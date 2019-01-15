PR-кино "5 дней с Кононенко" за минуту: новое о друге Порошенко

12 января в эфире телеканала Прямой вышел почти часовой документальный фильм "5 дней с Кононенко", который снял генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов. В фильме Голованов вместе с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко открывает детский сад и спортивную площадку, посещает приемную депутата в Киевской области и воинскую часть, где тот служил вместе с Петром Порошенко. Фильм носит откровенно комплиментарный характер. "Игорь Кононенко – непростой и сложный человек. Но кто из нас подарок?", - резюмирует Голованов.

Автор фильма удивлен его появлением в эфире Прямого - канала-конкурента. "После итогового монтажа из фильма получилось сладкое рекламное творение", - написал он в Facebook. По словам генпродюсера NewsOne, фильм снимал сторонний продакшн, а самого Голованова заверили, что это проект для YouTube и региональных каналов.

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Журналист LIGA.net посмотрел "сладкое рекламное творение" и смог найти в нем девять относительно свежих фактов о Кононенко, достойных внимания.

О дружбе с Порошенко. Кононенко познакомился с действующим президентом во время службы в армии под Киевом: "У нас в батальоне обеспечения было большая агрессивная группировка россиян, а вторая четверть – азербайджанцы. И в нашем призыве было трое киевлян (среди них – Порошенко). Естественно, мы держались вместе". Говорит, что с армейских времен сохранилось несколько интересных фотографий, однако опубликовать их намерен разве что в мемуарах.

Фотография Петра Порошенко времен службы в армии (скриншот из фильма "5 дней с Кононенко")

Об отравлении ртутью. В январе 2017 года стало известно, что нардепа отравили ртутью. Поскольку в Украине нет соответствующего оборудования, ртуть в организме Кононенко была обнаружена за границей "наполовину случайно". Нардеп был в командировке, не очень хорошо себя чувствовал и решил показаться врачам. Доктор сказал, что занятия спортом очень помогли Кононенко при отравлении: "Еще не зная об отравлении я продолжал ходить в зал и заниматься спортом, тем самым стимулировал обмен веществ и выведение ртути". Теперь Кононенко старается три раза в неделю заниматься кроссфитом.

О семье. С женой Лилией в браке 30 лет. Познакомились во время учебы в Киевском автомобильно-дорожном институте (сейчас – Национальный транспортный университет). Жена говорит, что в Кононенко ее покорила улыбка.

Игорь Кононенко с женой Лилией (скриншот из фильма "5 дней с Кононенко")

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Сын получил высшее образование в КНУ имени Тараса Шевченко, а дочери учились за границей. Сейчас дети живут в Украине, уверяет Кононенко. При этом не хочет, что его сын стал депутатом. Но если дети захотят, то он не сможет сказать "нет".

Почему решил стать нардепом. В 2014 году Кононенко никто особо не спрашивал и, по его словам, невозможно было отказать. "Если помните события конца 2014 года - прорыв на Мариуполь и тот же Иловайск. Реально страна была в опасности". До этого Кононенко не собирался в политику, поскольку в бизнесе ему намного комфортнее. Понял, что из-за событий в стране может потерять не только бизнес, но и страну.

Хочет показать "как надо работать". Еще в 2015 году фракция БПП решила, что депутаты-списочники (к которым относится Кононенко) должны быть по их желанию закреплены за одномандатными округами, которые не представлены в Раде депутатами от БПП. "Методом исключения я определился с Обуховским и Васильковским районами Киевской области", - отметил нардеп. Кононенко хочет показать коллегам-мажоритарщикам "как надо работать на округе". При этом нардеп не ответил, будет ли он баллотироваться в этом округе на выборах 2019 года.

О портрете Порошенко и "вредном" Януковиче. В приемной Кононенко в Обухове висит фотопортрет президента. Нардеп считает это обязательным атрибутом для подобного рода помещений. В этой связи вспомнил и президента-беглеца Виктора Януковича: "Большего вреда, чем Янукович, никто не нанес институту президента как атрибуту государства".

Кононенко смотрит на портрет Порошенко (скриншот из фильма "5 дней с Кононенко")

Считает себя жестким. На сегодняшний день амбиций возглавить Кабинет министров у Кононенко нет: "Руководитель правительства – это всегда политический компромисс… Я достаточно жесткий менеджер, поэтому прекрасно понимаю, что жесткие действия, а я иначе не умею, очень многим не понравятся".

О государственном устройстве. Соратнику Порошенко импонирует американская модель – сильная президентская республика.

Парламент может изменить Конституцию. По словам Кононенко, административная децентрализация на сегодняшний день затормозилась в связи с тем, что парламент не голосует в целом проект изменений в Основной закон, заменящий, в частности, губернаторов на префектов. "Я не хочу раскрывать до конца внутреннюю кухню и секреты. Но на сегодняшний день есть предложения, которые позволят найти компромиссный вариант относительно оккупированных территорий и все-таки внести изменения, собрав 300 голосов этой каденции и проголосовать", - заявил нардеп.