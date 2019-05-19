"Прекратите это! Прямо сейчас". Статья Горбулина - за минуту

Один из лучших аналитиков Украины Владимир Горбулин написал большую статью для газеты Факты. И, среди прочего, обратился в ней к лагерям Владимира Зеленского и Петра Порошенко: "Я хотел бы обратиться к обеим группам: прекратите! Вот просто здесь и сейчас! Ненависть, злость, злорадство должны уступить место конструктивной оппозиции для нового президента". Как Петр Порошенко проиграл выборы, а Владимир Зеленский их выиграл, какие вызовы стоят перед страной и почему в первую очередь нам надо прекратить противостояние 25% и 75%: вся статья – за несколько минут.

ПЕТР ПОРОШЕНКО. ОШИБКИ И УРОКИ

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Президент - всегда козел отпущения. "Наших сограждан мало беспокоят вопросы... полномочий. Президент - это точка проецирования негатива за все, что происходит в жизни. Конкретного человека ненавидеть и винить в своих неудачах гораздо проще, чем абстрактные обстоятельства, или, не дай боже, реально оценить свои усилия".

Порошенко стал жертвой характера. "Умный, энергичный, способный быстро ориентироваться в сложных ситуациях, в управленческих вопросах он часто проявлял… недопустимую с профессиональной точки зрения черту - доверять "своим"... Друзья, бывшие коллеги, знакомые, подчиненные по Рошен стали кузницей кадров".

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И своей страсти к постоянному контролю. "Он часто впадал в микроменеджмент... Ему явно тяжело дается делегирование - он хочет быть в курсе любых производственных мелочей. Возможно, без этого нельзя построить крупную бизнес-империю почти с нуля, но руководить государством так не получится".

Окружение усадило его в теплую ванну. "Любой шаг и решение славословились... Критика рассматривалась с большим подозрением. Сложно сказать, насколько Порошенко сам поспособствовал созданию такой ситуации".

Результат закономерен. "Явная утрата контакта с ожиданиями более широких масс граждан. Эти желания и настроения отбрасывались как незначительные или инспирированные (политическими оппонентами, врагами, несознательными гражданами)… Вместо того чтобы с ними работать, были выбраны несколько приоритетов, которые имеют важное стратегическое значение, но в итоге сыграли против самого же Петра Алексеевича".

Он стал похож на Ющенко. "К концу срока Порошенко все сильнее стал походить на третьего президента - в риторике, в приоритетах, в акцентах. Результат оказался таким же. Условно, Порошенко говорил о стратегическом уровне проблем страны, но этот уровень оказался бесконечно далеким от большинства граждан, которые мыслят оперативно-тактическими характеристиками: сегодня - купить хлеб, завтра - заплатить за коммунальные услуги".

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Язык, армия, вера не сработали. "По большому счету, проблема Петра Порошенко на выборах выразилась в простом, но критически важном посыле: его лозунги не отсылали к будущему… Из этой триады не складывался ответ на вопрос: что завтра? Точнее, не такой ответ, который хотело бы услышать большинство".

Все равно войдет в учебники истории. "Через пару лет период его президентства даже его оппоненты будут вспоминать куда позитивнее и мягче, чем сейчас, а его достижения... окажутся частью учебников, по которым учатся дети в школах. Но это будет не завтра. И во многом будет зависеть от того, какой окажется новая команда и как новый президент сможет ответить на вызовы, которые стоят перед государством".

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ВЫЗОВЫ И СЛАБОСТИ

Команда Зеленского стала мемом. "Даже те эксперты, которых успели показать, резонно вызывают вопросы по части их профессионализма и понимания как текущей ситуации, так и тех сложностей, с которыми они столкнутся в случае попытки хотя бы частичной реализации уже данных обещаний. Их предложения звучат электорально привлекательно, но вызывают сомнения в выполнимости - многие из них лежат вне полномочий президента".

