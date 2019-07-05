Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

За последние месяцы Игорь Коломойский дал более десятка интервью. В каждом из них он радовал журналистов сенсацией: то дефолт предложит объявить Украине, то намекнет, что может в частном порядке “экстрадировать” на родину экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. Но больше всего резонанса вызывают его комментарии и трактовка событий на востоке Украины. Из интервью в интервью он продвигает тезис, что война на Донбассе - это «внутренний гражданский конфликт». Пять лет назад Игорь Валерьевич занимал должность губернатора Днепропетровской области и говорил прямо противоположные вещи. LIGA.net прочитала и посмотрела недавние интервью олигарха и сравнила высказывания с цитатами из выступлений в 2014 году. Большая разница.