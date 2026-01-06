Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор экономики в Университете Тулузы

Битва за будущее денег: частные токены против государственных цифровых валют

Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net

ТУЛУЗА – Увлечение криптовалютами не показывает никаких признаков угасания. С принятием в июле 2025 года Закона о руководстве и создании национальных инноваций для американских стейблкоинов (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, GENIUS) американские законодатели усилили ощущение того, что криптовалюта пришла навсегда.

Но если заглянуть за пределы хайпа, то неудобный вопрос остается нерешенным: является ли криптовалюта настоящей инновацией, способной служить всеобщему благу, или спекулятивной угрозой для финансовой и социальной стабильности?

