Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 16:23

"Право на владу". VoxCheck утверждений команды Зеленского

Фото - скриншот видео

18 апреля в эфире 1+1 Владимир Зеленский представил команду своих экспертов. Vox Ukraine проверили их утверждения (укр.).

Реклама
Реклама

Чи не найголовнішою претензією суспільства до кандидата в президенти Володимира Зеленського довгий час залишалася непублічна команда. Всі хотіли знати, з ким потенційний президент прийде до влади.  За три дні до другого туру виборів в ефірі телепередачі Право на владу Володимир Зеленський нарешті представив свою команду експертів, які спробували коротко розповісти про своє бачення ключових напрямків розвитку країни.

Фактологічних тверджень у їхніх словах було не надто багато, адже переважно вони говорили про бачення та плани. Та все ж VoxCheck знайшов у їхніх словах фактаж. Чи була там правда, читайте в нашому матеріалі.

Реклама

Руслан Рябошапка, 15:38 - 15:46

Маніпуляція. "Той президент, який іде сьогодні, він завершує свою каденцію президентом найбільш корумпованої країни в Європі, ну можливо за винятком Російської Федерації."

Пояснення: в останньому Рейтингу сприйняття корупції від Transparency International (за 2018 рік) Україна знаходиться на 120 місці. Серед країн хоча б частково розташованих у Європі – позаду лише Росія. Але насправді за каденцію Порошенка Україна посилила свої позиції в рейтингу. У 2012 році, наприклад, позиція України була гірша – 144 місці. Тоді попереду була навіть Росія.

Михайло Федоров, 21:15 - 21:29

Неправда. "Все вы знаете, что такое ID-карты. И вы знаете, что для того, чтобы иногда их использовать, необходимо носить с собой непонятный документ для того, чтобы подтвердить, что у тебя есть эта ID-карта.”

Пояснення: ID-карта дійсна і без цього документу. В цитаті йдеться про виписку про місце реєстрації проживання, і вона може стати в нагоді, якщо в якійсь установі немає приладу для зчитування інформації з карти, а підтвердити місце проживання потрібно.

Читайте также
Порошенко - Данилюку: Вы допустили конфликт интересов 15.04.2019Вместо Зеленского на дебаты с Порошенко на ICTV придет советник 15.04.2019"Собачьи бои": у Зеленского ответили на вызов Порошенко на дебаты 02.04.2019

Євген Комаровський, 28:04 - 28:08

Правда. "100 тыс жителей страны заболели корью."

Пояснення: З 2017 року на кір захворіло 99 тисяч людей: 2017 - 4788 осіб, 2018 - 54 тис осіб, 2019 - 40 тис. осіб.  

Неправда (28:10 - 28:19).  "37 лет назад, когда я учился на 6 курсе мединститута, мне не могли показать больного корью."

Пояснення: Хоча ми не можемо перевірити що саме бачив спікер, але в СРСР у 1980-х за рік фіксувалося до 250 тисяч випадків захворювання на кір.

Реклама

Володимир Зеленський, 31:30 - 31:33

Перебільшення. "Просто 9 млн украинцев уехали..."

Пояснення: Точних даних про кількість українців, які виїхали за кордон назавжди - немає. За статистикою ООН та Світового банку, у 2017 року за межами України проживало 5,9 млн українців. Але за їхньою методологією до цього показника включаються не лише ті, хто виїхав з незалежної України, а й ті, хто тут народився ще за радянських часів і після розпаду СРСР 1991 року лишився жити в інших пострадянських країнах.

Схожий підхід у Міжнародної організації міграції. За її даними, з початку ХХ століття з України виїхало 8 млн людей. Організація все ще вважає таких людей українськими мігрантами.

Таким чином, можна говорити про від 5 до 8 млн українців, які народилися в Україні, але живуть в інших країнах. Отже, навіть якщо враховувати найбільш широке визначення емігранта, таких людей не 9 млн осіб, а менше.

Олександр Данилюк, 42:41 - 42:45

Правда. "Саме цей суд (той що прийняв рішення щодо незаконності націоналізації Приватбанку - ред.) приймав рішення щодо поновлення Насірова."

Пояснення: Обидва рішення ухвалив Окружний адміністративний суд м. Києва.

Автор: Максим Скубенко, редактор VoxCheck

Текст публікується на правах інформаційного партнерства LIGA.net та VoxUkraine

Отправить:
Распечатать:
Теги: доктор Комаровский, Александр Данилюк, VoxCheck, руслан рябошапка, Зеленский Владимир, команда зеленского
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Бизнесмен Зеленский VS бизнесмен Порошенко: как они заработали миллионы
Политика Бизнесмен Зеленский VS бизнесмен Порошенко: как они заработали миллионы
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 