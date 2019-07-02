Привет из прошлого. Кого Юлия Тимошенко ведет в Раду

Партия Юлии Тимошенко представила избирательный список и подала в ЦИК кандидатов-мажоритарщиков. LIGA.net проанализировала выдвиженцев Батькивщины и публикует ТОП-50 кандидатов по партийному списку и ТОП-25 мажоритарщиков. В конце текста - три главных вывода о том, кого Тимошенко ведет в Раду.

СПИСОК БАТЬКИВЩИНЫ ТОП-50

1. Юлия Тимошенко - лидер партии, один из опытнейших политиков Украины, дважды премьер-министр, трижды кандидат в президенты.

2. Сергей Тарута - донецкий бизнесмен, сооснователь и совладелец корпорации Индустриальный союз Донбасса, экс-глава Донецкой ОГА. В этом году баллотировался на пост главы государства, но за месяц до голосования объявил о поддержке Тимошенко. Журнал Фокус оценивал состояние Таруты в 2017 году в $167 млн. О том, как Сергей Тарута судится в Лондоне с бывшим партнером Виталием Гайдуком за почти миллиард долларов и гостиницу Hyatt, можно почитать здесь.

3. Валентин Наливайченко - дважды возглавлял СБУ (2006, 2014), экс-член партии УДАР и бывший соратник Виталия Кличко и Михаила Саакашвили. Вначале карьеры работал дипломатом, став первым замминистра МИД. В эпоху Ющенко возглавлял СБУ и политсовет партии Наша Украина. На выборах 2012 года попал в ВР также под №3, только от списка партии УДАР. В 2015 году Петр Порошенко инициировал его увольнение.

4. Сергей Соболев - cоратник Тимошенко на протяжении 14 лет. Спикер партии. Нардеп шести из восьми парламентских созывов. Зампредседателя фракции Батькивщина в ВР. До июля 1990 года был членом КПСС. В 1999 году занимал пост советника премьер-министра Виктора Ющенко. Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

5. Елена Кондратюк - специалист по политическому пиару и рекламе. Впервые появилась в списках политсилы на выборах 2007 года. Дважды депутат от Батькивщины. В избирательном штабе на президентских выборах отвечала за визуальную часть рекламной кампании. Муж — Александр Богуцкий, директор телеканала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой компании EastOne, принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.

6. Иван Кириленко - первый замглавы партии Батькивщина. Депутат семи созывов. Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (1991). Был первым замглавы Днепропетровского облсовета и ОГА у Павла Лазаренко. Работал министром аграрной политики в правительстве Ющенко. Позже - вице-премьером по АПК в правительстве Виктора Януковича. В 2011 году под давлением однопартийцев сложил мандат после заявления о компромиссе с Януковичем, чтобы декриминализировать статью по которой осудили Тимошенко. Вернулся в парламент в следующем созыве.

7. Андрей Кожемякин - генерал-майор СБУ. Член партии Батькивщина. В 1988 году окончил школу КГБ. Был заместитель главы СБУ, когда ее возглавлял Александр Турчинов (2005). В 2006 году избран в Верховную Раду от БЮТ. В ВР работает в правоохранительном комитете. Был избран председателем этого комитета в последнем созыве. В публикациях Wikileaks говорится, что экс-глава МВД Юрий Луценко получил предписание (had been ordered) от генпрокурора Медведько арестовать Турчинова и Кожемякина за сокрытие связей Тимошенко с криминальным бизнесменом Семеном Могилевичем.

8. Григорий Немыря - правая рука Тимошенко в визитах за границу. В 1996-1998 работал проректором Киево-Могилянской академии. Председательствовал в правлении фонда Возрождение Джорджа Сороса. Преподавал в политологию в Бордо и колледже НАТО. Во втором правительстве Тимошенко (2007) Немыря занял пост вице-премьер-министра, курирующего внешнюю политику.

9. Сергей Власенко - главный юрист Батькивщины. Был основателем компании Правис, где начинал карьеру будущий глава АП Андрей Богдан. Власенко участвовал в приватизационных спорах вокруг Криворожстали (на стороне совместной структуры миллиардеров Рината Ахметова и Виктора Пинчука) и Никопольского завода ферросплавов (на стороне Пинчука). В политике с 2008 года. Власенко защищал Тимошенко в суде по делу газовых контрактов с РФ.

