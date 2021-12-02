"Президент нанес урон Украине". Почему не случился переворот, которым пугал Зеленский

Акции протеста в Киеве не переросли в госпереворот, о подготовке которого заявлял президент Владимир Зеленский. В окружении Зеленского говорят: все потому, что он "сыграл на опережение". В оппозиции сомневаются, что такая угроза вообще была, и ждут объяснений: репутации Украины нанесен беспочвенный ущерб.

Мы пообщались с организаторами и участниками акции протеста 1 декабря, представителями власти и социологами.

Кто и зачем вчера пришел на митинг на Майдан, почему акция протеста не стала массовой и чем все закончится: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вчера в центре Киева прошли две акции протеста: утром под Радой – немногочисленный митинг движения SaveФОП, а вечером ряд оппозиционных сил требовали отставки Зеленского.

Повышенное внимание к акциям привлекало заявление президента о том, что на 1-2 декабря готовится госпереворот с участием россиян, и в него втягивают самого богатого украинца Рината Ахметова.

Митинг SaveФОП явно не тянул на "переворот": участники несколько часов постояли возле сцены под Радой, пожгли файеры – и все.

Вечерний протест собрал самую разношерстную публику. На Майдане со сцены выступили журналист Юрий Бутусов, лидер Голоса Кира Рудик, лидер Демсокири Юрий Гудименко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Затем протестующие прошли на Банковую и забросали ОП мелочью – "на билет на Ростов". Сцену разобрали, митинг закончился.

На акцию пришли люди с разными позициями и задачами, но их всех объединяло недовольство политикой власти, объясняет Рудик LIGA.net.

"Там были люди, которые требовали отставки президента и главы ОП. Люди, которые требовали правды по делу вагнеровцев. Люди, которые протестовали против позиции президента по прямым переговорам с Россией. Их объединяло ощущение неправды и желание показать, что требующих правды людей достаточно много", – говорит она.

Нардеп уточняет: лично она пришла на Майдан из-за расследования дела вагнеровцев. "Прошел уже год после скандала, а вместо правды мы увидели только много вариантов лжи", – считает она.

Журналист Бутусов утверждает, что участвовал в акции не ради политических амбиций. "Я туда пришел для выступления по делу ГБР против меня. Я говорил исключительно об этих вопросах… Для меня это была возможность высказаться. Площадка, чтобы я мог выступить и рассказать о важной, на мой взгляд, ситуации", – сказал он LIGA.net.

Для партии Демократична сокира и Руху опору капітуляції (РОК) демонстрация стала продолжением митинга 21 ноября. Тогда они потребовали уволить главу ОП Андрея Ермака, иначе обещали начать бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

"Мы ставили Зеленского перед выбором: или Украина, или Ермак. Он выбрал Ермака. Поэтому вчера в присутствии лидеров как парламентской, так и внепарламентской оппозиции был зачитан меморандум и объявлен курс на перезагрузку власти: досрочные выборы в Раду и отставку президента", – сказал LIGA.net Гудименко.

На протесте побывали и отдельные представители Евросолидарности. Но буквально пробегом. "Был сначала, а потом нужно было ехать на эфиры, где мы как раз говорили о Зеленском и поддерживали акции протеста", – рассказывает LIGA.net нардеп ЕС Алексей Гончаренко.

Самого Порошенко на Майдане не было. Он проводил встречи в рамках Киевского форума по безопасности, поскольку в столице сейчас "много важных гостей", – говорит LIGA.net нардеп ЕС Владимир Арьев. Партию пятого президента на акции представлял Турчинов.

"Партия не принимала решения (поддерживать ли протест – ред.) на уровне съезда или центрального совета. Но члены партии уже поддерживают всеми возможными средствами. И будут поддерживать", – заверил Арьев.

Социологи считают, что причина отсутствия Порошенко совсем в другом. "У него высокий антирейтинг, он не может их возглавить протесты. Иначе сразу оттолкнет большое количество граждан, – объясняет LIGA.net замглавы КМИС Антон Грушецкий. – С Тимошенко — аналогичная история. И возникает вопрос: а кто возглавит?"

Молодые лидеры протестов – малоизвестны, констатирует он: "А у людей интересная позиция: требуют новых лиц, но чтобы это были профессионалы и чтобы они им доверяли. Замкнутый круг: нужны новые лица, но мы не знаем, кто это, и не сильно интересуемся".

Организаторам акции удалось собрать на Майдане около 5000 человек, говорит LIGA.net Гудименко. В полиции Киева LIGA.net озвучили вдвое меньшую цифру - "плюс-минус 2000 людей".

Порядок охраняли 3000 полицейских и 1500 нацгвардейцев.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Переворот готовили, но отложили, считают в ОП и Слуге народа. Сейчас президент переиграл заговорщиков, но это не значит, что не будет искусственных потрясений в ближайшем будущем.