К эрудиции Зеленского есть вопросы. "Будем честны - вероятность того, что он успеет за пятилетний срок разобраться досконально во всех тонкостях политических процессов, нюансах того, чем тот или иной вид вооружений отличается друг от друга, или запомнить сонмы важных законов, достаточно невелика. Люди, которые голосовали за Петра Алексеевича, всегда будут недовольны уровнем эрудированности Владимира Александровича".

Очень важно, кем он себя окружит. "Не стоит думать, что принцип своих - это лишь про кадровую модель Петра Алексеевича. Судя по интервью Зеленского, он и сам очень склонен к такому подходу, причем даже на более глубоком уровне... Он говорил, что "с кандидатом в команду мне нужно пожить"… Вопрос в том, что он от этого «проживания» хочет узнать: степень личной преданности или профессионализм?"

И что ему будут вливать в уши. "Настоящие профессионалы способны сказать честно, что лидер неправ... Когда это делается прямо и без экивоков, сложно рассчитывать, что эти люди будут приятными в общении". "Порода этих людей в Украине в результате негативной кадровой селекции многих властных команд почти изведена под корень".

Поэтому не стоит рубить с плеча. "Лично я предостерег бы нового президента от резких действий в отношении кадров сразу во всех сферах. В государственных структурах много по-настоящему высококлассных специалистов, хорошо разбирающихся в своем предмете и далеких от политической борьбы наверху".

Войной 75% и 25% пользуется Кремль. "Цели Кремля не так в захвате территорий, как в атаке на демократии и разделении обществ - и после всего этого мы сами способствуем последнему. Общество разделилось, и лидеры мнений каждой из противостоящих групп делают все для того, чтобы этот раскол стал глубже и шире".

Просто прекратите! "Мы хотим им (Москве) помочь добровольно? Я хотел бы обратиться к обеим группам: прекратите! Вот просто здесь и сейчас! Ненависть, злость, злорадство должны уступить место конструктивной оппозиции для нового президента. Не поменяться местами с лагерем зрадофилов,.. а строить нормальную демократическую систему с эффективными сдержками и противовесами. Тем более что ближайшее время готовит нам всем немало вызовов, с которыми справиться можно только сообща".

Путин может обмануть Зеленского. "Ирония в том, что Путин вполне может попробовать убедить Зеленского в том, что и он, и ОРДЛО готовы в полном объеме выполнить условия "Минска" в той последовательности, как они записаны. И что это действительно приведет к уходу с повестки дня "проблемы Донбасса", а сам Зеленский сможет получить лавры миротворца... Этому будут аплодировать и европейские столицы… Это деструктивный путь".

Минск в нынешнем виде – угроза безопасности. "И смотреть на реакцию наших европейских коллег стоит с определенным скепсисом - они очень хотят скинуть с себя этот груз, и любой шаг в этой сфере будет ими всячески приветствоваться. Даже если он стратегически бьет против интересов Украины и части европейских же стран".

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Донбассу нужна информационная кампания. "Однако все же перед этим рекомендовал бы узнать, почему это не было сделано до сих пор и каковы реальные ограничители такой деятельности. Наши возможности доносить свою позицию на эти территории сильно ограничены как технологически, так и контентно. И Россия, не скупясь, вкладывает средства в системы блокировки нашего сигнала и демонизации Украины".

И реформа ВПК. "Без эффективного ВПК и сектора безопасности Украина физически не выживет. Петр Порошенко запустил часть реформ, еще часть предпочел "забыть". Довести дело до логического окончания - явная задача нового президента. Это и общее развитие ВСУ, и ракетный щит, и дальнейшее развитие сил специального назначения, создание (наконец!) нормального разведывательного сообщества. И в центр этой системы нужно поместить не столько результат любой ценой, сколько жизнь солдата, сержанта, офицера. Человека".

"Пересменка - это не только о президенте. Это обо всех и каждом".

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