10. Валерий Дубиль - замглавы партии с 2019 года. Трижды избирался народным депутатом. Возглавлял Черниговскую областную парторганизацию. Прихожанин и меценат РПЦ (УПЦ МП). В прошлом году на крестном ходе его запечатлели рядом с пророссийским политиком Евгением Мураевым. В 2014 году по ходатайству Дубиля, Миграционная служба предоставила вид на жительство семи российским политтехнологам утверждает сайт Слово и Дело.

Читайте также: Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке

11. Александр Абдуллин - партийный политтехнолог. Руководил избирательной кампанией Тимошенко. Знаком с ней более 20 лет. По образованию журналист. В начале 1990-х занялся газовым бизнесом с партнером Игорем Бакаем - бывшим руководителем Нафтогаза, бежавшим в РФ в 2005 году от уголовных преследований. В 2002 году стал членом фракции СДПУ (о) Виктора Медведчука. В 2005 году после Оранжевой революции становится членом партии Батькивщина.

12. Иван Крулько - юрист, нардеп восьмого созыва от Батькивщины. Был помощником Бориса Тарасюка. Работал замглавы секретариата фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" и параллельно избран председателем "Молодого Народного Руха". С 2009 по 2010 год занимал должность замминистра по делам семьи, молодежи и спорта. В 2013 году стал главою молодежного крыла Батькивщины.

13. Анжелика Лабунская - юрист, глава Житомирского облсовета. Трижды избиралась от Батькивщины. Член политсовета партии. В 2011 году Лабунская вышла из фракции Батькивщины, но не сложила мандат. По ее версии, из-за разного понимания стратегии защиты Тимошенко от криминального преследования. На внеочередных президентских выборах в 2014 году была доверенным лицом кандидата Петра Порошенко. В 2015-2016 возглавляла Житомирский облсовет, куда прошла по списку партии.

14. Константин Бондарев - бизнесмен, народный депутат шестого и седьмого созывов. Руководитель Киевской областной организацией партии с 2010 года. Недолго был членом Соцпартии Александра Мороза, затем вступил в Батькивщину. В 2014 году получил 22 место в списке, которое оказалось непроходным. Совладелец клиники Медиком, торгует медикаментами, как владелец Сента Фарм. Выпускал водку под своей фамилией Бондаревъ.

15. Михаил Цимбалюк - экс-глава Тернопольской и Львовской ОГА, председатель Батькивщины во Львовской области. Генерал-лейтенант милиции в отставке. В 2010 году Янукович перевел Цимбалюка из львовского областного главка на должность главы в Тернопольской ОГА. Его сын Виталий возглавил тернопольскую ячейку Союза молодежи регионов. По данным LIGA.net, несмотря на проигрыш Тимошенко во Львове, в центральном офисе остались довольными работой Цимбалюка.

16. Виталий Данилов - харьковский бизнесмен, экс-президент футбольной Премьер-лиги. Бизнес-партнер в компаниях по добыче газа (Актив Газ Ресурс, ООО Сахалинское, ООО Сахалинское-1) и сдачи в аренду техники (Инвестор-Атика) с депутатом Народного фронта Игорем Котвицким. Дважды депутат ВР от Батькивщины.

17. Ольга Белькова - политик и экономист, народный депутат БПП, замепредседателя Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса. Закончила школу управления им. Джона Ф. Кеннеди (2011). Была управляющим партнером EastLabs. Четыре года работала директором в Фонде Виктора Пинчука. С 2011 - еще в одной структуре Пинчука (EastOne). С 2012 года нардеп от УДАРа, с 2014 в БПП, в Батькивщине - с 2019.

18. Алексей Кучеренко - депутат трех созывов от Нашей Украины, экс-глава Запорожской ОГА и экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко (2007-2010). На президентских выборах-2019 Кучеренко был ее доверенным лицом. Глава общественной организации Союз собственников жилья Украины. Журналисты Радио свобода зафиксировали, что Кучеренко проводил кампанию за снижение тарифов совместно с зампредседателя Партии мира Новинского Максимом Гольдарбом.

19. Андрей Николаенко - экс-глава Кировоградской ОГА, назначенный Януковичем во время Революции достоинства. Соратник Сергея Таруты. Работал помощником депутатов от Партии регионов Юрия Каракая и Сергея Ларина. Президент федерации бейсбола и софтбола Украины.

