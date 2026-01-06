Мир в 2026 году: Криптовалюты – прорывная инновация или угроза финансовой стабильности?
Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и LIGA.net
ТУЛУЗА – Увлечение криптовалютами не показывает никаких признаков угасания. С принятием в июле 2025 года Закона о руководстве и создании национальных инноваций для американских стейблкоинов (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, GENIUS) американские законодатели усилили ощущение того, что криптовалюта пришла навсегда.
Но если заглянуть за пределы хайпа, то неудобный вопрос остается нерешенным: является ли криптовалюта настоящей инновацией, способной служить всеобщему благу, или спекулятивной угрозой для финансовой и социальной стабильности?
