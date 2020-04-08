Приложение для контроля самоизоляции и как тратить деньги в кризис. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 8 апреля. Температура от +10 до +19, курс доллара 27.10

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Каждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантина - опрос ЕВА

Можно по-разному относится к данным опросов, мол, предприниматели нагнетают и предвидят худший сценарий. Но в данном случае, боюсь, это еще оптимистичный взгляд. Власть - сознательно жертвует малым бизнесом. Государственная логика - помогать людям, а не бизнесу. (от этого сотням тысяч предпринимателей не легче).

Какая логика власти? По максимум сохранить “экономику госстата”, то есть цифру ВВП, которое создают огромные промпредприятия, экспортеры и госсектор. И помогать самым слабым и электорально активным. Поэтому планируемые сто миллиардов гривен антикризисного фонда поделят примерно следующим образом: треть - пенсионерам, 10-20 млрд единоразово (максимум несколько месяцев) получат сотни тысяч потерявших работу. Остальные деньги - врачам. А то, что останется на льготные кредиты для бизнеса. Останется - немного. А рестораторам, отельерам, “туристам”, ритейлу, интертейменту надо продержаться еще не один месяц. Сколько продержится? Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. МОЗ: Украина — на пороге пика заболеваемости COVID-19

Пиковый месяц. Это значит, что заболевших еще больше, и заболеть еще проще. Заболеть может каждый - и ребенок, и вы, и пожилой человек. И нет гарантии, что вы перенесете болезнь в легкой форме. Система здравоохранения слабая. В пиковых нагрузках - еще слабее. Подумайте, кто и как будет вас спасать. Позвоните знакомым, потерявшим работу. Дайте и денег. Заказывайте продукты онлайн. И оставайтесь дома. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Разумно тратим, экономим и сохраняем деньги в кризис - советы 5 финансистов

Украина переживает не первый кризис. Но многие украинцы до сих пор теряются: как хранить и куда вкладывать сбережения в непростые времена. Бежать за долларом, нести деньги в банк или наоборот, хранить дома под матрацем? Стоит ли делать дорогие покупки? Какой должна быть финансовая подушка на случай неожиданностей? Мы попросили пятерых «специалистов по деньгам» назвать их правила финансовой грамотности в кризис. Если у вас есть сбережения, для вас эта информация точно будет полезна. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Заработало приложение для контроля самоизоляции: за неиспользование - штраф

Государство залезло в смартфон и начало внимательно наблюдать оттуда за украинцами. Пока не за всеми.

Министерство цифровой трансформации выпустило приложение для контроля за соблюдением карантина. Его должны будут устанавливать все, кто сидит на принудительном карантине - люди с подозрением на коронавирус, с подтвержденным диагнозом и те, кто вернулся из-за границы. Приложение будет несколько раз в день проверять по геолокации, не покинул ли человек место, где ему положено проводить карантин. За нарушение условий карантина - штраф от 17 000 грн.

Кстати, в приложение Дія - то самое, в которое министр Фёдоров хочет интегрировать все госуслуги - теперь можно добавить электронную версию паспорта. А ещё - водительские права. Полезная штука, учитывая, что теперь каждый обязан носить при себе удостоверение личности - чтобы те, кому не положено, не шастали по улицам.

Вроде и радостно от того, что Украина не отстаёт от мировых инноваций. С другой стороны - немного стрёмно, если вспомнить, на каком уровне у нас обычно защищают данные госсервисов. Для государства личных данных не жаль. Но не хотелось бы потом найти свои документы в слитой базе в даркнете. Больше по ссылке.

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