20. Михаил Волынец - председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КВПУ), депутат нескольких созывов от Батькивщины. Осенью 2012 года баллотировался в ВР по спискам партии, однако руководство определило ему непроходное место (№85).

21. Андрей Пузийчук - глава Черниговской облорганизации партии, заменил на этой должности Валерия Дубиля. Был совладельцем Киевской строительной компании. Эта фирма активно выигрывала строительные гостендеры в начале 2012 года. С января 2018 года компания закрылась.

22. Алена Шкрум - юрист, депутат от Батькивщины. Избрана в Раду по списку Батькивщины (№5). Закончила Кембридж по специальности международное право. Попала в проходную часть списка по открытому конкурсу, как участник инициативы Профессиональное правительство. Была директором аналитического центра Украина-2020, объединивший украинских выпускников Оксфорда и Кембриджа.

23. Владимир Кабаченко - пресс-служба партии не предоставила информации.

24. Вадим Ивченко - нардепутат восьмого созыва от Батькивщины, бизнесмен. Был депутатом горсовета Белой Церкви. На сайте указано, что Ивченко являлся депутатом от Партии Регионов (2010-2014). Согласно ресурсу Clarity-project является бенефициаром ряда фирм в сфере энергетики, строительства, отельного и рекламного бизнеса. В 2015 году подрался в зале заседаний ВР с Егором Соболевым. Эксперты движения Чесно зафиксировали факт кнопкодавства с участием Ивченко.

25. Сергей Евтушок - экс-мэр города Сарн, Ровненской области. Член Батькивщины с 2005 года. помощник-консультант нардепа шестого созыва Сергея Кошина (Батькивщина).

26. Михаил Соколов - депутат от Батькивщины шестого созыва. Первый зампредседателя Николаевского облсовета. В 2006 году в качестве президента Ассоциации развития кинематографа обращался в суд для обжалования постановления правительства об обязательном дублировании фильмов на украинском языке. Также согласно открытому реестру публичных деятелей. Соколов являлся директором компании Trident Foundation, которая оплатила услуги лоббистской компании Wiley Rein LLP в 2015 году в пользу Юлии Тимошенко на $215 900.

27. Богдан Лукашук - председатель Хмельницкой Молодой Батькивщины. В седьмом созыве работал помощником депутата избранного от Батькивщины Антона Яценка.



28. Михаил Ливинский - помощник-консультант Юлии Тимошенко на платной основе. Народный депутат Украины шестого созыва. Член партии Батькивщина. Руководил аппаратом премьера Тимошенко (2007-2010).

29. Александр Черноиваненко - глава Кировоградского облсовета, член политсовета партии Батькивщина.

30. Маркиян Лубкивский - соратник Валентина Наливайченко, директор турнира Евро-2012 в Украине. А также дипломат и госслужащий первого ранга. Работал в украинских дипучереждениях на Балканах. Заместитель главы политсовета партии Наливайченко Справедливость.

31. Сергей Митрофанский - экс-заместитель министра молодежи и спорта Украины, помощник экс-министра МИД и депутата от Батькивщины Бориса Тарасюка в предыдущем созыве ВР.

32. Алексей Рябчин - нардеп Батькивщины восьмого созыва. Кандидат экономических наук, доцент кафедры Международная экономика Донецкого национального университета. Окончил с отличием магистратуру Сасекского университета в Великобритании.

33. Василий Гладий - первый зампредседателя Ивано-Франковского областного совета, нардеп от Батькивщины предыдущего созыва ВР.

34. Мгер Куюмчан - зампредседателя Днепропетровского областного совета, член партии Батькивщина, экс-руководитель Днепропетровской организации партии.



35. Николай Тихонов - офицер добровольческого батальона Карпатская Сечь, защитник ДАП, позывной Барин. В шестом созыве был помощником нардепа Анатолия Гриценко, в седьмом и восьмом созывах - нардепа Александра Бригинца.

36. Валерий Бондарук - депутат Луцкого горсовета, глава фракции Батькивщина, руководитель областной организации партии, руководитель Западной фармацевтической компании.

37. Александра Кужель - депутат от партии Батькивщина. Экс-замглавы партии Сильная Украина Сергея Тигипко, экс-глава Госкомпредпринимательства. Работала советником у Леонида Черновецкого и замминистра Минрегионстроя в правительстве Виктора Януковича.

