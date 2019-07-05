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Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет - Фото
Коллаж LIGA.net Фото: Фото. Скриншоты видео УП и LB
05.07.2019, 19:12

Игорь Коломойский раздает одно интервью за другим. Но говорит в них совсем не то, что пять лет назад. По каким вопросам изменил позицию олигарх

За последние месяцы Игорь Коломойский дал более десятка интервью. В каждом из них он радовал журналистов сенсацией: то дефолт предложит объявить Украине, то намекнет, что может в частном порядке “экстрадировать” на родину экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. Но больше всего резонанса вызывают его комментарии и трактовка событий на востоке Украины. Из интервью в интервью он продвигает тезис, что война на Донбассе - это «внутренний гражданский конфликт». Пять лет назад Игорь Валерьевич занимал должность губернатора Днепропетровской области и говорил прямо противоположные вещи. LIGA.net прочитала и посмотрела недавние интервью олигарха и сравнила высказывания с цитатами из выступлений в 2014 году. Большая разница.

Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2014, пресс-конференция
Я предложил: давайте я поеду в Днепропетровск губернатором. И как-то это успокоит всех. Особенно под угрозой внешней агрессии, которая уже состоялась и под угрозой старых сценариев, которые Россия использует с 1918 года, т.е. создание какого-то локального правительства, которое призывает на помощь российские войска.
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2019, интервью для Нового Времени
А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией.
Она, российская техника, и сейчас там есть и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с того? Джавелины есть у нас? Это чья техника?
— А откуда она у нас тут взялась [американская техника]? А с какой стати нам ее дали? Для того, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе. Для того, чтобы он никогда не умирал.
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2014, пресс-конференция
Хотел поблагодарить всех майдановцов, я их так называю, все организации общественные, которые восстали за свое будущее, за европейское будущее, за свою свободу и нежелание жить под каблуком и под диктатурой.
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2019, интервью Bihus.info
Майдан – это плохо, потому что минут 13 млн. населения, минус Крым, минус Донбасс и минут 13 млн. Янукович. Россия и революция, естественно. Взаимная ненависть. Внутренний гражданский конфликт. Внутренняя гражданская война, а что тут у нас? Непонятно.
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2014, пресс-конференция
Учитывая шизофрению нашего второго оппонента, у нас был большой шизофреник[имеется в виду Виктор Янукович], а там маленький шизофреник [имеется в виду Владимир Путин]. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его вот это мессианство о восстановлении Российской империи в границах 1913-го года или Советского Союза в границах 1991-го оно, конечно, может довести весь мир до катастрофы.
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2019, интервью для Нового Времени
Никого вообще не интересует конфликт на Донбассе. Есть последние сдвиги. Но то, что было при Порошенко, это вообще смешно. Пять лет или четыре года — мы не продвинулись никуда... В этом, что Россия виновата? А почему мы Минские соглашения не выполняем? Почему мы выборы там не проводим. Там же написано черным по белому… Проведение выборов. А что Петька [Порошенко] орал?
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2014, интервью телеканалу "1+1"
...Над ними стоит Путин, над каждым их них (речь идет о Захарченко и Плотницком - Ред.) стоит деятель ФСБ с передернутым затвором: и шаг вправо, шаг влево считается побегом
Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Игорь Коломойский

2019, интервью Kishkina
При чем тут Путин… Эти разговоры, что там [в Донбассе] сидит Путин и всем командует это смешно. Зная ситуацию изнутри...Путину эта обуза не нужна. Ему выгоднее интегрировать Донбасс в Украину. Путин не является единственным, кто решает этот вопрос.
 