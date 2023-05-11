Великобритания передает Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow с радиусом действия от 250 км. Об этом 11 мая сообщила CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных западных чиновников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: ракеты будут.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит LIGA.net, что пока не может подтвердить информацию. Днем ранее в общении с LIGA.net он подчеркнул, что эта ракета была бы сейчас очень полезной.

Как Storm Shadow усилят позицию Украины, и смогут ли ВСУ наносить удары по России — LIGA.net разбиралась вместе с военными экспертами.

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БРИТАНИЯ – ПЕРВАЯ, США НЕ ХОТЯТ ЭСКАЛАЦИИ

Украина просила союзников предоставить дальнобойное оружие еще с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Но самым дальнобойным оружием, которое Украина до этого получала от западных союзников, стали реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS. Их дальность — около 80 км.

В феврале премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые заявил, что Лондон готов предоставить Киеву оружие большего радиуса действия. В СМИ начала появляться информация, что речь идет именно о ракетах Storm Shadow.

СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и в любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow может устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

США отказывались от поставок, ссылаясь на опасения эскалации войны и ограниченное количество таких ракет.

9 мая The Washinghton Post сообщила, что Британия все-таки готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и "подталкивает" к этому же администрацию Джо Байдена. Но, по данным Politico, даже после передачи ракет Великобританией – США не будет этого делать.

Теперь стало известно, что первые крылатые ракеты Storm Shadow уже в Украине (или скоро здесь будут). Сколько точно – пока неизвестно. Но достаточно, чтобы сменить оперативную обстановку на поле боя, убеждены эксперты.

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ЧТО STORM SHADOW МЕНЯЮТ НА ПОЛЕ БОЯ

С появлением этих ракет Украина получит возможность поражать военные цели на больших дистанциях с высокой точностью, говорит LIGA.net военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Это современное оружие, позволяющее ударить не "куда-то там", а уничтожить конкретный склад, железнодорожный поезд, конкретный командный пункт или логистический центр. Это станет мощным усилением сил обороны Украины", – говорит Игаль.

Как далеко Украина сможет бить этими ракетами, зависит от того, какую именно версию Storm Shadow получила Украина, отмечает LIGA.net главный редактор Defense Express, военный эксперт Олег Катков.

Вариантов, по его словам, может быть два:

обычная версия, созданная для вооруженных сил самих стран-разработчиков, имеет дальность до 560 км;

экспортная версия имеет дальность до 300 км.

Какую версию передают Украине – вопрос открытый. Особенно учитывая, что Россия сама уничтожила международную договоренность о непередаче ракетного вооружения с дальностью более 300 км, когда передала вооруженным силам Беларуси крылатые ракеты Р-500 к ОТРК "Искандер".

"Великобритания уже озвучивала, у них нет установки "избежать какой-либо эскалации". Они вполне понимают, что происходит, почему происходит и как противодействовать России", – говорит Катков.

Но даже дальности до 300 км хватит для поражения целого ряда крайне важных целей, особенно во время контрнаступления.

"Начиная со складов с боеприпасами, командных пунктов, центров связи, которые россияне оттянули за радиус в 80 км, чтобы их не мог достать HIMARS. Заканчивая аэродромами, на которых базируется тактическая авиация. Не стратегическая, как в Энгельсе, а именно тактическая", – объясняет Катков.

Это не значит, что ВСУ будут бить от границы ровно на 250 или до 300 км.

Максимальная дальность полета крылатой ракеты используется, чтобы построить сложный зигзагообразный маршрут для обхода противовоздушной обороны противника. Так что дальность будет меньшей. "Но ее достаточно до определенных аэродромов", – добавляет он.

СМОЖЕТ ЛИ УКРАИНА УДАРИТЬ ПО РОССИИ

Как далеко эти крылатые ракеты будут наносить удары, можно понять с помощью карты и линейки, говорит Левин. Все в радиусе 250 км, – а это все оккупированные территории Украины вплоть до крымского моста, – в зоне досягаемости.

Максимально понятно это расстояние в своем Twitter показал советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро (красная линия в пределах Украины – начало зоны оккупации территорий Россией):

Storm Shadow range pic.twitter.com/Y4CR7OhZQ7 — Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023

По законам ведения войны, напоминает Левин, любая военная цель на территории Российской Федерации является легитимной целью Украины.

"Украина может бить по любым военным целям РФ. Где бы они ни находились. В том числе – на территории России", – считает он.

Впрочем, Украина заверила Великобританию, что полученные Storm Shadow украинская армия намерена использовать исключительно в пределах суверенной территории и не будет атаковать ими Россию, утверждают журналисты CNN. Это соответствует предварительным заявлениям украинских властей и обещаниям не наносить удары западным оружием по территории страны-агрессора.

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