38. Олег Радковский - помощник Юлии Тимошенко, первый зампредседателя Одесского облсовета. Член партии Батькивщина с 2005 года. Председатель Одесской областной парторганизации.

39. Юрий Тренкин - депутат Черкасского горсовета фракции Батькивщина, беспартийный, директор компании Хлебный дом - Украина.

40. Иван Курах - главрач Ужгородской городской больницы, депутат Закарпатского облсовета.

41. Ирина Веригина - глава Луганской партийной организации Батькивщина, в 2014 году была и.о. председателя Луганской ОГА.

42. Николай Слипченко - бизнесмен, стоматолог, директор ТОВ Дентал депо, глава Тернопольской городской парорганизации, советник министра юстиции Павла Петренко. Примал участие в конкурсе на главу Национальной службы здоровья МОЗ.

43. Екатерина Гогунская - директор фермерского хозяйства Запорожской области, которое принадлежит депутату Запорожского горсовета Андрею Гогунскому.

44. Виктор Олейник - народный депутат шестого созыва от Батькивщины. Член партии, был председателем Волынской областной организации.



45. Сергей Подгорный - народный депутат шестого созыва от Батькивщины.

Читайте также: Кого Вакарчук ведет в Раду. Анализ кандидатов партии Голос

46. Елена Шустик - депутат двух созывов от Батькивщины. Работала журналистом и пресс-секретарем политика Василия Онопенко.

47. Ольга Боднар-Петровская - народный депутат двух созывов от Батькивщины. руководитель секретариата фракции Батькивщины в ВР.

48. Андрей Павловский - Член партии Батькивщина с 2001 года, заместитель председателя Киевской городской организации партии.

49. Иван Томич - советник премьер-министра Юлии Тимошенко (2008-2010).

50. Екатерина Приходько - депутат Сумского облсовета от Батькивщины.

МАЖОРИТАРНЫЕ КАНДИДАТЫ ТОП-25

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. ПРИХОДЬКО И МЕСТНЫЕ ПАРТИЙЦЫ

1. Анастасия Приходько (округ №11, г.Винница) - украинская поп-исполнительница, заслуженная артистка Украины, победительница 7-го сезона российского шоу Фабрика звезд. Осенью прошлого года Приходько заявила, что оставляет сцену и уходит в политику, присоединяется к команде Батькивщины. Во время записи программы Вечер с Яниной Соколовой, Приходько покинула студию, отказавшись отвечать на вопросы о мотивах выбора партии Тимошенко.

2. Людмила Щербаковская (округ №14) - экс-первый заместитель Винницкого облсовета, многолетняя представительница Батькивщины в Виннице, руководитель Винницкой организации партии. В разных созывах ВР была помощницей депутатов от БЮТ и Батькивщины на платной основе: Владимира Яворивского, Ивана Кириленко и Вадима Ивченко.

3. Владимир Сирант (округ № 16) - член партии Батькивщина, глава Могилев-Подольского районного совета. В границы этого района входит данный избирательный округ. В 2014 году Сирант проиграл выборы на этом округе адвокату Юрию Македону от БПП.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. БЕЗРАБОТНЫЙ И "КУМА ВИЛКУЛА"

4. Сергей Черкасский (округ 25, Днепр) - беспартийный и безработный, 25 лет. На одном из сайтов по поиску работы можно найти его резюме от 2015 года. Он ищет работу помощника руководителя или топ-менеджера. Указано, что он работал топ-менеджером в партии Тимошенко в 2013 году. На сайте ЦИК отмечено, что он до сих пор безработный.

5. Владислав Резворович (округ № 26, Днепр) - член партии Батькивщины, муж Кристины Резворович - племянницы Юлии Тимошенко, заместитель главы одного из районов Днепра, 29 лет. На этом округе зарегистрировано 35 кандидатов в депутаты.

6. Дмитрий Минаков (округ №27, Днепр) - бизнесмен и партиец Батькивщины, владеет компанией АРБ ЛТД по изготовлению наполнителей для туалетов домашних животных. Также владеет фирмой по переработке и сбору мусора.

