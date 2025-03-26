Президент Дональд Трамп хоче Нобелівську премію миру і зупинити вогонь у війні між Росією та Україною за будь-яку ціну. Це може змінити правила міжнародного порядку, коли суперечки вирішуватимуть правом сили, а не силою права, пише Politico.

Але навіть якщо главі Білого дому це вдасться, це не означає, що нікого не притягнуть до відповідальності за воєнні злочини, скоєні російською армією за вказівками Кремля та військового командування РФ.

Чому справедливість – передумова для стійкого миру, переказуємо статтю коротко.

Мир ціною слабшого

Цього тижня США зустрілися з російською та українською делегаціями в Ер-Ріяді, щоб посилити тиск задля швидкого припинення війни. Україна стурбована, що, поспішаючи досягти угоди, команда Трампа уникне притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

У Києві занепокоєні тим, як Трамп планує завершити війну, і чи у гонитві за припиненням бойових дій до Великодня, 20 квітня, він не відкине інтереси України.

США змінили статус з союзника України на нейтральну позицію й навіть схилилися до Росії, звинувачуючи Київ у браку зусиль зупинити війну, – пише видання.

"Росії вдалося вплинути на людей команди Трампа. Їх сигнал – українці не хочуть зупиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", – каже президент Володимир Зеленський.

Вашингтон офіційно перестав називати російське вторгнення актом агресії, вийшов з робочої групи з розслідування воєнних злочинів і скоротив фінансування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка описувала масову депортацію українських дітей до Росії.

США закликають Київ підготуватися до територіальних поступок Москві та використовують свою військову допомогу та обмін розвідданими як засіб тиску на Україну.

Посланник Трампа Стів Віткофф у інтерв’ю проросійському пропагандисту Такеру Карлсону здебільшого повторював тези Кремля, заявивши, що США орієнтовані на результат і хочуть угоди, яка б задовольнила інтереси українців і росіян.

Іншою причиною поспіху є давня одержимість Трампа Нобелівською премією миру.

"Вони ніколи б не дали мені Нобелівську премію миру. Я заслуговую, але вони ніколи б не дали її мені", – сказав Трамп минулого місяця.

Війни та воєнні злочини – давні інструменти Росії

Попри тиск Трампа задля якнайшвидшого припинення війни голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, яка понад десять років документує російські воєнні злочини в Україні, вважає, що бойові дії не зупинять остаточно зусиль добитися справедливості.

"У близькій перспективі завдання США – досягти миру так, як вони його бачать. У цьому випадку справедливість і мир – взаємосуперечливі категорії. Прагнення до справедливості заважає швидкому мирному врегулюванню", – каже вона.

Її Центр задокументував понад 81 тисячу воєнних злочинів Росії в Україні.

Москва розв'язала незаконну війну, бомбила міста, вбивала мирних жителів, викрадала дітей, страчувала військовополонених, катувала людей на захоплених територіях, позбавляла їх громадянства та чинила інші злочини.

"Справедливість – передумова для стійкого миру. Особливо коли говоримо про Росію, яка десятиліттями використовує війни як спосіб досягнення політичних інтересів, а воєнні злочини, щоб перемоги у війнах", – каже Матвійчук.

Три чверті українців згідні, що без справедливості, без арешту та суду над винними в нападі на Україну та воєнних злочинах, неможливо досягти миру – такі дані опитування "Рейтинг".

Світ, у якому сильним можна все

Думка, що потужні країни, як США та Росія, мають більше прав, ніж інші – частина світогляду Трампа.

"Якщо менші країни не приймають вимог великих держав і не укладають угод, то менші фактично винні в розпалюванні воєн, а опір – погане рішення, бо несе смерть і руйнування", – пояснює логіку Трампа український дипломат.

Він додає, що США тиснуть на Україну, щоб йшла на більші поступки, ніж Росія.

Якщо дозволити Росії уникнути правосуддя, це матиме вплив далеко за межами України, каже президент міжнародного правового фонду Global Rights Compliance Вейн Джордаш.

"Тривалий результат переговорів про припинення вогню не лише визначатиме майбутнє України, а й сформує майбутнє міжнародного права та глобального порядку", – каже він, додаючи, що інші авторитарні лідери пильно за цим стежать.

"Або тирани побачать, що відповідальність за агресію та міжнародні злочини – реальна, і це їх стримає, або зрозуміють, що закон діє лише для слабких, і владні люди можуть його ігнорувати. Тоді повернемося у світ, де діє груба сила, а тиранії можна перемагати верховенство права", – каже Джордаш.

Чи дотягнеться довга рука закону

Навіть якщо США вдасться протиснути угоду щодо України без відповідальності за злочини росіян – злочинцям не вдасться розслабитися, вважає Матвійчук.

"Воєнні злочини не мають терміну давності. Якщо нині не зможемо притягнути до відповідальності Путіна, Кремль, військове командування РФ, то завтра, коли така нагода з’явиться, зробимо це", – каже Матвійчук.

Вона додає, що міжнародні розслідування щодо злочинів Росії тривають. Ордер МКС на арешт Володимира Путіна в силі.

Підрозділ ЄС зі співпраці між прокурорами Євроюст підтвердив, що Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії проти України працює, допомагаючи Києву розслідувати воєнні злочини.

З 2022-го українська прокуратура зареєструвала понад 150 тисяч воєнних злочинів, вчинених російською армією.

Рада Європи завершила технічні дискусії щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочинів проти України.