Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Я предложил: давайте я поеду в Днепропетровск губернатором. И как-то это успокоит всех. Особенно под угрозой внешней агрессии , которая уже состоялась и под угрозой старых сценариев, которые Россия использует с 1918 года, т.е. создание какого-то локального правительства, которое призывает на помощь российские войска.

А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт . Никем не инспирированный, никакой Россией.

Она, российская техника, и сейчас там есть и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с того? Джавелины есть у нас? Это чья техника?

— А откуда она у нас тут взялась [американская техника]? А с какой стати нам ее дали? Для того, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе. Для того, чтобы он никогда не умирал.