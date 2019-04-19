"Право на владу". VoxCheck утверждений команды Зеленского

Чи не найголовнішою претензією суспільства до кандидата в президенти Володимира Зеленського довгий час залишалася непублічна команда. Всі хотіли знати, з ким потенційний президент прийде до влади. За три дні до другого туру виборів в ефірі телепередачі Право на владу Володимир Зеленський нарешті представив свою команду експертів, які спробували коротко розповісти про своє бачення ключових напрямків розвитку країни.



Фактологічних тверджень у їхніх словах було не надто багато, адже переважно вони говорили про бачення та плани. Та все ж VoxCheck знайшов у їхніх словах фактаж. Чи була там правда, читайте в нашому матеріалі.

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Маніпуляція. "Той президент, який іде сьогодні, він завершує свою каденцію президентом найбільш корумпованої країни в Європі, ну можливо за винятком Російської Федерації."

Пояснення: в останньому Рейтингу сприйняття корупції від Transparency International (за 2018 рік) Україна знаходиться на 120 місці. Серед країн хоча б частково розташованих у Європі – позаду лише Росія. Але насправді за каденцію Порошенка Україна посилила свої позиції в рейтингу. У 2012 році, наприклад, позиція України була гірша – 144 місці. Тоді попереду була навіть Росія.

Михайло Федоров, 21:15 - 21:29

Неправда. "Все вы знаете, что такое ID-карты. И вы знаете, что для того, чтобы иногда их использовать, необходимо носить с собой непонятный документ для того, чтобы подтвердить, что у тебя есть эта ID-карта.”

Пояснення: ID-карта дійсна і без цього документу. В цитаті йдеться про виписку про місце реєстрації проживання, і вона може стати в нагоді, якщо в якійсь установі немає приладу для зчитування інформації з карти, а підтвердити місце проживання потрібно.

Правда. "100 тыс жителей страны заболели корью."

Пояснення: З 2017 року на кір захворіло 99 тисяч людей: 2017 - 4788 осіб, 2018 - 54 тис осіб, 2019 - 40 тис. осіб.

Неправда (28:10 - 28:19). "37 лет назад, когда я учился на 6 курсе мединститута, мне не могли показать больного корью."

Пояснення: Хоча ми не можемо перевірити що саме бачив спікер, але в СРСР у 1980-х за рік фіксувалося до 250 тисяч випадків захворювання на кір.

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Перебільшення. "Просто 9 млн украинцев уехали..."

Пояснення: Точних даних про кількість українців, які виїхали за кордон назавжди - немає. За статистикою ООН та Світового банку, у 2017 року за межами України проживало 5,9 млн українців. Але за їхньою методологією до цього показника включаються не лише ті, хто виїхав з незалежної України, а й ті, хто тут народився ще за радянських часів і після розпаду СРСР 1991 року лишився жити в інших пострадянських країнах.

Схожий підхід у Міжнародної організації міграції. За її даними, з початку ХХ століття з України виїхало 8 млн людей. Організація все ще вважає таких людей українськими мігрантами.

Таким чином, можна говорити про від 5 до 8 млн українців, які народилися в Україні, але живуть в інших країнах. Отже, навіть якщо враховувати найбільш широке визначення емігранта, таких людей не 9 млн осіб, а менше.

Правда. "Саме цей суд (той що прийняв рішення щодо незаконності націоналізації Приватбанку - ред.) приймав рішення щодо поновлення Насірова."

Пояснення: Обидва рішення ухвалив Окружний адміністративний суд м. Києва.

Автор: Максим Скубенко, редактор VoxCheck





Текст публікується на правах інформаційного партнерства LIGA.net та VoxUkraine