперты комиссии.

"Но за этот год очень изменился контекст. Раньше мы получали максимум $2-3 млрд в год от МВФ, сейчас – $17 млрд. Поэтому мы должны идти навстречу в важных для США вопросах. Этот для США – самый чувствительный", – сказал собеседник.

Попытка изменить правила, когда уже начала работать комиссия по отбору директора НАБУ, очень опасна, объясняет LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Например, изменения могут затянуть конкурс, говорит Юрчишин. Они дают другим конкурсантам повод усомниться в его легитимности и обжаловать в ОАСК, который ранее успешно блокировал конкурс в САП.

Норма об увольнении за коррупционное админнарушение – ключевой риск, считает Щербан. Юрчишин называет ее миной "замедленного действия": ведь такой протокол выписывает ГБР или Нацполиция, и если суд подтверждает – директора можно увольнять.

"Для людей независимых, которые будут подаваться на конкурс, это сигнал: смотрите, договаривайтесь с нами в процессе, иначе вы все равно долго не пробудете на должности в НАБУ. Следует понимать, что это еще и политический сигнал", – объясняет Щербан.

Все заточено под цель: протолкнуть в директоры НАБУ политическую фигуру, считает юрист. Она не исключает, что такой фигурой может стать Сергей Ионушас – член СН, глава правоохранительного комитета.

Замглавы фракции СН и член антикоркомитета Галина Янченко говорит, что еще изучает проект, но убеждает LIGA.net: основная задача сейчас – унифицировать требования не только к НАБУ, но и САП, ГБР, НАПК.

"Из всех руководителей органов не назначен только один человек. Это директор НАБУ, – не согласна с ней даже коллега по фракции, глава антикоркомитета Анастасия Радина. - Соответственно, сейчас мы говорим о попытке вмешательства в конкурс на должность директора НАБУ", – заявила Радина на заседании комитета 5 сентября (видео).

Заместитель главы регионального комитета Александр Качура (фракция СН) от комментариев LIGA.net по этому вопросу отказался.

"ПОСЛЫ ОБРЫВАЮТ КОНТАКТЫ"

Проведение честного конкурса на должность главы НАБУ – одна из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС. Власть заявляла, что намерена выполнить их до конца года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

У Юрчишина большие сомнения, что Запад будет давать деньги в нужных объемах власти, "которая атакует независимые НАБУ и САП".

"Послы G7 уже заявили, что озабочены этим проектом. От Еврокомиссии следует ожидать такой же реакции. Иностранные партнеры воспринимают запуск НАБУ как большое достижение украинских реформ. И, я думаю, будут жестко реагировать на попытки изменить условия конкурса прямо перед его проведением", – говорит LIGA.net Дмитрий Гурин.

Идея действительно неудачная, признает собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуги народа: "Мы из-за нее рассоримся с послами. Они уже сейчас неформально обрывают все каналы".

"СЛУГИ САМИ НЕ СПРАВЯТСЯ". ЧТО БУДЕТ В ЗАЛЕ РАДЫ

Законопроект в первом чтении должны рассмотреть на ближайшем заседании Рады. Дедлайн принятия закона – 22 сентября, когда должна начать работать комиссия по избранию директора НАБУ, говорит LIGA.net собеседник в руководстве фракции.

Оппозиция будет требовать изменить законопроект и подготовила ряд существенных правок, заверяет Юрчишин.

Нет единства по проекту и в СН. До заявления послов G7 собеседник LIGA.net в руководстве фракции прогнозировал: на "морально-волевых" №7654 вытянет первое чтение со 150-170 голосами слуг, перед вторым будет много правок, заявлений и звонков партнеров.

"Но после заявления послов G7 прогноз ухудшается до 180-ти голосов. И это не о Слуге народа, а обо всем парламенте в целом", – говорит топ-слуга народа.

Не верит, что законопроект примут, и нардеп от Слуги народа Гурин: "Лично я не понимаю, кто и зачем подсовывает президенту этот скандал".

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