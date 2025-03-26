Президент Дональд Трамп хочет Нобелевскую премию мира и остановить огонь в войне между Россией и Украиной любой ценой. Это может изменить правила международного порядка, когда споры будут разрешаться правом силы, а не силой права, пишет Politico.

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Но даже если главе Белого дома это удастся, это не значит, что никто не будет привлечен к ответственности за военные преступления, совершенные российской армией по указаниям Кремля и военного командования РФ.

Почему справедливость – предпосылка для устойчивого мира, пересказываем статью коротко.

Мир ценой более слабого

На этой неделе США встретились с российской и украинской делегациями в Эр-Рияде, чтобы усилить давление для быстрого прекращения войны. Украина обеспокоена, что, спеша достичь соглашения, команда Трампа избежит привлечения России к ответственности за военные преступления.

В Киеве обеспокоены тем, как Трамп планирует завершить войну, и в погоне за прекращением боевых действий к Пасхе, 20 апреля, не исключит ли он интересы Украины.

США изменили статус с союзника Украины на нейтральную позицию и даже склонились к России, обвиняя Киев в нехватке усилий остановить войну, – пишет издание.

"России удалось повлиять на людей команды Трампа. Их сигнал – украинцы не хотят останавливать войну, и нужно что-то сделать, чтобы их заставить", – говорит президент Владимир Зеленский.

Вашингтон официально перестал называть российское вторжение актом агрессии, вышел из рабочей группы по расследованию военных преступлений и сократил финансирование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, описывающую массовую депортацию украинских детей в Россию.

США призывают Киев подготовиться к территориальным уступкам Москве и используют свою военную помощь и обмен разведданными как средство давления на Украину.

Посланник Трампа Стив Виткофф в интервью пророссийскому пропагандисту Такеру Карлсону в большинстве своем повторял тезисы Кремля, заявив, что США ориентированы на результат и хотят соглашения, удовлетворяющего интересы украинцев и россиян.

Другой причиной спешки является давняя одержимость Трампа Нобелевской премией мира.

"Они никогда бы не дали мне Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю, но они никогда бы не дали ее мне", – сказал Трамп в прошлом месяце.

Войны и военные преступления – древние инструменты России

Несмотря на давление Трампа для скорейшего прекращения войны глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, более десяти лет документирующая российские военные преступления в Украине, считает, что боевые действия не остановят окончательно усилий добиться справедливости.

"В близкой перспективе задача США – достичь мира так, как они его видят. В этом случае справедливость и мир – противоречивые категории. Стремление к справедливости мешает быстрому мирному урегулированию", – говорит она.

Ее Центр задокументировал более 81 тысячи военных преступлений России в Украине.

Москва развязала незаконную войну, бомбила города, убивала мирных жителей, похищала детей, казнила военнопленных, пытала людей на захваченных территориях, лишала их гражданства и совершала другие преступления.

"Справедливость – предпосылка для устойчивого мира. Особенно когда говорим о России, которая десятилетиями использует войны как способ достижения политических интересов, а военные преступления, чтобы победить в войнах", – говорит Матвийчук.

Три четверти украинцев согласны, что без справедливости, без ареста и суда над виновными в нападении на Украину и военных преступлениях невозможно достичь мира – таковы данные опроса "Рейтинг".

Мир, в котором сильным можно все

Мнение, что мощные страны, как США и Россия имеют больше прав, чем другие – часть мировоззрения Трампа.

"Если меньшие страны не принимают требований крупных государств и не заключают соглашений, то меньшие фактически виноваты в разжигании войн, а сопротивление – плохое решение, потому что несет смерть и разрушение", – объясняет логику Трампа украинский дипломат.

Он добавляет, что США давят на Украину, чтобы шла на больше уступок, чем Россия.

Если позволить России избежать правосудия, это повлияет далеко за пределами Украины, говорит президент международного правового фонда Global Rights Compliance Вейн Джордаш.

"Длительный результат переговоров о прекращении огня не только будет определять будущее Украины, но и сформирует будущее международного права и глобального порядка", – говорит он, добавляя, что другие авторитарные лидеры следят за этим.

"Если тираны увидят, что ответственность за агрессию и международные преступления – реальна, то это их сдержит. Если поймут, что закон действует только для слабых, и власти могут его игнорировать. Тогда вернемся в мир, где действует грубая сила, а тирании можно побеждать верховенство права", – говорит Джордаш.

Дотянется ли длинная рука закона

Даже если США удастся продавить соглашение по Украине без ответственности за преступления россиян – преступникам не удастся расслабиться, считает Матвийчук.

"Военные преступления не имеют срока давности. Если сейчас не сможем привлечь к ответственности Путина, Кремль, военное командование РФ, то завтра, когда такая возможность появится, сделаем это", – говорит Матвийчук.

Она добавляет, что международные расследования по преступлениям России продолжаются. Ордер МКС на арест Владимира Путина остается в силе.

Подразделение ЕС по сотрудничеству между прокурорами Евроюст подтвердил, что Международный центр по преследованию преступлений агрессии против Украины работает, помогая Киеву расследовать военные преступления.

С 2022 года украинская прокуратура зарегистрировала более 150 тыс. военных преступлений, совершенных российской армией.

Совет Европы завершил технические дискуссии о создании спецтрибунала для расследвоания преступлений против Украины.