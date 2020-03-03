Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.03.2020, 09:00

Прибыль Укрпочты, конфликт в Сирии и британские рекламщики в Киеве. Что надо знать утром

Прибыль Укрпочты, конфликт в Сирии и британские рекламщики в Киеве. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 3 марта. Температура от +4 до +13, курс доллара 24.82.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и корреспондент LIGA.tech Антон Кобылянский рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Укрпочта вышла в прибыль. Очень большую прибыль

Более 80% участников соцопросов против очень высоких зарплат топ-менеджеров госкомпаний в Украине. То есть примерно 20-25 млн человек в Украине считают, что генеральные директора обязаны решать проблемы, которые накапливались десятилетиями, за 5 000 - 30 000 грн. Глава Укрпочты Игорь Смелянский чуть ли не в одиночку противостоит общественному мнению и медиа нападкам популистов.  Сегодня у него появился сильный аргумент, чтобы объяснить, почему он должен получать как 200 почтальонов - Укрпочта за 2019 год заработала более 600 млн грн. Качественные люди, честно выполняющие свою работу, стоят дорого. Но они того стоят. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Турция использовала в Сирии рои беспилотников

Кого сбивать, когда в небе десятки целей? И чем сбивать, если на вооружении только нелепые советско-российские поделки? Турция в Сирии демонстрирует, что в современной войне любая наземная техника лишена смысла без переосмысления подходов к борьбе с дронами, которые становятся все более дешевым средством доминирования на поле боя. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гончарук пообещал выполнение решения о смене менеджмента Центрэнерго

Когда Алексей Гончарук называет слухами связь между его возможной отставкой и позицией Игоря Коломойского, это удивляет. Все ведь просто: да или нет. Все остальное — от лукавого. И премьер по большому счету просто уходит от ответа. А раз так, по сути косвенно подтверждает эту связь, чем плодит новые слухи. Получается, что топ-чиновник, второе лицо в государстве, боится называть вещи своими именами. Имеем то, что имеем. Деолигархизировали, деолигархизировали, да не выдеолигаризировали. Больше по ссылке.

Рекомендует Антон Кобылянский, корреспондент LIGA.tech. Столичные Лыбедская и Демеевка засветились в британской рекламе 5G

Украина и, в частности Киев с его советской архитектурой, постепенно становится для западных компаний Меккой для создания контента. Снимать в Украине для них - сравнительно дешево и сердито.

Все чаще в продакшене участвуют украинские студии. Это хороший сигнал, так как это помогает украинским креативщикам развиваться. В последние годы на киевских локациях свои ролики снимала Apple, британский туристический онлайн-сервиса Trainline, Google, группа Twenty One Pilots. А телеканал HBO снял сериал Чернобыль. И это только небольшая часть. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь.

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: эмейл-рассылка, Укрпочта, центрэнерго, Коломойский, Турция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Коронавирус головного мозга. Кто охмурил жителей Новых Санжар
Коронавирус головного мозга. Кто охмурил жителей Новых Санжар
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 