7. Владимир Гарькавый (округ № 29, Днепропетровская обл.) - бывший менеджер нефтеперерабатывающей компании Трейд Комодити. Был объявлен в международный розыск. В прошлом году вернулся в Украину. НАБУ подозревает Трейд Комодити в растрате 149 млн гривень за закупки топлива для Минобороны. Позднее Гарькавый принимал участие в проекте Новые лидеры на канале Пинчука ICTV. Там он предлагал стартап - разработать дезинфицирующий продукт против микробов для распыления в общественных местах.

8. Ольга Бабенко (округ № 33, Кривой Рог) - депутат Криворожского горсовета. В 2017 году представители Самопомощи, УКРОПа и Силы людей начали сбор подписей у жителей города за отзыв 11 депутатов горсовета от Батькивщины и РПЛ. Среди них была Бабенко. По словам инициаторов, эти депутаты голосовали синхронно с Оппоблоком в горсовете. Тимошенко и Ляшко поддержали отзыв своих депутатов, но юридических механизмов не нашлось. Также известно, что строительная фирма супругов Бабенко Крост выигрывает тендеры на городские работы с 2011 года, когда мэром стал Юрий Вилкул (Оппоблок). В местных политических кругах о Бабенко говорят, как о "куме" Александра Вилкула (сын Юрия Вилкула), но доказательств родственных связей нет.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОЭТ-ПЕРЕБЕЖЧИК И СВОБОДОВЕЦ, КОТОРОГО СОДЕРЖИТ ЖЕНА

9. Евгений Рыбчинский (округ №122, Львовская обл.) - нардеп восьмого созыва, сын известного деятеля искусств Юрия Рыбчинского, экс-член депутатской группы Воля народа и Блока Петра Порошенко. В Волю народа он вошел в ноябре 2015 года, до этого был членом фракции БПП. В начале июня стал членом фракции Батькивщина. На прошлых выборах победил в 217 округе (Киев, Оболонь).

10. Ярослав Качмарык (округ №125, Львовская обл) - депутат Львовского облсовета. Дважды (2007, 2012) баллотировался в ВР по спискам партии Свобода, но имел непроходной номер. В 2015 году выиграл мажоритарный округ на местных выборах и стал депутатом от Батькивщины. Согласно декларации в 2017 году депутат ничего не заработал, указаны доходы только его жены.

ЮГ. ПАРТНЕР БАКАЯ И АДВОКАТ НАПАДАВШИХ НА СЕРГЕЯ СТЕРНЕНКО

11. Юрий Одарченко (округ №183, г. Херсон) - экс-глава Херсонской ОГА, нардеп последних четырех созывов от Батькивщины. Входит в политсовет партии и возглавляет Херсонскую ячейку. На выборах 2014 года баллотировался в соседнем округе (№ 182), где занял второе место. В 2016 году выиграл промежуточные выборы народного депутата по округу № 183. Перечислил на избирательный счет партии более полумиллиона гривень, но не указал это об этих расходах в декларации.

12. Рубен Степанян (округ №135, Одесская обл.) - адвокат и экс-начальник управления земельных ресурсов мэрии Херсона. Выступал адвокатом родственников погибшего Ивана Кузнецова и раненого Александра Исайкула, которые совершили нападение на Сергея Стерненко.

13. Сергей Веселов (округ № 136 , Одесская обл.) - бизнесмен, первый зампредседателя Одесской областной организации Батькивщина. Входил в рейтинг богатейших украинцев. В 2012 году занимал 57 место по версии Forbes. Начал с продажи компьютеров и сдачи в аренду самолета Ил‑86. В 1990‑х торговал газом в качестве одного из младших компаньонов Игоря Бакая, партнерствовал с будущим миллиардером Константином Жеваго, став миноритарным акционером Полтавского ГОКа (около 10% акций) и АвтоКрАЗа. В 2014 году был смещен с должности руководителя Одесской организации партии.

14. Жанна Курченко (округ № 128, г. Николаев) - бывший завхоз школы № 1 Николаева, член партии Батькивщина. Муж - Александр Курченко - был членом партии Батькивщина с 2004 года. Был главой Николаевской городской партийной организации.

15. Михаил Лазаренко (округ № 137 , Одесская обл.) - бизнесмен, руководит Балтской швейной фабрикой и фермерскими хозяйствами. В 2014 году участвовал в парламентских выборах, но нардепом не стал. В октябре 2015-го избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Член фракции Батькивщина.

