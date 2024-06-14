Все, кто был в 20-метровой зоне, либо тяжело пострадали, либо погибли, показывает LIGA.net разрушенный цех харьковской типографии "Фактор-Друк" директор по производству Андрей Каланчук. Сюда 23 мая Россия нанесла три удара ракетами С-300.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

За 20 секунд до прилета мужчина вышел из эпицентра взрыва. Семь его коллег погибли, более 20 человек – пострадали.

Фактор-Друк – одна из крупнейших в Украине типографий, которая производила учебники для школ. Только их доля на рынке – 40%.

В Харькове печатают наибольшее количество украинских учебников – до 70%, рассказывает LIGA.net один из представителей другой крупной харьковской типографии. На производстве как раз завершают печать учебника культуры, который пойдет в украинские школы.

А те книги, которые готовили в Факторе, в этом году в школы не пойдут. И заменить этот процесс никто не сможет, говорят на производстве.

LIGA.net побывала на двух типографиях Харькова, выпускающих учебники. Как выживает этот бизнес и как Россия его уничтожает.

"Под завалами услышал крики женщины". Как Россия разрушила Фактор-Друк

"У меня на руке ожог, это когда я вытаскивал девушку из-под завалов, – рассказывает LIGA.net директор по производству типографии "Фактор-Друк" Андрей Каланчук. Он был в цехе, в который россияне в 10:27 утра попали ракетой С-300. В тот день по производству ударили трижды: основной удар пришелся на само здание, два – рядом.

Разрушенный цех типографии "Фактор-Друк" (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Первая же ракета попала по основному цеху по производству книг и по работавшим там людям. Последствия атаки разбирают до сих пор – в помещении цеха отсутствует часть стены. На полу – обгоревшие книги. В бумаге, из которой их изготавливают, – остатки обломков ракеты.

Разрушенный цех типографии "Фактор-Друк" (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Одна из балок, которая держала крышу, согнулась от взрыва. Именно туда и попала ракета, считают работники Фактор-Друк. От находившейся здесь девушки не осталось ничего, говорит Андрей.

"Здесь все побито шрапнелью, – показывает мужчина разрушенный цех. – Все, кто был в 20-метровой зоне, либо тяжело пострадали, либо погибли".

Россияне разрушили самый главный цех типографии. Без него невозможно издавать книги. До полномасштабной войны Фактор выпускал до 1 млн экземпляров в месяц, с 2022-го – 500 000.

"За 20 секунд до взрыва мы с коллегой вышли с территории поражения. Здесь почти повсюду были люди. Я помню две картины перед глазами. Первая – мой коллега, который присел и закрыл уши руками. Я не успел сесть. Дальше начал падать потолок", – вспоминает Андрей.

Его коллега, руководитель участка Павел Сирота, помогал спасать людей. Говорит: секунд 15 после взрыва был в ступоре.

Часть книги среди обгоревших остатков (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

"Потом пришло осознание, что это прилет и нужно выбираться из кабинета, – продолжает он. – Пришлось выбивать дверь. Начался пожар, дым и пыль вокруг. Осознание пришло позже – звон в голове, замедленные мысли. Самое ужасное – видеть раненых коллег".

Мужчины сразу побежали в цех, где до взрыва работали люди. Им навстречу вышли три женщины – полностью в крови.

"Видел у них кости на руках, кожа просто висела, – говорит Андрей. – Одна девушка тянула за собой другую. Вокруг было темно и падала пыль и крыша".

На стенах помещения, где и оказывалась первая помощь пострадавшим, все еще остаются следы крови. Двоих женщин пришлось вытаскивать из-под завалов, рассказывает директор по производству.

Пострадали в результате ударов более 20 человек: у них обломочные ранения и контузии. У одной женщины повреждена вся часть тела, которая была ближе к стене. Семь работников погибли.

"Один из мужчин, Роман, не должен был здесь находиться, – добавляет Андрей. – Он пришел, чтобы взять оборудование. Именно на том стеллаже, рядом с которым он сидел, видны две дыры от обломков. Шансов не было".

Это одно из двух тел, которые узнали по лицам. Все остальные – сгорели.

Разрушенные стены и оборудование типографии. Россия убила семь работников (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Потери для производства очень велики, говорит Павел: "В этом цехе происходит сбор книг. Здесь были основные процессы".

Читайте также Как уничтожение Фактор-Друк повлияло на участие издателей в Книжном Арсенале

Переплетный цех предприятия занимает площадь 4000 квадратных метров, 1000 из них полностью уничтожена. В результате атаки сгорело оборудование на 5-6 млн евро. Около трети учебников, производившихся в Фактор-Друк, тоже уничтожены, добавляет Павел.

