Прибыль Укрпочты, конфликт в Сирии и британские рекламщики в Киеве. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 3 марта. Температура от +4 до +13, курс доллара 24.82.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Укрпочта вышла в прибыль. Очень большую прибыль

Более 80% участников соцопросов против очень высоких зарплат топ-менеджеров госкомпаний в Украине. То есть примерно 20-25 млн человек в Украине считают, что генеральные директора обязаны решать проблемы, которые накапливались десятилетиями, за 5 000 - 30 000 грн. Глава Укрпочты Игорь Смелянский чуть ли не в одиночку противостоит общественному мнению и медиа нападкам популистов. Сегодня у него появился сильный аргумент, чтобы объяснить, почему он должен получать как 200 почтальонов - Укрпочта за 2019 год заработала более 600 млн грн. Качественные люди, честно выполняющие свою работу, стоят дорого. Но они того стоят. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Турция использовала в Сирии рои беспилотников

Кого сбивать, когда в небе десятки целей? И чем сбивать, если на вооружении только нелепые советско-российские поделки? Турция в Сирии демонстрирует, что в современной войне любая наземная техника лишена смысла без переосмысления подходов к борьбе с дронами, которые становятся все более дешевым средством доминирования на поле боя. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гончарук пообещал выполнение решения о смене менеджмента Центрэнерго

Когда Алексей Гончарук называет слухами связь между его возможной отставкой и позицией Игоря Коломойского, это удивляет. Все ведь просто: да или нет. Все остальное — от лукавого. И премьер по большому счету просто уходит от ответа. А раз так, по сути косвенно подтверждает эту связь, чем плодит новые слухи. Получается, что топ-чиновник, второе лицо в государстве, боится называть вещи своими именами. Имеем то, что имеем. Деолигархизировали, деолигархизировали, да не выдеолигаризировали. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Столичные Лыбедская и Демеевка засветились в британской рекламе 5G

Украина и, в частности Киев с его советской архитектурой, постепенно становится для западных компаний Меккой для создания контента. Снимать в Украине для них - сравнительно дешево и сердито.

Все чаще в продакшене участвуют украинские студии. Это хороший сигнал, так как это помогает украинским креативщикам развиваться. В последние годы на киевских локациях свои ролики снимала Apple, британский туристический онлайн-сервиса Trainline, Google, группа Twenty One Pilots. А телеканал HBO снял сериал Чернобыль. И это только небольшая часть. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.