КИЕВ И ОБЛАСТЬ. СЫН АРТИСТА И ДРУГ ПИЛИПИШИНА

16. Виталий Нестор (округ №212) - адвокат и преподаватель, руководитель Благотворительного Фонда Сергея Коровченко. Коровченко - бывший руководитель Главного теруправления юстиции в АР Крым, он фигурирует в деле о госизмене, которое открыли после обнародования пленок Глазьева. Внесен в реестр сайта Миротворец, как "пособник оккупантов".

17. Ярослав Быструшкин (округ №213) - сын народного артиста, актера театра и кино Александра Быструшкина.

18. Михаил Ковальчук (округ № 216) - бодибилдер, общественный деятель, организатор добровольческого батальона Сечь, занимал должность заместителя командира . Председатель Национал-патриотическое движение Украины.

19. Николай Гоцкий (округ № 217) - глава политической партии Поруч (укр.), один из руководителей организации Киевляне прежде всего, совладелец торговой марки Вина князя Трубецкого, а также партнер Виктора Пилипишина - киевского мажоритарщика предыдущего созыва ВР, который голосовал за "диктаторские законы" и прошел "мусорную люстрацию".

20. Руслан Браславский (округ №90 ) - юрист из Донецка, был сооснователеем в двух бизнесах вместе с супругой бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Емельянов также начинал карьеру в Донецке. Оба переехали в Киев после российской агрессии в Донбассе. СБУ обвинила Емельянова в финансировании терроризма.

21. Марина Коваленко (округ №97 ) - владелица нескольких аграрных предприятий. На местных выборах 2015 года баллотировалась в Киевоблсовет от партии Наш Край, связанной с бывшим замглавой Администрации президента Виталием Ковальчуком.

РОВЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. АКТИВИСТ НА ВЫЕЗДЕ

22. Игорь Луценко (округ №154, г. Дубно) - народный депутат от Батькивщины (№3 в партийном списке) восьмого созыва, активист Революции достоинства, общественный деятель движения за сохранение исторического наследия города Киева.

ДРУГИЕ. ДУБИЛЬ+1 И ЧЕЛОВЕК СУРКИСОВ

23. Юрий Власенко (округ №205, г. Чернигов) - помощник на общественных началах нардепа Валерия Дубиля (№10 партийного списка).

24. Вячеслав Неволько (округ №187 г. Хмельницкий) - помощник депутатов Татьяны Черновол из Народного Фронта и Андрея Кожемякина от Батькивщины.

25. Светлана Кузьминская (округ №194 г.Черкассы) -в 2015-м управляла предприятием Черкассыоблэнерго. По данным программы Схемы, Черкассыоблэнерго контролировал экс-депутат, бизнесмен и сожитель Кузминской Дмитрий Крючков. При этом контрольный пакет акций компании принадлежит государству в лице Фонда госимущества.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Размещение партийцев в списке показывает, что, во-первых, многолетние соратники Тимошенко - политики и бизнесмены - улучшили свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Руководители многих региональных "ячеек" партии оказались в первой двадцатке. По одной из версий, озвученных LIGA.net членом партии - это благодарность за самоотверженную работу на президентских выборах.

Во-вторых, вместе со "старой командой" появились новые лица - Сергей Тарута и Валентин Наливайченко. Потенциальным спонсорам партии удалось затащить в список по одному близкому соратнику.

В-третьих, молодые политики, пришедшие в Батькивщину в 2014 году, отодвинуты вниз за проходную линию. Единственным исключением является Иван Крулько. По последним данным группы Рейтинг, Батькивщина набирает 7% голосов, это значит, что все кто после 20-го места в Раду не попадут.

Мажоритарная часть выдвиженцев подчеркивает ставку Тимошенко на своих людей в региональной власти. На местных выборах 2015 года, Батькивщина получила второе место. Большое количество партийцев Тимошенко стали представителями власти в регионах, а теперь они идут мажоритарщиками в Верховную Раду. Это дает им более выгодные условия перед конкурентами. Можно предположить, что в ряде округов, таких как Киев и Днепр, Батькивщина нарочно выставила слабых кандидатов, договорившись с политическими партнерами-конкурентами.

После анализа кандидатов от Батькивщины создается впечатление, что Тимошенко собирает фракцию из опытных однопартийцев и платежеспособных кандидатов, не особенно беспокоясь об их публичном имидже и репутации.