Книги, сгоревшие в пожаре, лежат под ногами (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Владелец группы полиграфических компаний Сергей Политучий заявил, что после российского удара по Фактор-Друк полиграфическая мощность Украины может сократиться по меньшей мере на 40%.

70% учебников – из Харькова. Что будет с учебой в школах

В Харькове находятся одни из самых больших в Украине типографий: "Фактор-Друк", которую разрушила Россия, "Юнисофт" и "Глобус". Они производят, в том числе, и учебники для школ. Издательство "Ранок", которое печатает детские и школьные книги, также расположено здесь.

"То, что мы не сделаем в этом году, не пойдет в школу, – говорит LIGA.net директор по производству Фактора. – И этот объем не смогут покрыть другие предприятия".

Новое оборудование может обойтись в несколько миллионов евро. Однако цифры еще не точны, а возобновить производство – процесс не скорый.

Так сейчас выглядит типография, производившая учебники для украинских школ (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Фактор производил до 40% школьных учебников. Президент холдинга Сергей Политучий заявил, что украинские школы почувствуют нехватку учебной литературы, а рынок книгоиздания уменьшится.

LIGA.net направила запрос в Министерство образования по вопросу, как планируют компенсировать потери, однако ответа еще не получила.

Читайте также Что почитать в июне | 35 книг от украинских издательств

Это проблема, что большие типографии находятся в Харькове, ведь это значит находиться в постоянной опасности, говорит представитель одной из них Михаил. Из-за вопросов безопасности он просит не раскрывать название производства.

Процесс производства книг на одной из харьковских типографий (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

"До 80% всех книг в Украине производятся в Харькове, – добавляет он. – Около 70% украинских учебников также выпускают здесь".

Читайте также Что почитать в июне | 35 книг от украинских издательств

"Над релокацией думали, – говорит мужчина. – Но это непросто. Нам нужны специалисты. Чтобы научить человека работать на полиграфическом оборудовании, нужно много времени. Найти их "где-то" невозможно, вывезти их и их семьи – очень сложно. Хотя риски мы понимаем".

Поэтому у окон положили мешки с песком, чтобы в случае пожара быстрее потушить его, и оборудовали убежище для работников.

Когда началась полномасштабная война, несколько месяцев эта типография не работала. А потом поняли, что все это надолго, говорит Михаил: "И начали обзванивать тех, с кем работали, и планировать работу. В июне начали принимать новые заказы".

"В 2022 году все знали: в 22:00 каждый вечер снова будет обстрел, – вспоминает представитель типографии. – Мы их дождались и легли спать. А утром на работу. Так было достаточно долгое время, и сейчас снова такая тенденция возвращается".

За это время в Харькове адаптировались к таким условиям.

"Говорим своим сотрудникам, что у нас здесь есть генераторы и вода, – объясняет Михаил. – Можно зарядить устройства и принять душ".

Одна из работниц типографии собирает книги (фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Однако главной проблемой для производства все равно остается нехватка специалистов, уезжающих из Харькова от войны.

Люди продолжают читать и переходят на украинский

"Страшно работать, и жить здесь вообще страшно", – признается LIGA.net Татьяна, работница одной из типографий. После удара России по Фактор-Друк на ее производстве заклеили окна специальной пленкой, которая должна немного удержать обломки стекла, и дополнительно закрыли их фанерой. А все рабочие места отодвинули подальше от окон.

"У нас здесь во время тревоги обязательно ходить в укрытие", – рассказывает Михаил.

Заказов много, а людей мало, продолжает представитель типографии. Бронирования для полиграфических предприятий и издателей нет. Этот вопрос начали поднимать всего пару месяцев назад.

В Харькове находятся крупнейшие украинские типографии (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

"Около 15-20% наших специалистов уехали за границу или ушли в армию с начала полномасштабной войны. Это много людей, а заменить их сложно", – говорит Михаил.

Печатный бизнес в Харькове адаптируется под условия войны с 2022 года (Фото: Yakiv Liashenko/LIGA.net)

Другая большая проблема – электроэнергия. Печать книг требует ее много, поэтому без света было тяжело. Чтобы хотя бы частично разрешить ситуацию, купили два генератора, но они покрывают 70% производства.

Впрочем, война не отняла у людей желание читать. Тенденция по тиражам в типографии Михаила выросла. Если раньше печатали по 1000–1500 коммерческих экземпляров, то сейчас 10 000 –15 000. Но уменьшилась доля детских книг.

"У нас исчезла продукция страны-агрессора, а спрос остался, – говорит Михаил. – Люди продолжают читать, и они переходят на украинский язык. Рынок жив. Несмотря на войну и постоянную опасность".