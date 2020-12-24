Правила бизнеса Конотопского, поддержка Зеленского падает. Что надо знать утром

В конце ТАКОГО года нам в редакции не захотелось подводить итоги и перечислять 101 неприятность, свалившуюся на человечество. Захотелось рассказать о людях, которые несмотря на 101 препятствие сделали что-то выдающееся в этом году, что-то вдохновившее нас. Рубрику назвали просто и скромно – Герои года. Одним из бизнесменов, который нас вдохновлял в течении года, был основатель компании Ajax Systems. Да да, те самые, что строят второй завод по производству электроники в Киеве и продают, сделанную в Украине продукцию, в 120 стран мира. Как у Конотопского получается делать в Украине то, о чем другие даже боятся мечтать.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Поддержка Зеленского продолжает снижаться, выросли рейтинги Гройсмана и Разумкова – опрос

Рейтинг Владимира Зеленского – 26% (данные группы Рейтинг за декабрь). С чем связано стремительное падение президента – вопрос широкий. Но интересный.

Если коротко, то президент Зеленский за год не стал своим ни для избирателя "за Россию", ни для избирателя "за Запад". И потому резко потерял поддержку на крайнем Западе и на крайнем Востоке. Но смог задержаться в центре. И это интересно. Тут он медленнее всего теряет баллы.

Эта особенность во многом совпадает со стилем управления Зеленского. Он пытается пройти между всеми. Понравиться всем, но так, чтобы не перейти красных линий.

Самых фанатичных сторонников разных идей это сразу отпугнуло – "не наш". Аполитичных – позволю себе такое определение – которые в массе своей пришли на последние президентские выборы, – те остались при своем мнении – "наш".

В Фейсбуке в принципе может показаться, что все против Зеленского. Даже если заглянуть в соседний бабл, где ждут Путина – там тоже критикуют Зеленского. Но загляните в Инстаграм, где простой народ.

Вопрос в том, как долго Зеленский еще сможет стоять в центре, пока его не сменят Гройсман, Разумков или кто-то новый в центре Украины.

Лично мне выглядит так, что следующий президент будет из центральных областей или с юга, потому что оба главных представителя с Востока и с Запада сражаются за первенство в антирейтингах и сильны только в своих нишах.

А Зеленский? Зеленский все чаще выбирает апплодисменты. Хотя для страны лучшим выбором были бы реформы. Ведь президента в любом случае будут хейтить – что бы он ни делал. Какой бы путь ни выбирал.

Но лучше пусть хейтят за реформы, как с рынком земли. Реформы – это след в истории. Движение страны. Хочется верить, что слуга народа еще способен на них. Способен сделать что-то правильное для будущего государства.

А не только покрывать типов вроде Татарова. Потому что в этом случае звездный час слуг народа, значит, кончился в 2020-м. Значит, дальше только то, что делал поздний Петр Порошенко.

Ранний Порошенко руками своей партии и Нарфронта создал НАБУ и всю антикоррупционную вертикаль. Поздний – всячески эту же вертикаль саботировал, когда она пришла за друзьями.

Золотым периодом пятого президента остались первые два года. У Зеленского, предчувствую, максимально эффективным останется только первый. Но инструменты сделать 2021 эффективным – все еще у него в руках. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. США доплатят разницу цены оборудования для 5G, если Украина откажется от Huawei

США продолжают показательную порку Huawei – компании, которую подозревают в мошенничестве и краже технологий. США предлагают Украине компенсировать разницу в стоимости оборудования – лишь бы не Huawei. Интересная инициатива, но для гарантии успеха ее адресатом скорее должны быть телекоммуникационные компании, а не госорганы. Ведь именно они заказывают и используют китайские технологии в работе. Геополитика всегда играла важную роль в нефтегазовой и оружейной сфере. Сейчас мы наблюдаем, как она проникает в мир технологий. Украине рано или поздно придется принять решение: с кем "дружить". И извлечь из него максимальную пользу. Больше по ссылке.