"Зеленский на пресс-конференции сыграл на опережение", – говорит LIGA.net замглавы фракции СН Евгения Кравчук. По ее словам, эту ситуацию можно сравнить с темной комнатой: "Заходишь в нее, включаешь свет и все быстро разбегаются по углам".

"Это то, что сделал президент на пресс-конференции. Включил свет. И все сразу спрятались. Понятно: раз есть такая информация, есть записи, СБУ начинает расследование, то прийти и совершать неконституционные действия – это явка с повинной", – считает нардеп Кравчук.

Все банальнее, считают социологи. Люди массово не вышли на протест, потому что у него нет ярко выраженного лидера и однозначного повода.

"Даже когда опросы показывают рост недовольства и готовность протестовать, люди не обязательно выйдут по факту. Для этого должно быть стечение во времени разных обстоятельств, как это было с Оранжевой революцией и Евромайданом. Во-первых, общий для огромного количества людей месседж. Во-вторых, то, что их объединяет, в том числе и лидерство", – считает Грушецкий.

Сейчас, по закрытым данным КМИС, на санкционированные митинги готовы выходить около 35-45% украинцев, на несанкционированные — 20-25%. И этот показатель особо не меняется уже длительный период.

Зеленский должен объясниться за переворот, которого не было, считает Рудик.

"Его анонс перепечатали все мировые СМИ. И мне кажется, что нанесенный украинской репутации ущерб не сравним ни с чем, – уверена нардеп. – С пятницы большое количество людей, инвесторов, моих бывших бизнес-партнеров звонили и спрашивали, а что произошло. И это ужасно, когда тебе нужно объяснять людям, что президент не это имел ввиду, или он преувеличил, или высказался неосторожно".

По ее словам, президенты обязаны отвечать за свои слова: "Вчера, когда Зеленский выступал с трибуны, он же мог начать с фразы: переворота не произошло. Но этого не случилось".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вчера организаторы митинга объявили бессрочную акцию: за полную перезагрузку власти, в том числе отставку президента Зеленского. Это то, чего опасались на Банковой.

"Мы заявили о бессрочной кампании. На начальном этапе она не нуждается в палаточных городках или чем-то похожем, поскольку главная задача – мобилизация людей", – объясняет Гудименко.

Однако и расслабляться Офису президента рано.

"Акций будет много, акции будут разными, и все они будут вести к одной стратегической цели: перезагрузке власти и возвращению на курс компетентности и реформ", – говорит лидер Демсокири.

"Если общество и дальше будет получать вместо ответов на свои запросы – отговорки, отмазки или ложь, такие акции будут продолжаться... Если ситуация будет обостряться, у таких протестов есть будущее, – считает Рудик. – Они могут хлынуть перед рождественскими праздниками. Точка боли по делу вагнеровцев никуда же не девается".

По данным свежего соцопроса КМИС, треть украинцев даже не знает, что такое вагнергейт, опровергает ее слова Грушецкий.

Бутусов скептически смотрит на будущее протеста: "Я не услышал вчера, какими будут дальнейшие действия... Не вижу сейчас у общества такой определенности, что нужно во время войны сносить власть. Общество осознает, что идет война. Угрозы Путина – это реальность".

Он собирается подать в суд на Зеленского и опровергнуть утверждение президента о том, что якобы первым опубликовал видео удара Bayraktar.

"Я был не первый, и я хочу это зафиксировать. В результате моей публикации никто не погиб... Для меня это абсурдная ситуация, которая показывает, что президент не владеет информацией, но не стесняется бросать это в лицо. Я должен это опровергнуть", – утверждает журналист.

По его мнению, недовольство будет проявляться в разных формах, например, похожими акциями или падением рейтингов, но не большими протестами: "Будет много малых и средних акций, которые будет охватывать значительные слои населения по конкретным вопросам".

"Учитывая угрозы со стороны РФ, не стоит ждать больших протестных акций. Но посмотрим на энергетику – это ключевой фактор. Если нормально проходим зиму, то значительно снизится социальное напряжение", – считает Бутусов.

Если переворот не произошел сейчас, то это не значит, что не будет искусственных потрясений в следующие недели или месяцы, говорит Кравчук. По ее словам, оппозиция "вангует очередной апокалипсис где-то в январе": "Что пропадет свет, газ. И вот тогда люди точно выйдут на улицу". Но сейчас, говорит она, нет даже намеков на массовые акции.

КМИС проводит омнибус, который должен показать уровень протестных настроений и готовность украинцев участвовать в акциях, добавил Грушецкий: "Но и так видно, что вчерашние протесты – не та мобилизация против президента, которая может привести к Майдану".

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